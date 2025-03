W tym tygodniu będziesz cieszyć się pozytywną wibracją energetyczną. W pracy na etacie nie narzucaj współpracownikom swoich poglądów, bo zrobi się nieprzyjemna atmosfera. Barany prowadzące własną działalność gospodarczą nie będą miały powodów do narzekań, bo na horyzoncie pojawi się atrakcyjny kontrakt. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia zdobędą wakat, który do niedawna był jeszcze poza ich zasięgiem. W sprawach finansowych uważaj na niewłaściwe decyzje, bo poniesiesz całkiem spore straty.

Marcowa aura sprzyjać będzie rozwojowi kariery. W pracy na etacie szef może chcieć cię zmusić do pracy po godzinach, jednak jeśli ci za to nie zapłaci, to ta sytuacja niech wzbudzi Twój opór. Byki prowadzące własną działalność gospodarczą powinny pamiętać, że pośpiech nigdy nie jest dobrym doradcą przy podejmowaniu kluczowych decyzji. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia rozwiążą problem bezrobocia, który spędzał im sen z powiek. W sprawach finansowych jeśli planujesz jakieś inwestycje w ziemie czy nieruchomości, to warto dokładnie oszacować koszty, bo możesz się przeliczyć.