10 trefl. W tym tygodniu będzie ci się wiodło bo to, co do tej pory wydawało się niemożliwe, stanie się teraz realne. W pracy podejmiesz się wyzwań, które zmienią bieg Twojej kariery. Zajęte Skorpiony powinny zachęcić partnera do szczerej rozmowy, bo ona okaże się pomocna w ich problemach. Samotne zaś powinny być ostrożne w relacjach miłosnych, bo ktoś może próbować wykorzystać ich otwartość.



Horoskop przygotowała wróżka Anna Bell