Chiński Nowy Rok

Początek chińskiego roku zodiakalnego ustalany jest zgodnie z kalendarzem lunarnym, a to oznacza, że jest on ruchomy. Najczęściej Chiński Nowy Rok zaczyna się między 21 stycznia a 20 lutego, w tym roku przypadł on 29 stycznia. Zodiakalnym zwierzęciem patronującym 2025 rokowi będzie Wąż. Ten znak zodiaku kojarzony jest z mądrością, inteligencją, wnikliwością i dojrzałością.



Zwierzę to za mało!

Chińscy astrolodzy każdemu ze znaków zodiaku przypisują też jeden z pięciu żywiołów: ogień, wodę, ziemię, metal i drewno. W 2025 roku żywiołem Węża jest drewno. To element kojarzony z narodzinami, kreatywnością, mądrością i długowiecznością.

Jaki będzie Rok Drewnianego Węża?

Drewno w znaku Węża to wzmocnienie cech takich jak mądrość, inteligencja i kreatywność. Jego wpływ sprawi, że będzie to spokojny rok, czas łagodzenia konfliktów i stabilizacji. W roku Węża lepiej nie podejmować ryzykownych decyzji, nie jest to czas na zmiany. Chińscy astrolodzy zwracają uwagę, że jeśli w 2025 roku znajdziemy się trudnej sytuacji, należy słuchać głosu z tyłu głowy — to głos Węża, który podpowiada najroztropniejsze rozwiązanie.



Choć obecność Węża w 2025 roku wpłynie na wszystkie znaki zodiaku, to jednak największe znaczenie ma dla Smoków, Królików i Owiec.



Wąż w Roku Węża

Rok Węża to dla wszystkich Wężów idealny czas na podejmowanie odważnych decyzji i szukanie nowych wyzwań. Warto w 2025 roku słuchać podszeptów intuicji. Zmęczone Węże mogą zaś w 2025 roku odpocząć. To dla wszystkich Węży będzie rok pomyślności. Druga połowa roku przyniesie Wężom sukcesy zawodowe. W życiu prywatnym pora postawić na spontaniczność i intuicję — z reguły rozważane i analityczne Węże w 2025 roku mogą sobie na to pozwolić.

Znak Węża mają osoby urodzone między:

27 stycznia 1941 - 14 lutego 1942 roku

14 lutego 1953 - 2 lutego 1954 roku

2 lutego 1965 - 20 stycznia 1966 roku

18 lutego 1977 - 6 lutego 1978 roku

6 lutego 1989 - 5 lutego 1990 roku

24 stycznia 2001 - 11 lutego 2002 roku

10 lutego 2013 - 30 stycznia 2014 roku

29 stycznia 2025 - 16 lutego 2026 roku

W chińskim horoskopie Owca nazywana jest też Kozą natareal 123RF/PICSEL

Owca (Koza) w Roku Węża

Owce (Kozy) to ludzie ciągle zabiegani, ponieważ mają skłonność do angażowania się w różne inicjatywy, bardzo często charytatywne. Owce są bardzo chętne do pomocy. Jednak ciągły pęd sprawia, że mogą się łatwo wypalić, a z całą pewnością mają poczucie zmęczenia, które trudno im odegnać, bo natura ciągnie ich do czynu. Wyważony Drewniany Wąż ma kojący wpływ na Owce. Pozwala im się zrelaksować, przystanąć, popatrzyć na wszystko z dystansu. W 2025 roku Kozy powinny zadbać o odpoczynek i swoje zdrowie, niech to będzie czas ładowania baterii przed kolejnym rokiem Konia.





Owce urodziły się pomiędzy:

5 lutego 1942 - 24 stycznia 1944 roku

24 stycznia 1955 - 11 lutego 1956 roku

9 lutego 1967 - 29 stycznia 1968 roku

28 stycznia 1979 - 15 lutego 1980 roku

15 lutego 1991 - 3 lutego 1992 roku

1 lutego 2003 - 21 stycznia 2004 roku

19 lutego 2015 - 7 lutego 2016 roku

2023 - Rok Królika 123RF/PICSEL

Królik (Kot) w Roku Węża

Króliki (Koty) mają tendencję to brania na siebie wielu obowiązków i dużej odpowiedzialności. Nie łatwo im też dzielić się obowiązkami. Wąż pozwoli na chłodną analizę sytuacji, 2025 rok może być doskonałym czasem na przekazanie części obowiązków czy to współpracownikom, czy członkom rodziny. Dzięki czemu Króliki zyskają równowagę pomiędzy życiem zawodowym a towarzyskim i czasem odpoczynku. Rok Węża może okazać się przełomowy dla samotnych Kotów, które dostrzegą w otoczeniu osobę, której bardzo na nich zależy.

Znak Królika, zwanego też Kotem należy do ludzi urodzonych:

19 lutego 1939 - 7 lutego 1940 roku

6 lutego 1951 - 26 stycznia 1952 roku

25 stycznia 1963 - 12 lutego 1964 roku

11 lutego 1975 - 30 stycznia 1976 roku

29 stycznia 1987 - 16 lutego 1988 roku

16 lutego 1999 - 4 lutego 2000 roku

3 lutego 2011 - 22 stycznia 2012 roku

22 stycznia 2023 - 9 lutego 2024 roku

Smok to najpotężniejszy z chińskich znaków zodiaku abrilla 123RF/PICSEL

Smok w Roku Węża

Oddanie panowania przez Smoki może okazać się dla nich nieprzyjemnym doświadczeniem. Będą odczuwać niepokój, zagubienie, strach o przyszłość. Dla Smoków będzie to czas planowania i analizy dotychczasowego życia. Może przynieść konieczność zakończenia relacji, odbycia trudnych, dawno odkładanych rozmów i podejmowania ważnych decyzji. Smoki mogą w 2025 roku odczuwać frustrację i zniechęcenie.

Jesteś Smokiem jeśli twoje urodziny przypadają:

8 lutego 1940 - 26 stycznia 1941 roku

27 stycznia 1952 - 13 lutego 1953 roku

13 lutego 1964 - 1 lutego 1965 roku

31 stycznia 1976 - 17 lutego 1977 roku

17 lutego 1988 - 5 lutego 1989 roku

5.02.2000 - 23 stycznia 2001 roku

23 stycznia 2012 - 9 lutego 2013 roku

10 lutego 2024 - 28 stycznia 2025 roku.