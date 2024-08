Horoskop dzienny na 11 sierpnia 2024 r. dla wszystkich znaków zodiaku od wróżki Airy

Horoskop dzienny dla Barana

Twoi bliscy wykorzystają dziś twój ustępliwy charakter. Od rana będziesz podatny na wpływy. Co kto powie i zasugeruje, otrzyma to od ciebie. Po południu zaś możesz stać się nieco zrzędliwy. Być może znudzisz się byciem tym dobrym. Pamiętaj, że wszystko ma swoje dobre jak i złe strony.

Horoskop dzienny dla Byka

Dzień sprzyja rozmowom o dalszym rozwoju kariery. Możesz dobrze go wykorzystać i poczynić pewne plany właśnie w tej sprawie. Kurtuazyjny telefon do szefa da podwaliny do dalszych dyskusji. Wykorzystaj szansę po poprawę swego losu. Wieczorem, czeka cię rozmowa z kimś tobie bardzo bliskim. Będzie wreszcie miło.

Horoskop dzienny dla Bliźniąt

Będziesz dziś spokojniejszy niż zwykle. Nie będziesz chciał mieszać się w niczyje konflikty ani nie będziesz też chciał zabierać stanowiska w czyjeś sprawie. Po prostu dziś postawisz na neutralność, a najlepiej by było dla ciebie, jakby nikt się dziś ciebie o nic nie prosił. Skupisz się na typowym odpoczynku.

Wszystko o znakach zodiaku>>> 123RF/PICSEL

Horoskop dzienny dla Raka

To nie jest dobry dzień na rozpoczynanie nowych spraw. Zatem postaraj się dziś niczego nie zaczynać. Niczym się nie denerwuj, a czas wykorzystaj na relaks i odpoczynek. Użyj wyobraźni do tego, co możesz porobić tak, by było ci po prostu przyjemnie. W miłości dziś dziać się dobrze nie będzie. Warto przeczekać ten dzień, bo jutro będzie lepiej.

Horoskop dzienny dla Lwa

Możesz dziś zawrzeć znajomość z dość błyskotliwą kobietą. Okaże się, że to ktoś, kogo szukasz. Jednak, by utrzymać dłużej tę znajomość musisz być dość powsciągliwy w swoich opiniach. Nie chcij od razu, na siłę, przekonywać jej do swoich racji, bo to zadziałać może niekorzystnie. Bądź wyważony i słuchaj tego, co ma do powiedzenia.

Horoskop dzienny dla Panny

Masz dziś czas do tego, by zastanowić się, czego tak naprawdę chcesz i na czym zależy tobie najbardziej. Jeśli zajdzie taka potrzeba, szybko zmień strategię lub wycofaj się z projektu, który nie spełnia twoich oczekiwań lub nie czujesz się z tym komfortowo. Nie bój się dyskkutować w ważnych dla ciebie sprawach.

Horoskop dzienny dla Wagi

Od rana będziesz dziś zamartwiał się i narzekał, a tak naprawdę nie będzie czym i nie będzie o co. Zdystansuj się do rzeczywistości. Unikaj podejmowania ważnych decyzji. Unikaj też spożycia nadmiernej ilości alkoholu. To nie służy twojemu dobru i może wystawić ciebie na śmieszność.

Horoskop dzienny dla Skorpiona

Możesz dziś na swojej drodze spotkać dość dziwne i ekscentryczne osoby. Niemniej będą bardzo interesujące, a nawet swoją życiową postawą mogą ciebie inspirować. Być może, niektóre z tych osób, wpłyną na twoje poglądy czy też na decyzje. To może być ciekawe doświadczenie ale nie działaj zbyt pochopnie.

Horoskop dzienny dla Strzelca

Będziesz dziś dość intensywnie myślał o pracy i o swoich obowiązkach. Trochę najesz się strachu z tego powodu ale to zupełnie niepotrzebnie. Zrobisz coś, co jest wbrew twojej naturze czyli poczynisz plany na następny miesiąc. Czyżby to prognostyk dobrych zmian?

Horoskop dzienny dla Koziorożca

W pracy dziś postaw na lepsze porozumienie się ze swoim szefem. Obowiązuje zasada, że szef ma zawsze rację. Zaplanuj sobie dziś po pracy czas dla swoich bliskich. Będziesz im bardzo potrzebny. Okazja do wykazania się organizacyjnym talentem pojawi się szybciej, niż mogłeś się tego spodziewać.

Horoskop dzienny dla Wodnika

Będziesz dziś działał wspólnie ze swoją ukochaną osobą. Razem podejmiecie decyzje odnośnie większych zakupów czy dalekosiężnych planów. Nie zajmuj się dziś rozterkami dnia. Skup się na rzeczach ważnych dla ciebie i twojej drugiej połowy. Wieczór możecie dziś spędzić tylko razem. Po swojemu.

Horoskop dzienny dla Ryb

Ktoś liczy, że pożyczsz mu dziś kilka przysłowiowych groszy. Niestey, chyba się przeliczy, gdyż dziś nie będziesz skory do dzielenia się swoimi dobrami. Z drugiej strony dobrze się zastanów. Takie wsparcie dla kogoś może być bardzo ważne. Przemyśl jeszcze raz swoje postanowienie a może jednak coś zmienisz w swoim działaniu.

Znaki Zodiaku. Poznaj ich wady i zalety Interia.tv