Okoliczności, w jakich pojawia się ten mężczyzna we śnie, również mają znaczenie - czy jest to sytuacja romantyczna, czy może bardziej zagmatwana lub krępująca.

Gdy śnisz o osobie, która cię adoruje, i jest to ktoś, kogo znasz również na jawie, to sygnał, aby przyjrzeć się tej relacji. Może nadszedł czas, by szczerze rozmawiać o Waszych oczekiwaniach i potrzebach? Zastanów się też, czy ta osoba cię nie wykorzystuje. Jeśli adoratorem jest obca osoba, sen może być odzwierciedleniem pragnienia miłości i bliskości, zwłaszcza jeśli w twoim życiu brakuje tych uczuć. Równocześnie to wyraz obaw przed otwarciem się na nowe relacje.