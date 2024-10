Każdy z nas pragnie żyć w domu pełnym pozytywnej energii, w którym kreatywne pomysły same przychodzą do głowy, jest przytulnie, a atmosfera jest spokojna i pełna miłości. Niestety bywa tak, że nasz dom kojarzy się z chaosem, czujemy się w nim niekomfortowo, ciągle chorujemy i się kłócimy. Według starych wiejskich wierzeń jeszcze z czasów szeptuch i wiedźm dom przejmuje naszą energię, a także energię naszych gości. Ba! Zdarza się, że jest celem "złego oka", czyli czegoś w rodzaju klątwy, rzuconej przez osobę źle nam życzącą czy zazdrosną. Jeśli od pewnego czasu wolisz przebywać poza swoim miejscem zamieszkania niż w nim, gorzej śpisz, często dopadają cię i twoich bliskich infekcje, atmosfera jest pełna napięcia, a wszystko dookoła gubi się i psuje jakby na złość, rozważ starodawne sposoby, by oczyścić energię w twoim domu i przywrócić ład. Zadbaj także o to, by uchronić swoje lokum przed nawrotem negatywnej energii.