Specjaliści od wróżb i numerologii są przekonani, że pierwsza litera naszego nazwiska może w dużym stopniu determinować nasz charakter oraz osobowość, wpływając również na to, co czeka nas w przyszłości. Wystarczy nieco dokładniej się jej przyjrzeć, a potem odpowiednio odczytać wysyłane przez Wszechświat sygnały. Co mówi o tobie pierwsza litera nazwiska? Oto odpowiedź!

Magia liter. Oto co mówi o tobie pierwsza litera nazwiska

Litera A: Jesteś osobą ambitną, która uwielbia działać. Rzadko prosisz o pomoc, nie bojąc się przy tym nowych wyzwań. Świat nieustannie stoi przed tobą otworem. Zobacz, ile jeszcze możesz osiągnąć. Tylko się nie poddawaj.

Litera B: Jesteś typem marzyciela, którego głowa nieustannie znajduje się w chmurach. Mimo iż inni postrzegają cię za osobę nieśmiałą i wyciszoną, w życiu kierujesz się ważnymi wartościami, stąpając po twardym lodzie. Cenisz sobie spokój i szczęście, pragnąć tego samego również dla innych.

Litera C lub Ć: Łatwo poddajesz się emocjom, ale nie bagatelizujesz żadnego problemu. Lubisz dobrą zabawę i cieszysz się życiem, ale jednocześnie działasz w sposób konkretny i zdecydowany. Czasami zbyt dosadnie pokazujesz jednak innym, że wszystko wiesz najlepiej.

Litera D: Skupiasz się na sobie i nie lubisz zbyt mocno się uzewnętrzniać. Inni postrzegają cię przez to jaką sztywną, wycofaną i smutną osobę. Empatia nie jest ci jednak obca. Czasami postaraj się jednak uśmiechnąć!

Zdjęcie Magia liter. Oto co mówi o tobie pierwsza litera nazwiska / 123RF/PICSEL

Litera E: Twoi znajomi nie znają innej tak wesołej i radosnej osoby. Każdy dzień witasz z uśmiechem na ustach, a ludzie mocno cenią twoje poczucie humoru. Czasami jednak zdarza się, że bywasz postrzegany jako mało poważny. Zastanów się nad tym.

Litera F: Ciężko pracujesz, aby osiągnąć wymarzony cel. Czasami na swoje barki bierzesz jednak zbyt dużo. Pamiętaj, że w twoim życiu to ty jesteś najważniejszy. Nie spełniaj nieustannie zachcianek innych.

Litera G: Do celu dążysz nawet po trupach. Czy to dobrze? Zastanów się nad tym sam. Czasami warto poprosić kogoś o pomoc. Uwielbiasz samotność, a inni postrzegają cię raczej za kiepskiego rozmówcę. Pamiętaj, że niekiedy warto wrzucić nieco na luz.

Litera H: Uwielbiasz pakować się w kłopoty. Naucz się myśleć dwa razy, zanim podejmiesz jakiś krok. W końcu może bowiem okazać się dla ciebie wyjątkowo przykry.

Litera I: Zmiana nastroju to twoje drugie imię. Masz wiele pomysłów, ale nie do końca wiesz, jak wprowadzić je w życie. Czasami pomóc mogą najbliżsi. Nie odsuwaj ich od siebie.

Litera J: Jesteś typem lidera, ale cechuje cię słomiany zapał. Czasami działasz, ale niewiele z tego wychodzi. Co więcej, zdarza ci się kłamać, aby zyskać przychylność innych. Nieładnie.

Zdjęcie Astrolodzy nie mają wątpliwości. Oto co mówi o tobie pierwsza litera nazwiska / 123RF/PICSEL

Litera K: Wrażliwa, empatyczna osoba, która uwielbia korzystać z życia. Tak, to ty. W sytuacjach kryzysowych zawsze można na ciebie liczyć.

Litera L lub Ł: Życie rodzinne jest dla ciebie na pierwszym miejscu. Do życia podchodzisz jednak ostrożnie. Zanim cokolwiek zrobisz, dokładnie to analizujesz.

Litera M: Optymista, który uwielbia otaczać się przyjaciółmi. Rozsądek to twoje drugie imię. Czasami na innych patrzysz jednak z góry. Niektórym może się to nie spodobać.

Litera N lub Ń: Jesteś osobą nieśmiałą. Często zamykasz się na innych w poszukiwaniu spokoju. Dużo myślisz, a czasami wydaje ci się, że świat niemal wali ci się na głowę. Wystarczy trochę pozytywnego myślenia, a zmiany będą bliżej, niż ci się wydaje.

Litera O lub Ó: Niczego się nie boisz, a każda sprawa, w którą się zaangażujesz, kończy się sukcesem. Nigdy nie rezygnujesz w trakcie, zawsze działasz do końca. Chętnie też wystawiasz się na różne próby charakteru.

Litera P: Rozsądek, sumienność, pracowitość i skrupulatność. Te przymioty są ci najbliższe. Kiedy coś nie idzie po twojej myśli szybko się jednak denerwujesz. Pomyśl o tym, bo w końcu możesz czegoś pożałować.

Litera R: Jesteś szczery do bólu i chętnie pomagasz innym. Nikogo nie krytykujesz, zawsze starając się dostrzec zalety. Czasami nawet tam, gdzie ich nie ma.

Litera S lub Ś: Towarzyska, wygadana, lubiąca świetną zabawę. Taką osobą jesteś. Masz wiele pragnień, które chciałbyś osiągnąć na raz. To jednak nie takie proste. Wystarczy chwila uwagi, a wszystko potoczy się dobrą ścieżką.

Litera T: Jesteś wrażliwą, spokojną i ceniącą życie rodzinne osobą. Mógłbyś obyć się bez znajomych i przyjaciół, jednak bez rodziny i domu byłbyś wręcz nikim. Czasami bywasz przez to zamknięty w sobie, a inni nie do końca potrafią cię zrozumieć.

Litera U: Jesteś osobą utalentowaną, z ogromnymi marzeniami. Pragniesz przede wszystkim sukcesu. Masz dar słuchania i wewnętrzną delikatność.

Litera W: Energia i radość - oto, co cię cechuje. Przez życie niekiedy idziesz jednak niczym taran. Zrobisz wszystko, by osiągnąć cel.

Litera Z lub Ż, lub Ź: Jesteś odważny, ale masz problem z nawiązywaniem głębokich relacji. Pewności siebie można ci pozazdrościć, jednak czasami zastanów się czy nie warto być nieco wrażliwszym.