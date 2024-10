Byk, podobnie jak Baran, musi mieć się na baczności. Gwiazdy ostrzegają go bowiem przed zbytnią otwartością i romantyzmem, chyba, że jest pewien, że jego uczucia są odwzajemnione. W stałych związkach Byk może liczyć na miłosne uniesienia i sporo szczęścia, szczególnie w listopadzie. W grudniu musi jednak zachować spokój i zejść na ziemię - ktoś może wtedy chcieć wykorzystać jego szczerość i otwarte serce.

Ostatnie tygodnie tego roku mogą być trudne także dla Bliźniąt. Narzekać one mogą na monotonię i nudę, a nawet podjąć decyzję o zakończeniu związku. Gwiazdy mówią, że powinny się jednak wstrzymać i powalczyć o związek. Jeśli nie podejmą pochopnych decyzji, z początkiem roku na nowo rozpalą ogień w relacji.

Ten rok jest dla Raka wyjątkowo trudny na wielu płaszczyznach, także w miłości. Na szczęście już w grudniu karta się odwróci i będzie mógł powalczyć o swoje szczęście. Rak pozostający w związku powinien jednak póki co unikać nieporozumień, a tym bardziej poważniejszych kłótni. Wyrozumiałość, spokój i dystans - oto, w co powinien uzbroić się Rak w najbliższych miesiącach.

Lew cieszy się w tym roku wyjątkowym szczęściem w miłości. Nie inaczej będzie tej jesieni oraz zimy. W październiku wolny Lew wreszcie się zakocha, a zajęty na nowo zachwyci się swoim partnerem lub partnerką. Relacje z ukochaną osobą będą się świetnie układać, szczególnie gdy Lew schowa głęboko swój pociąg do egoizmu i skupi się na drugiej połówce.

Panna również nie będzie mieć powodów do niezadowolenia, a tegoroczny październik zapamięta na długo. Panna pozostająca w związku może czuć się pewnie i bezpiecznie, na każdym kroku będzie też otrzymywać dowody miłości. Samotna Panna otworzy się natomiast na nowe relacje i wreszcie znajdzie miłość. To będzie niezapomniana jesień!

Waga popracowała w ostatnich latach nad pewnością siebie , nie boi się już wyrażać otwarcie swoich uczuć i śmiało walczy o marzenia. Nikt nie jest w stanie oprzeć się jej urokowi osobistemu, więc prawdopodobnie już jest w szczęśliwym związku, a jeśli wciąż szuka partnera - znajdzie go jeszcze w tym roku.

Życie miłosne Skorpiona jest w tym roku wyjątkowo stabilne, zwyczajne, a nawet nudne. Sytuacja ta ma jednak sporo zalet - Skorpion wzmocni więzi z ukochaną osobą i nauczy się codziennego życia we dwoje. Ten znak zodiaku musi jednak mieć się na baczności, szczególnie w październiku. Nuda może bowiem popchnąć go w ramiona innej osoby, a konsekwencje tego czynu będą opłakane.

Ostatnie tygodnie tego roku będą kosztować Koziorożca sporo nerwów. Pewne wydarzenia skomplikują jego relacje z partnerem lub partnerką i to do tego stopnia, że wyjaśnienie nieporozumień może mu zająć wiele tygodni. Koziorożec będzie wręcz musiał walczyć o przetrwanie i wciąż przekonywać drugą połówkę o swojej uczciwości. W końcu jednak uda mu się wyprostować wszystkie ścieżki, bo szczerość jest u niego zawsze na pierwszym miejscu.

Ryby dostały w tym roku mocno w kość. Choć na nowo uwierzyły, że wreszcie znalazły prawdziwą miłość, to ukochana osoba znowu je zawiodła. Ryby mogły również same zboczyć z utartej ścieki, posunąć się do na pozór niegroźnego flirtu lub poważniejszego romansu. Wyjątkowo niekorzystny będzie dla nich październik - w tym miesiącu mogą uwikłać się w relację, która nie powinna mieć miejsca i w efekcie wszystko zniszczyć. Największym niebezpieczeństwem, które czyha na Ryby jest więc zdrada, zarówno ta popełniona przez nie jak i przez partnera lub partnerkę.