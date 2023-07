Spis treści: 01 0

02 1

03 2

04 3

05 4

06 5

07 6

08 7

09 8

10 9

Optymiści, altruiści, liderzy. Co mówi o tobie ostatnia cyfra roku urodzenia? Możesz się zdziwić - według numerologów skrywa wiele zaskakujących informacji. Oczywiście takie rzeczy można potraktować z przymrużeniem oka i jako dobrą zabawę. Jaka jest twoja cyfra? Sprawdź, co się za nią kryje.

0

Osoby mające 0 jako ostatnią cyfrę roku urodzenia są pewne siebie, twarde i realizują swoje zadania. Sentymentalizm? A co to takiego? Nie boją się ryzyka, a nowe wyzwania tylko dodają im motywacji. Do tego są towarzyskie i chętnie służą radą.

Reklama

1

Na końcu roku urodzenia widnieje "jedynka"? Osoby mające tę cyfrę uwielbiają być liderami i dążą do wyznaczonych sobie celów. Są odpowiedzialne i samodzielne, co zdecydowanie jest ich mocną stroną. W niektórych sytuacjach są jednak egoistami i myślą przede wszystkim o korzyściach, jakie mogą otrzymać.

Zobacz też: 3 znaki zodiaku wyróżniają się wysokim IQ. "Odnajdą się w każdej sytuacji"

Zdjęcie Ostatnia cyfra roku urodzenia wiele ci powie / Picsel / 123RF/PICSEL

2

Empatia, delikatność, ale również ambicja, upór i zdecydowanie. Niech was nie zwiedzie ta wrażliwość - osoby, których ostatnia cyfra roku urodzenia to 2, potrafią zacisnąć zęby i wiele przetrwać. Ufają swojej intuicji, która nigdy ich nie zawodzi. Do tego dochodzi wyobraźnia i umiejętność "czytania między wierszami".

3

Urodzeni optymiści, którzy w każdej sytuacji znajdą coś pozytywnego. "Trójki" są towarzyskie, pogodne i starają się pocieszać innych w trudnych chwilach. Kochają życie i czerpią z każdego dnia ile się da. Nie bez powodu są uwielbiane zarówno w pracy, jak i w gronie przyjaciół. Na każdy problem starają się znaleźć optymalne rozwiązanie.

Zobacz też: Kobiety spod tych znaków nie nadają się na żonę. Życie z nimi to piekło

4

Energia to ich drugie imię. Osoby, u których ostatnia cyfra roku urodzenia to 4, są duszami towarzystwa. Kochają ludzi i podróżowanie. Nie dla nich spokojny relaks w otoczeniu przyrody - wręcz kochają, gdy ciągle coś się dzieje. Niektórzy mogą uważać, że są zbyt emocjonalne i reagują nieadekwatnie do danej sytuacji.

Zobacz też: Na wakacjach zdradzają na potęgę. 3 znaki zodiaku "niewierność mają wypisaną na twarzy"

5

Pracowite, spokojne i zorganizowane. "Piątki" to osoby, które kochają aktywny tryb życia, a w pracy pilnują wszystkich możliwych terminów. Można na nich polegać w każdej sytuacji. Od czasu do czasu lubią spędzić czas w swoim własnym towarzystwie przy dobrej książce czy z dala od zgiełku miasta. W taki sposób ładują baterie i przygotowują się na nowe wyzwania.

6

Nieustraszone i spontaniczne. Tak w skrócie można powiedzieć o "szóstkach". Często lubią podejmować decyzje bez zastanowienia. Nie potrafią nigdzie zagrzać długo miejsca - wszędzie ich pełno.

7

Nie poddają się i kierują się rozsądkiem. Oto dwie główne cechy "siódemek". Wprost nie znoszą manipulacji i ukrytych gierek - cenią prawdę powiedzianą prosto w twarz niż słodkie kłamstewka. Same są uczciwe i tego oczekują również od innych.

Zdjęcie Rok urodzenia ma znacznie w numerologii / 123RF/PICSEL

8

Przez życie idą jak burza i ciągle poszukują związku czy pracy, które spełnią ich wszystkie oczekiwania. Jednak jak wiadomo - ideałów nie ma, a w drodze do celu może się wiele wydarzyć. "Ósemki" zwinnie przeskakują jednak przez problemy i wytrwale dążą do zamierzonych celów. Jeśli im się uda, szybko szukają kolejnego, dzięki czemu mają nowe zajęcie.

9

Według numerologii, "dziewiątki" są urodzonymi altruistami. Ma to również przełożenie na ostatnią cyfrę roku urodzenia. Takie osoby wierzą, że są powołani do tego, by pomagać innym. Służą radą, angażują się w akcje charytatywne, starają się trwać przy innych w trudnych chwilach. Niestety, czasami przez to zapominają o sobie.

***