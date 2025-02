Aida opublikowała kolejne ważne przesłanie. Mówi o torze z przeszkodami

Aida Kosojan-Przybysz, polska wizjonerka i jasnowidzka opublikowała właśnie na Instagramie nowy post, w którym zwróciła się do fanów. Polka ormiańskiego pochodzenia wspomniała o torze z przeszkodami, doradzając, jak go pokonać. Co na to obserwatorzy?