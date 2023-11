Spis treści: 01 Imiona najwierniejszych mężczyzn - ich partnerki to prawdziwe szczęściary

02 Imiona najwierniejszych kobiet - to idealne żony

Imiona najwierniejszych mężczyzn - ich partnerki to prawdziwe szczęściary

Jan

Pochodzenie i znaczenie: Imię Jan pochodzi z języka hebrajskiego, a konkretnie od połączenia słów Jehu (Jahwe) oraz channach (łaska). W efekcie to imię oznacza "cieszący się łaską".

Charakterystyka w związku: Mężczyźni o imieniu Jan bardzo mocno angażują się w relację, na której im zależy. Kochają jak nikt inny i nie odpuszczają. Związek opierają przede wszystkim o szacunek i wzajemne zaufanie. Dlatego zdrada byłaby złamaniem tych najważniejszych zasad, które mają ustalone. Dla Jana zasady są niezwykle istotne, co czyni go jednym z najwierniejszych mężczyzn, z jakim można wejść w bliższą relację.

Jacek

Pochodzenie i znaczenie: Imię Jacek ma swoje korzenie w języku greckim. To przekształcone imię Hyakinthos oznaczające "władcę". Może także pochodzić od łacińskiego Hiacynt. Do XX wieku w Polsce to imię funkcjonowało w formie Jacenty.

Charakterystyka w związku: Jacek to mężczyzna, który lubi szaleństwa i zabawę, także w relacjach. Jeśli jednak trafi na tę jedyną, nie powinna się ona obawiać o jego lojalność. Zmieni się on dla niej nie do poznania, żeby nie naruszyć zaufania i nie stracić wybranki. W związku dba o partnerkę i traktuje ją niemalże po królewsku.

Zdjęcie Jacek traktuje swoją partnerkę po królewsku / 123RF/PICSEL

Cezary

Pochodzenie i znaczenie: Cezary to imię wywodzące się z języka łacińskiego. Szacuje się, że może być formą słowa "caesaries" oznaczającego "mężczyznę o długich włosach". Drugą propozycją słowa, od którego można pochodzić, jest "caedere" tłumaczonego jako "ciąć".

Charakterystyka w związku: Przelotne romanse to nie jest bajka Cezarego. Mężczyźni o tym imieniu nie wchodzą w krótkie znajomości, nieoparte o głębsze uczucia. Wolą poczekać na jedną kobietę, której będą mogli być wierni do końca. Szybko będą chcieli wziąć ją za żonę, aby móc stworzyć wspólnie szczęśliwą rodzinę. Choć nie zawsze potrafi to okazać, to kocha na zabój.

Imiona najwierniejszych kobiet - to idealne żony

Katarzyna

Pochodzenie i znaczenie: Imię Katarzyna pochodzi od greckiego "katharos". Będzie więc ono oznaczać kogoś czystego, prawego, bez skazy.

Charakterystyka w związku: Kobiety o imieniu Katarzyna są stanowcze i wiedzą, czego chcą od relacji. Wchodząc w poważny związek, nie szukają niczego na boku. Odpuszczają nawet drobne i niewinne flirty, które tak lubią, będąc singielkami. Dzięki temu Katarzyny są niezwykle wierne, jednak tego samego będą oczekiwać od swojego mężczyzny. Mają wysokie wymagania, którym trzeba będzie sprostać.

Paulina

Pochodzenie i znaczenie: Imię Paulina to żeński odpowiednik imienia Paulin. Będzie więc ono oznaczało "pochodzącą od Pawła" bądź "należącą do Pawła".

Charakterystyka w związku: Kobiety o imieniu Paulina są szalone i nie lubią się nudzić. Te szaleństwa chcą jednak przeżywać tylko z partnerem. To partnerki wierne, które nie będą szukać rozrywki poza relacją, niezależnie od tego, jak długi czas stagnacja będzie trwać w jej związku. Nie będzie jednak czekać w nieskończoność na swojego mężczyznę. Z tego powodu musi się on przygotować na dużą dawkę propozycji i rozrywek.

Zdjęcie Marzeny są bardzo wrażliwe / 123RF/PICSEL

Marzena

Pochodzenie i znaczenie: Marzena jest imieniem wywodzącym się z hebrajskiego. Tłumaczone jest jako "ukochany przez Jahwe" lub "być pięknym". Niektórzy uważają też, że może pochodzić od staropolskiego imienia Małgorzata.

Charakterystyka w związku: Partnerki noszące imię Marzena nastawione są na założenie rodziny i prowadzenie ogniska domowego. Są bardzo wrażliwe, a ich sumienie nie pozwoliłoby im zdradzić swojego ukochanego. Można im zaufać w każdej kwestii. Dane słowo jest dla niej świętością i zawsze trzyma się złożonych obietnic.

