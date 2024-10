Horoskop dzienny na 1 października 2024 r. dla wszystkich znaków zodiaku od wróżki Airy

Horoskop dzienny dla Barana

Może dziś wydarzyć się coś nieoczekiwanego dla ciebie. Dlatego też obserwuj wszystko dookoła siebie. Los ześle ci dziś ciekawą nową znajomość, która okaże się być bardzo istotna dla dalszego rozwoju twojej kariery. Dużo się też nauczysz od tej, nowo poznanej, osoby.

Horoskop dzienny dla Byka

Dzięki nieoczekiwanemu zbiegowi okoliczności, na jaw wyjdą dziś prawdziwe intencje twojej ukochanej osoby. To pokaże również prawdziwe oblicze twojego związku. Wieczorem czeka cię spotkanie z przyjacielem. Musisz bardzo się dziś starać, ponieważ przyjaźń ta stoi pod dużym znakiem zapytania.



Horoskop dzienny dla Bliźniąt

Mimo że będziesz dziś spragniony mocnych wrażeń, staraj się z losem nie igrać. To może się skończyć dla ciebie mało korzystnie. Uważaj dziś też na swoje finanse. Po pracy spiesz się do domu. Będziesz musiał pilnie zająć się jakąś rodzinną sprawą.

Wszystko o znakach zodiaku>>> 123RF/PICSEL

Horoskop dzienny dla Raka

Jesteś już gotowy do tego, by samodzielnie wykonać pewne trudne zadanie. Spokojnie uwierz we własne siły oraz możliwości, ze wszystkim sobie poradzisz. Twoja matka lub jakaś inna kobieta z bliskiego otoczenia udzieli dziś tobie rady. Przyjmij ją z pokorą, bo będzie ona cenna dla ciebie.

Horoskop dzienny dla Lwa

Samotne Lwy udadzą się dziś na randkę, po której to czekać ich może perspektywa flirtu, a nawet romansu. By jednak do tego doszło, muszą ruszyć się z domu i dać coś z siebie. Ważne, by nie wstydzić się swoich emocji i wyjść naprzeciw sprawom miłości. Reszta się sama ułoży.

Horoskop dzienny dla Panny

Czeka dziś ciebie w pracy sprzeczka z osobą, której przeszkadzają twoje sukcesy zawodowe. Do niej dołączą inne osoby. To pokaże ci, kto jest po twojej stronie a kto nie. Ty nie masz sobie nic do zarzucenia. Zastanów się, czy posiadasz jakieś informacje, które mogą zaszkodzić twoim przeciwnikom.

Horoskop dzienny dla Wagi

Pomożesz dziś komuś w załatwieniu jego ważnej sprawy. Czas, jaki temu poświęcisz, nie będzie stracony. Ty sam zaś dostaniesz lekkich skrzydeł, bo zrozumiesz, jak ważne jest pomaganie innym ludziom. To bardzo szlachetna postawa z twojej strony i utrzymaj ją jak najdłużej.

Horoskop dzienny dla Skorpiona

Ktoś wygłosi dziś pod twoim adresem niemądrą uwagę i możesz poczuć się przez jakiś czas tym urażony. Ale postaraj się nie brać tego do siebie, bo to jest nieprawda. Ty wiesz, jak jest i znasz siebie sam najlepiej. Nie słuchaj też plotek innych na swój temat, bo to niczego dobrego niewniesienie do twojego życia.

Horoskop dzienny dla Strzelca

Zawrzesz dziś znajomość z osobą, od której się będziesz mógł wiele nauczyć. Czeka dziś ciebie również propozycja współpracy i ta nowa znajomość będzie ci potrzebna w celu realizacji nowych zawodowych zobowiązań. Po pracy zrób sobie jakąś miłą niespodziankę.

Horoskop dzienny dla Koziorożca

Bądź ostrożny w działaniu. Pamiętaj, że kłamstwo ma krótkie nogi i może obrócić się przeciwko tobie. Nie słuchaj fałszywych doradców, bo im nie zależy na twoim dobru tylko na dobru ich samych. Załatwisz dziś skomplikowane własne sprawy urzędowe i wreszcie wyjdziesz na prostą.

Horoskop dzienny dla Wodnika

Czeka dziś ciebie zwycięstwo w pewnym sporze oraz możesz załatwić ważną sprawę, która ciągnęła się od dłuższego czasu, a wreszcie dziś uda ci się położyć jej kres. W sprawach miłości, zarówno dla samotnych Wodników jak i dla tych związanych, zapowiada się na dziś jakaś niespodzianka.

Horoskop dzienny dla Ryb

Pewna sprawa w urzędzie może się dziś skomplikować i jej załatwienie pozytywne, odsunie się w czasie. Mimo wszystko jednak staraj się nie kłamać ani nie stosować żadnego rodzaju oszustw. To tylko się na tobie zemści a wtedy już możesz pożegnać się z jakimkolwiek pozytywnym załatwieniem sprawy.

