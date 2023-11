Aida Kosojan-Przybysz i jej wizje

Życie i styl Śniły ci się pieniądze? Sprawdź, czy musisz zacisnąć pasa Aida Kosojan-Przybysz jest wizjonerką, kompozytorką, wokalistką, autorką tekstów i felietonistką. Urodziła się w Gruzji, ale obecnie mieszka w Polsce, gdzie cieszy się popularnością.

Aida Kosojan-Przybysz dar jasnowidzenia odziedziczyła po babci, a o jego istnieniu dowiedziała się, mając cztery lata. Wówczas zaginęła córka sąsiadów, ale mała Aida dobrze wiedziała, że jej życiu nic nie zagraża. Pocieszyła zrozpaczonych rodziców, mówiąc, że ich córka jedynie wyszła za mąż. Kobieta rzeczywiście niedługo wróciła do domu i to z mężem u boku.

Wizjonerka aktywnie działa w mediach społecznościowych, gdzie zgromadziła niemałe grono odbiorców. Jej instagramowy profil obserwuje już niemal 55 tys. osób. To właśnie tam regularnie publikuje posty i dzieli się z internautami przesłaniami.

Zdjęcie Wielu kieruje się wskazówkami Aidy Kosojan-Przybysz i wręcz z niecierpliwością czeka na jej kolejne przesłania / Natasza Mludzik/TVP/East News / East News

Aida Kosojan-Przybysz zwróciła się do Polaków. "Życie to droga"

Na instagramowym profilu Aidy Kosojan-Przybysz właśnie pojawił się nowy post, a w nim kolejne przesłanie. Tym razem wizjonerka postanowiła podkreślić, że życie to droga. Wskazała, co utrudnia dotarcie do celu i co może okazać się niezwykle pomocne. "Życie to droga. Życie to też schody, po których wspinasz się do góry albo schodzisz w dół. Ważne, by czuć każdy krok postawiony przez siebie. Śliskie schody, mokre od rozlanych łez i żalu to jedna z głównych przeszkód w dotarciu do celu. Poręczą może być ramię przyjaciela, poręczą możesz być ty sam/sama jak dla siebie tak i dla innych. Świadomość siebie, oczy otwarte na świat, dbanie o czysty grunt pod nogami, higiena duszy i czyste myśli to twoja ochrona i siła napędowa" - przekazała wizjonerka.

Wielu kieruje się wskazówkami Aidy Kosojan-Przybysz i wręcz z niecierpliwością czeka na jej kolejne przesłania. Pod postem jak zwykle nie zabrakło słów wdzięczności i spostrzeżeń internautów. "Pięknie sformułowane myśli", "Takie codzienne, a ubrane w niecodzienne słowa - dziękuję", "Właśnie dziś idę po mokrych schodach... Dziękuję za te motywujące słowa" - czytamy na Instagramie.

