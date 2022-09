Jasnowidzka Aida znów apeluje do Polaków. W komentarzach poruszenie

Kim jest Aida Kosojan-Przybysz?

Aida Kosojan-Przybysz to ormiańska wizjonerka, która od wielu lat mieszka w Polsce. Regularnie dzieli się swoimi wizjami i przeczuciami, które niejednokrotnie już się sprawdzały. Niezwykłe umiejętności do przepowiadania przyszłości odziedziczyła po swoich babciach. Kobiety ponoć dostrzegły, że malutka Aida ma niezwykły dar i od dziecka go w niej pielęgnowały. Aida chętnie też udziela porad, np. w autorskim projekcie Potęga Obfitości. W sieci pełno jest relacji osób, które spotkały Aidę i opowiadają o tym, jak spotkanie z wizjonerką zmieniło ich życie.



24 września - Dzień oglądania się za siebie z miłością

Wróżka Aida prowadzi też konto na Instagramie, na którym to dzieli się z obserwatorami przesłankami na dany dzień oraz szeregiem porad dotyczących życia. Jej najnowszy wpis pochodzi z 24 września i dotyczy bardzo istotnej kwestii, o której często zdarza się zapominać. Jak napisała, dzień ten jest dniem oglądania się za siebie z miłością. Jak należy to rozumieć?

Wróżka wyjaśniła, co miała konkretnie na myśli. Aida apeluje do Polaków, aby postarali się zapomnieć o wszelkiego rodzaju przykrościach i złych wspomnieniach, a zaczęli powracać do tych, które dobrze się im kojarzą. Radzi wszystkim, by przypomnieli sobie dobre momenty życia, odnaleźli w myślach miejsca, w których byli szczęśliwi, a także aby odnowili dawne relacje z bliskimi osobami.

Czasem zdarza się, że w natłoku codziennych obowiązków i niezbyt optymistycznych wydarzeń na świecie jesteśmy skołowani i pochłonięci "szarym" życiem. Wizjonerka zachęca więc, aby zrobić sobie "pauzę" i odnaleźć w codzienności pozytywne strony.

Mimo iż "dzień oglądania się za siebie z miłością" miał swoje święto 24 września, warto kierować się tą zasadą w każdym możliwym momencie swojego życia. Wróżka przekonuje, że takie podejście pomoże uporać się z trudami, które na co dzień towarzyszą Polakom. Zdaniem Aidy wspominanie wyłącznie dobrych chwil, miejsc i ludzi przyniesie sprawi, że ludzie będą dla siebie bardziej życzliwi i zdobędą więcej siły do kolejnych wyzwań.

