6 września 2021. Data, która sprzyja nowym znajomościom

Wielu ludzi dość sceptycznie podchodzi do horoskopów lub traktuje je jedynie jako ciekawostkę, ale są też osoby, którzy ruch planet na niebie i oparte na jego podstawie przepowiednie astrologów śledzą z zapartym tchem i traktują je bardzo poważnie.

Niektórzy nie wyobrażają sobie nawet opuścić domu, zanim o poranku nie sprawdzą, co takiego na dany dzień szykuje dla nich wszechświat, czego powinni się wystrzegać, na co zwracać szczególną uwagę.



6 września 2021: Możesz liczyć na korzystny układ planet

Wrzesień 2021 szykuje dla nas niespodzianki. W drugiej połowie miesiąca opuszczamy przyziemną zodiakalną Pannę i wchodzimy w astrologiczny czas Wagi, która jest towarzyska, komunikatywna, a czuwa nad nią żywioł powietrza.

Co prawda do jej rozkwitu pozostały jeszcze dwa tygodnie, ale w 2021 roku wpływ siódmego w kolejności znaku zodiaku najprawdopodobniej odczujemy znacznie wcześniej.

