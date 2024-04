Zaćmienia zajmują szczególne miejsce w astrologii, ponieważ uważa się, że są to momenty, w których wkraczamy w nasz los i przeznaczenie. Te niebiańskie wydarzenia zbiegają się z północnym i południowym węzłem księżycowym , popychając nas do podążania w stronę naszej ścieżki życia i wyłamywania się ze stref komfortu. Wiadomo również, że zaćmienia przynoszą przełomy i niekiedy odmieniają nasze życie.

Co dokładnie się wydarzy i dlaczego jest to tak ważne?

Całkowite zaćmienie Słońca w 2024 r. może stanowić znaczący punkt zwrotny. Ponieważ jest to Księżyc w nowiu, może to być wymuszony nowy początek lub nieoczekiwana okazja do zmian. To zaćmienie ma miejsce w znaku Barana. Oznacza to, że kwestie dotyczące niezależności, odwagi i indywidualności będą na pierwszym planie.