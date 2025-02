Co przyniesie niedziela, 9 lutego? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Barana - Karta Kapłan

W relacjach prywatnych mówienie o emocjach nie będzie teraz wskazane. Jeśli chcesz kogoś do siebie zachęcić, okaż mu troskę poprzez uczynki, dobre rady. Niewykluczone, że pewne osoby przyjdą się Tobie zwierzyć. Oczekują prawdy, ale też akceptacji oraz zrozumienia. W finansach możesz odnieść sukces, wiążąc się z uczelnią lub wydawnictwem.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Byka - Karta Cesarz

W relacjach prywatnych możesz teraz znacząco "awansować". Na samym szczycie jest zwykle niewygodnie i chłodno. Pozycja lidera szybko się zmienia. Ktoś może stracić, a wówczas Ty zyskasz. Opracuj dobry plan i włącz się do gry w starannie wybranym momencie. W finansach możesz zrobić teraz błyskotliwą karierę u kogoś lub postawić na niezależność.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Bliźniąt - Karta Kochankowie

W życiu prywatnym możesz odnaleźć teraz kogoś, z kim będziesz doskonale się uzupełniać. Ta osoba otworzy przed Tobą całkowicie nowe światy i sprawi, że zechcesz zapomnieć o tym, co dotychczas było dla Ciebie istotne. Każdemu dobrze robi taki świeży start od czasu do czasu, jednak zadbaj o dobrą asekurację. W finansach możesz robić biznes z kochaną osobą.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Raka - Karta As Denarów

W relacjach prywatnych będą otaczali Cię ludzie, którzy zapewnią warunki do wzrostu. Nie musisz przed nikim ukrywać swoich ambicji. Wręcz przeciwnie - wykorzystaj przyjazną atmosferę, by odważnie sięgać po kolejne trofea, zaszczyty i tytuły. Przydadzą się później. W finansach możesz znaczący odnieść sukces w branży związanej z produkcją żywności.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Lwa - Karta 6 Mieczy

W relacjach osobistych musisz poddać pragnienia, lęki i emocje zimnemu osądowi, rozłożyć je na czynniki pierwsze. Sprawy okażą się dużo mniej skomplikowane, jeśli zabierzesz się za nie po trochu. Każda wiedza okaże się też dla Ciebie lepsza niż niepewność i nieustanne drżenie serca. W finansach możesz odnieść sukces w dziedzinie wymagającej logicznego myślenia.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Panny - Karta 9 Buław

W kwestiach prywatnych sprzeczne siły rozrywają Twoją świadomość na wszystkie strony. Jesteś w samym oku cyklonu. Możesz zwiększyć swoją potęgę lub całkowicie ją utracić. Stawka zapowiada się wysoka, dlatego planuj starannie, nie podejmuj nieprzemyślanych decyzji. W finansach zyskasz argumenty i dostępy, które w przyszłości pomogą Ci wywierać większy nacisk.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Wagi - Karta 2 Denarów

W relacjach prywatnych trzeba będzie zmienić swoje podejście do kogoś, zachować elastyczność. Nie przydzielaj z góry ról "bohaterów" i "czarnych charakterów". Nawet najbardziej świetlana postać ma swoją mroczną stronę, a ktoś pełen słabości potrafi z kolei pozytywnie zaskoczyć. W finansach nie poddawaj się stagnacji, nie gódź się na to, co jest.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Skorpiona - Karta Królowa Kielichów

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą marzycielską, która jest zwrócona przede wszystkim do swojego wnętrza. Ten ktoś z trudem akceptuje szarzyznę codzienności i nie chce wierzyć, że ukochane osoby są zdolne do niskich posunięć. W tym sensie miłość tej persony jest dosyć niedojrzała. W finansach nie idealizuj warunków lub układu.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Strzelca - Karta Królowa Mieczy

W relacjach prywatnych możesz odpłacić komuś pięknym za nadobne, jeśli taka jest Twoja wola. Zadaj sobie jednak szczere pytanie, czy zemsta byłaby równie korzystna jak odrzucenie tego całego ambarasu i skupienie energii na czymś, co dobrze rokuje na przyszłość. W finansach długi trzeba będzie spłacić, uiścić należytą opłatę, zwrócić to, co nie należy do Ciebie.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Koziorożca - Karta Mag

W relacjach prywatnych wykaż się zręcznością, taktem, a pewne kwestie zatrzymaj wyłącznie dla siebie. Druga Strona nie jest gotowa na totalną szczerość albo nie udałoby się przejrzyście przekazać swoich racji. Rozmawiając, dostosuj się do poziomu odbiorcy. W finansach możesz wziąć udział w eksperymentalnym projekcie i czerpać zyski z inwestycji.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Wodnika - Karta Król Buław

W życiu prywatnym przejmij kontrolę nad otoczeniem. Jest sporo ludzi, którzy czekają na Twój ruch. Jedni z niepokojem, inni - z nadzieją. Nie szukaj kogoś, kto mógłby Cię zastąpić w ważnym momencie. Światło uwagi jest skupione całe na Tobie, a Ty możesz wykorzystać ten moment do cna. W finansach jeśli chcesz, żeby coś zostało zrobione, przyjmij rolę przewodnią.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Ryb - Karta Królowa Buław

W relacjach prywatnych postaw na dobry kontakt ze swoimi emocjami. Nie wstydź się ich. Jeśli coś Cię wzrusza, daj temu wyraz. Jeśli ktoś Cię rozgniewał, nie kryj tego. Jedynie szczerość i otwartość mogą stworzyć teraz podwaliny pod związek pozbawiony niedomówień i niewczesnych domysłów. W finansach możliwe będzie przekucie pasji w źródło dochodu.

