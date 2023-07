Spis treści: 01 Czym jest chiromancja, a czym chirognomia? Magia zaklęta w kształtach

Czym jest chiromancja, a czym chirognomia? Magia zaklęta w kształtach

Chiromancja to najkrócej mówiąc wróżenie z dłoni. Brzmi to dość prosto, ale tajniki tej sztuki są dość zawiłe i potrzeba lat, by nauczyć się odczytywania chociażby linii papilarnych, które u każdego człowieka są inaczej ułożone.

Odłamem chiromancji jest chirognomia, mniej popularna, a jednak mówiąca wiele może nie o przyszłości, jak w przypadku chiromancji, ale o charakterze człowieka.

Chirognomia polega na badaniu konturów dłoni, różnych jej wymiarów i kształtów. W tej sztuce ważny jest każdy szczegół i chociażby to, że każdy palec oznacza co innego.

Kciuk prawdę ci powie. Jaki kształt palca, taki charakter

Zdjęcie Chiromancja jest sztuką wróżenia z dłoni znaną już od starożytności / 123RF/PICSEL

Często można usłyszeć, że oczy są zwierciadłem duszy, a dłonie... wizytówką człowieka i coś w tym jest, bo właśnie w chirognomii znajdziemy odpowiedź na pytanie, dlaczego mamy taki, a nie inny charakter.

Oczywiście to odpowiedź dla tych, którzy wierzą w tę magiczną sztukę czytania z dłoni.

I tak kciuk, a dokładniej mówiąc jego kształt, ma świadczyć o naszym charakterze i o tym, jak zachowujemy się w różnych sytuacjach. Wystarczy tylko przeanalizować jego wygląd, by się tego dowiedzieć.

Górna część kciuka do zgięcia, dłuższa niż dolna. Uparty i ambitny

Zdjęcie W chiromancji i chirognomii liczą się nie tylko linie papilarne, ale też kształt dłoni, palców / 123RF/PICSEL

Kciuk jest zbudowany w taki sposób, że dwa paliczki są połączone stawem międzypaliczkowym, który umożliwia wykonywanie ruchów zawiasowych. Z pozostałą częścią dłoni, kciuk łączy się dzięki pierwszemu stawu śródręczno-paliczkowemu.

Dzieli to tym samym kciuk na dwie części, a nie na trzy, jak w przypadki pozostałych palców.

W chirognomii, jeżeli górna część kciuka, jest dłuższa, niż ta dolna, połączona z dłonią, ma to świadczyć o tym, że taka osoba jest niezwykle ambitna, skupiona na dążeniu do celu.

Przy tych cechach, pojawia się jednak pokora i umiejętność odrabiania życiowych lekcji, jednak takie osoby zbyt poważnie wszystko traktują i przydaje im się odrobina dystansu do samych siebie i otaczającego świata.

Dolna część dłuższa od górnej. Opanowanie i praktyczność

Zdjęcie Co można wyczytać z ludzkiej dłoni? / 123RF/PICSEL

Jeżeli dolna część kciuka, ta bliższa dłoni, jest dłuższa, niż górna jego część, to znaczy, że jesteś chodzącą oazą spokoju. Trudno cię czymś zdenerowować i wyprowadzić z równowagi.

Kiedy coś obiecasz, zawsze dotrzymujesz słowa, a praktyczność jest dla ciebie ważniejsza, niż marzenia i unoszenie się kilka centymetrów nad ziemią.

Przyjaciele i rodzina mogą na tobie polegać.

Obie części równe i proste. Osiągnąłeś w życiu równowagę

Zdjęcie Kciuk w chirognomii ma niezwykle ważne znaczenie / 123RF/PICSEL

Natura kocha równowagę. To odzwierciedla się nawet w ludzkim kciuku. Według chirognomii, jeżeli dwie części twojego kciuka są sobie równe i proste, osiągnołeś w życiu harmonię, pełnię.

Jesteś spoiwem i potrafisz porozumiewać się z ludźmi, łączyć ich i prowadzić do wspólnego celu. Jesteś niezwykle opanowany i spokojny, ale to z kolei odbiera ci radość z szaleństwa życia.

Czasem może warto zrobić coś niezwykłego?