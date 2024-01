Skorpion to bez wątpienia wyjątkowo tajemnicza osobowość. Przenikliwy, namiętny, obsesyjny i niepokorny, pełen jest sprzeczności i potrafi w sekundę zmienić się o sto osiemdziesiąt stopni. W jednej chwili przyjacielski, uroczy i życzliwy, kilka minut później może stać się zazdrosny, depresyjny i posępny. Jednym słowem, po Skorpionie można się spodziewać dosłownie wszystkiego!

Skorpion to jednocześnie chyba najbardziej lojalny znak zodiaku - jest bardzo wierny i nigdy nie zapomina o raz danym słowie. Swoich bliskich broni za wszelką cenę, a jeśli tylko zajdzie taka potrzeba, pomści ich krzywdy. To bowiem najbardziej mściwy i pamiętliwy zodiak.

Zaciskanie pasa czy życie w dobrobycie? Sprawdź horoskop finansowy na 2024 r. Skorpion zaskakuje też olbrzymimi zasobami wewnętrznej energii. Jest bardzo silny, wytrzymały i odporny. Lubi wyzwania, szczególnie te trudne, a nawet dramatyczne. To dlatego, że cały czas targają nim mocne, intensywne uczucia - wciąż gdzieś gna, szuka odpowiedzi, a w głębi marzy nawet o tym, by rozwiązać wszystkie problemy świata.

Skorpion ma bez wątpienia mnóstwo zalet - jest dynamiczny, odważny, pełen energii, nieustępliwy i lojalny. Dobrze radzi sobie w życiu, bo jest także zaradny, skrupulatny i spostrzegawczy. W miłości jest bardzo namiętny i zmysłowy, a gdy już pokocha na zabój - wierny, lojalny i oddany.

Skorpion ma niestety także sporo wad - jest mściwy, pamiętliwy i bezkompromisowy, a przy tym zazdrosny, obsesyjny i niepokorny. Czasem nie stać go na stuprocentowe zaufanie - jest wtedy podejrzliwy i zaborczy, a w skrajnych przypadkach idzie do celu dosłownie po trupach. Czy również w pracy?

Zodiakalny Skorpion w pracy. Nie da się wykorzystać

Zodiakalny Skorpion ma wiele talentów i może pracować dosłownie w każdym zawodzie. Jest jednak jeden warunek - osoba spod tego znaku zodiaku musi kochać to, co robi i czuć satysfakcję z wykonywanej pracy. W przeciwnym razie nie będzie w stanie się zaangażować, a gdy jest w pełni oddany swoim obowiązkom, potrafi zostać mistrzem w każdym fachu.

Skorpion jest pracowity i, jeśli tylko nikt nie przeszkadza mu w pracy, jest gotowy na wiele poświęceń. Ten znak zodiaku potrafi być wyjątkowo skupiony i zaangażowany, szczególnie, gdy jego praca jest odpowiednio doceniana, a za co za tym idzie również wynagradzana. Skorpion nie pozwoli bowiem wykorzystywać się w pracy.

Skorpion ma swoje ambicje, ale nie jest typem karierowicza. W pracy musi po prostu czuć się dobrze, a wspomniana "kariera" to dla niego rzecz drugorzędna. Może dlatego, że ciągnie go także do wszystkiego co mistyczne?

Idealny zawód dla Skorpiona

Skorpion uwielbia rozwiązywać trudne zagadki i wciąż pogłębiać swoja wiedzę. Będzie wiec zarówno dobrym detektywem czy policjantem jak i naukowcem czy lekarzem. Ponieważ Skorpiony interesują się wiedzą tajemną, to mogą zająć się również astrologią i jasnowidzeniem. Mogą być w tym naprawdę świetne!



