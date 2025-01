Wyzwaniowy czas Wodnika. Saturn i Uran zadbają o zmienne energie

Sezon Wodnika to coroczny astrologiczny okres, w którym znak Wodnika króluje wśród wszystkich znaków zodiaku. Wówczas Słońce przemierza znak Wodnika i dzieje się to od około 20 stycznia do 18 lutego.

W 2025 roku sezon ten rozpocznie się właśnie 20 stycznia, dokładnie o godzinie 15:05, gdy Słońce opuści znak Koziorożca i wkroczy do Wodnika. To czas, w którym energia sprzyja nowatorskim pomysłom, społecznej jedności i wyrażaniu swojej indywidualności i warto to wszystko wykorzystać na swoją korzyść.

Na co należy jednak zwrócić uwagę w tym czasie? Wodnik jest znakiem powietrznym, związanym z przyszłością, innowacjami i wspólnotą. To moment, w którym przechodzimy z pragmatycznej, skoncentrowanej na osiągnięciach energii Koziorożca do bardziej swobodnej, kreatywnej i zbiorowej energii.

Należy pamiętać także, że Wodnikowi przyświecają aż dwie planety - Uran i Saturn. Ich energie są z pozoru przeciwstawne, ale to właśnie ich połączenie sprawia, że Wodnik jest znakiem tak wyjątkowym i pełnym kontrastów.

Uran jest uważany za planetę zmian, wolności i przełomowych idei, a jego energia jest często nieprzewidywalna i dynamiczna, niczym podmuchy wiatru. Saturn z kolei jest określany jako planeta granic, porządku i karmy. Symbolizuje ciężką pracę, samodyscyplinę i umiejętność budowania trwałych struktur.

Te dynamiczne energie będą przyświecać nam przez cały okres przebywania Słońca w Wodniku i choć mogą być one wyzwaniowe, to można przekuć je na swoją korzyść.

Trzy znaki zodiaku wysuną się na prowadzenie

Które znaki zodiaku odczują energię sezonu Wodnika? 123RF/PICSEL

Energia tych dwóch planet oraz samego znaku Wodnika przyniesie dość specyficzną atmosferę, która będzie odczuwalna według astrologów dla wszystkich.

Będzie to moment połączenia logicznego myślenia i emocjonalnej wrażliwości na potrzeby społeczne, ale także własne, bo choć Wodnik nie jest tak emocjonalnym znakiem jak chociażby Rak, to jednak można odczuć i taką wibrację.

To idealny czas na eksplorowanie nowych pomysłów, przełamywanie schematów i podejmowanie działań, które przyczyniają się do dobra ogółu.

Jednak aż trzy znaki zodiaku mogą poczuć większy wpływ tej aury na swoje życie. Będą to z pewnością Wodnik, Lew i Bliźnięta.

Wodnik, który będzie królował przez cały miesiąc, odczuje to wyraźnie. To dla osób urodzonych pod znakiem Wodnika moment odrodzenia, introspekcji i nowych początków. Wodniki złapią wiatr w żagle i poczują chęć działania. To świetny czas na planowanie przyszłości, realizację celów i odnajdywanie swojego miejsca w grupie.

Lew z kolei, który jest znakiem opozycyjnym do Wodnika, również odczuje wpływ tego sezonu, choć w nieco inny, dość przewrotny sposób. Ten znak zodiaku mogą odczuwać od 20 stycznia potrzebę znalezienia równowagi między swoją indywidualnością a działaniem na rzecz wspólnoty, tak, by uzyskać harmonię w swoim życiu. To czas na refleksję, jak ich osobisty blask może przysłużyć się innym i jak dostosować swoje ambicje do większego obrazu.

Bliźnięta za to, które podobnie, jak Wodnik, rządzone są przez żywioł powietrza, znajdą w tym okresie idealne warunki do rozwoju. To dobry czas na naukę, eksplorację intelektualną i budowanie sieci kontaktów, które mogą zaowocować w przyszłości.

