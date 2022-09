Spis treści: 01 Horoskop dzienny na czwartek, 29 września 2022 r. - BARAN

Horoskop dzienny na czwartek, 29 września 2022 r. - BARAN

Dzień będzie nudny. Nic nie wybije cię z rutyny. Będziesz zawiedziona swoją postawą. Na szczęście jutro będzie lepiej i niech ta myśl towarzyszy dziś do końca dnia.

Horoskop dzienny na czwartek, 29 września 2022 r. - BYK

Od dziś przez najbliższe dni nie będzie okazji do randkowania. Zamkniesz się w swoich czterech ścianach, by nabrać dystansu i nowych chęci na poznawanie i spotykanie się z innymi.

Horoskop dzienny na czwartek, 29 września 2022 r. - BLIŹNIĘTA

Możesz zauważyć u siebie skłonności do alergii wyższe niż dotychczas. To znak od organizmu, by udać się na wizytę do specjalisty w tej dziedzinie. Nie bagatelizuj znaków, tylko szybko działaj.

Horoskop dzienny na czwartek, 29 września 2022 r. - RAK

Będziesz dziś skupiona na swoich bliskich. Zacznie wspólnie planować spędzanie czasu i długich jesiennych wieczór. Zrobicie plan na kolacje oraz przygotujecie repertuar kina domowego na najbliższe tygodnie.

Horoskop dzienny na czwartek, 29 września 2022 r. - LEW

Dobra passa do zagrania w gry losowe. Spróbuj szczęścia, ale pamiętaj, by zachować umiar w graniu. Tylko w ten sposób będziesz mogła cieszyć się z samego grania a może nawet i z wygranej.

Zdjęcie Horoskop od wróżki Airy / 123RF/PICSEL

Horoskop dzienny na czwartek, 29 września 2022 r. - PANNA

To twój szczęśliwy dzień. Nie będziesz mieć powodów do zmartwień i wszystko będzie układać się po twojej myśli. Tak piękne, a jednak prawdziwe. Ciesz się chwilą i korzystaj maksymalnie, ile się da.

Horoskop dzienny na czwartek, 29 września 2022 r. - WAGA

Będziesz dziś przewodziła na służbowym zebraniu. Dobrze się do niego przygotuj, szef bacznie obserwuje. Postaraj się być serdeczna i wyrozumiała dla pomysłów innych osób.

Horoskop dzienny na czwartek, 29 września 2022 r. - SKORPION

Musisz jeszcze raz przemyśleć minione wydarzenia oraz sprawy już zakończone. Takie podejście sprawi, że już nigdy więcej nic podobnego nie wydarzy się w twoim życiu.

Horoskop dzienny na czwartek, 29 września 2022 r. - STRZELEC

Wiele spraw dnia dzisiejszego wydawać się tobie będzie błahe, nudne i zupełnie niepotrzebne. Po prostu zapragniesz samotności i zwykłego, świętego spokoju.

Horoskop dzienny na czwartek, 29 września 2022 r. - KOZIOROŻEC

Nie zamykaj się w sobie na nowe doznania. Poprzez taką postawę może umknąć ci coś bardzo ważnego i godnego twojej uwagi, zwłaszcza ciekawe spotkania towarzyskie.

Horoskop dzienny na czwartek, 29 września 2022 r. - WODNIK

Chwilowo z partnerem nie znajdziecie dziś wspólnego języka. Wynikać to będzie z przemęczenia oraz z nadmiaru obowiązków u każdego z was. Przeczekajcie w spokoju trudny czas.

Horoskop dzienny nna czwartek, 29 września 2022 r. - RYBY

Ktoś z twojego dzieciństwa odezwie się dziś do ciebie. Przyniesie bardzo dobre wiadomości. Powspominacie również stare czasy i będzie to udana podróż w przeszłość.