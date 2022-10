Spis treści: 01 Horoskop dzienny na czwartek, 13 października 2022 r. - BARAN

Horoskop dzienny na czwartek, 13 października 2022 r. - BARAN

Dziś zajmiesz się tylko i wyłącznie pracą. Wszelkie obowiązki będą związane tylko z nią. Będziesz liczyć, przeliczać i planować nowe wyzwania i wdrażać nowe pomysły.

Horoskop dzienny na czwartek, 13 października 2022 r. - BYK

Po pracy udasz się do swojego banku, by jeszcze razem z jego pracownikiem przeanalizować sprawy konta oraz lokat. Bezpieczeństwo twoich pieniędzy to sprawa priorytetowa.

Horoskop dzienny na czwartek, 13 października 2022 r. - BLIŹNIĘTA

Ktoś z pracy liczy, że pożyczysz mu kilka groszy. Czasami tak jest, że nie starcza na życie. Niestety nie udzielisz tym razem pożyczki i rozczarujesz tę osobę. Pomyśl o innym rodzaju wsparcia.

Horoskop dzienny na czwartek, 13 października 2022 r. - RAK

Zbliża się koniec lenistwa oraz bezczynności. Dziś musisz podjąć ważne decyzje odnośnie kontynuacji współpracy z pewną osobą, która okazała się być konkurencją dla ciebie.

Horoskop dzienny na czwartek, 13 października 2022 r. - LEW

Nie rób tego, na czym się nie znasz. Brak doświadczenia w pewnych sprawach może sprowadzić na Ciebie tylko kłopoty, a to już tylko krok do straty posady.

Horoskop dzienny na czwartek, 13 października 2022 r. - PANNA

Bądź mądrzejsza i ustąp tej bardziej agresywnej. Ona i tak poniesie porażkę w swoim działaniu, a ty zachowasz twarz i dobre imię w pracy, a o to przecież chodzi, by mieć klasę.

Horoskop dzienny na czwartek, 13 października 2022 r. - WAGA

Dzisiejszy wieczór jest dobry na spotkania i randki. Wykorzystaj energię tego dnia i umów się na randkę. Zawsze to może być początek czegoś wielkiego.

Horoskop dzienny na czwartek, 13 października 2022 r. - SKORPION

Uda ci się dziś zachować równowagę między sprawami zawodowymi oraz prywatnymi. Współpracownicy będą zadowoleni, a ukochany wdzięczny i spędzicie razem miły wieczór.

Horoskop dzienny na czwartek, 13 października 2022 r. - STRZELEC

Dzisiejszy dzień zaczniesz od realizowania swojego hobby, a dopiero potem udasz się do pracy i poświecisz zawodowym obowiązkom. Taki to przywilej właściciela własnego biznesu.

Horoskop dzienny na czwartek, 13 października 2022 r. - KOZIOROŻEC

Szef wyznaczy ci dziś nowe cele zawodowe i bacznie będzie się przyglądał, jak je wypełniasz. Nie bój się, on chce cię awansować i stąd takie, a nie inne postępowanie.

Horoskop dzienny na czwartek, 13 października 2022 r. - WODNIK

Dzisiejszy dzień sprzyja ubieganiu się o kredyt czy też pożyczkę. Przygotuj wszystkie niezbędne dokumenty i udaj się do swojego banku, pozytywnie załatwisz wszelkie sprawy.

Horoskop dzienny na czwartek, 13 października 2022 r. - RYBY

Dobrze jest komuś imponować, ale z tym uważaj, gdyż duma i pycha stoją przed upadkiem i zamiast zaimponowania tylko się skompromitujesz. Zachowaj równowagę.

