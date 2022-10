Spis treści: 01 Horoskop dzienny na sobotę, 15 października 2022 r. - BARAN

02 Horoskop dzienny na sobotę, 15 października 2022 r. - BYK

03 Horoskop dzienny na sobotę, 15 października 2022 r. - BLIŹNIĘTA

04 Horoskop dzienny na sobotę, 15 października 2022 r. - RAK

05 Horoskop dzienny na sobotę, 15 października 2022 r. - LEW

06 Horoskop dzienny na sobotę, 15 października 2022 r. - PANNA

07 Horoskop dzienny na sobotę, 15 października 2022 r. - WAGA

08 Horoskop dzienny na sobotę, 15 października 2022 r. - SKORPION

09 Horoskop dzienny na sobotę, 15 października 2022 r. - STRZELEC

10 Horoskop dzienny na sobotę, 15 października 2022 r. - KOZIOROŻEC

11 Horoskop dzienny na sobotę, 15 października 2022 r. - WODNIK

12 Horoskop dzienny na sobotę, 15 października 2022 r. - RYBY

Horoskop dzienny na sobotę, 15 października 2022 r. - BARAN

Zastosuj dziś sporo cierpliwości oraz rozwagi w swoim postępowaniu. To pomoże ci pozytywnie wybrnąć z kłopotów, które czekają tuż za rogiem. Zapisz sen, bo może okazać się proroczy.

Horoskop dzienny na sobotę, 15 października 2022 r. - BYK

Szczęście dziś tobie sprzyja w każdej dziedzinie. Nie bój się ufać przeczuciom i intuicji. Zawsze dokonasz mądrego wyboru i wyjdziesz obronną ręką z ewentualnych kłopotów.

Horoskop dzienny na sobotę, 15 października 2022 r. - BLIŹNIĘTA

Będziesz musiała w pracy wyjaśnić dziś wiele spraw. Rób to w uprzejmy sposób, zyskasz sprzymierzeńców i w ostateczności osiągniesz to, na czym ci dziś zależy.

Czytaj również: Aida apeluje do Polaków. Wizjonerka podała ważne wskazówki

Reklama

Horoskop dzienny na sobotę, 15 października 2022 r. - RAK

Masz dziś szanse na nowe wyzwania, nowe znajomości i wreszcie nowe doświadczenia. Pora byś wyszła z bańki czy też skorupy, którą sama na siebie nałożyłaś, już jej nie potrzebujesz.

Horoskop dzienny na sobotę, 15 października 2022 r. - LEW

Wybaczysz dziś komuś, kto kilka tygodni temu bardzo Ciebie skrzywdził. Dojdziesz do wniosku, że dalsze chowanie urazy nie ma sensu, ale będziesz jednak z rezerwą przyglądała się tej relacji.

Horoskop dzienny na sobotę, 15 października 2022 r. - PANNA

Zacznij traktować siebie z godnością i należytym tobie szacunkiem. Nie umniejszaj sobie w żadnej dziedzinie. Z odwagą patrz przed siebie, bo do odważnych świat należy.

Zdjęcie Horoskop na 15 października / 123RF/PICSEL

Horoskop dzienny na sobotę, 15 października 2022 r. - WAGA

Zaczniesz wytaczać granice i wreszcie nie pozwolisz, by przekraczano Twoją strefę, w której zawsze mogłaś czuć się bezpieczna. To pozwoli ci na trzeźwe ocenianie sytuacji i podejmowanie rozsądnych decyzji.

Horoskop dzienny na sobotę, 15 października 2022 r. - SKORPION

Profesjonalnie i z oddaniem podejdziesz dziś do wyznaczonych zadań. Dobra atmosfera w pracy i pozytywne wibracje wpłyną na cały zespół i wasze relacje ulegną wzmocnieniu.

Horoskop dzienny na sobotę, 15 października 2022 r. - STRZELEC

Możesz zmagać się dziś ze zbyt wysokim ciśnieniem. Wina diety czy siedzącego trybu pracy? Nie lekceważ objawów i pomyśl o wizycie u dobrego specjalisty. Dbaj o zdrowie.

Sprawdź także: Czy II wojnę światową poprzedzały dziwne zjawiska na niebie? Co zeznali naoczni świadkowie?

Horoskop dzienny na sobotę, 15 października 2022 r. - KOZIOROŻEC

Poczuj się dziś kierownikiem swojego życia. Sama sobie dyktuj warunki. Skup się na własnych potrzebach i oczekiwaniach. Opracuj do tego wszystkiego dobry plan i się go trzymaj.

Horoskop dzienny na sobotę, 15 października 2022 r. - WODNIK

Ktoś zainspiruje cię dziś do działania. Będziesz się na tym kimś wzorować przez cały dzień. To dobrze, taka postawa pozwoli Ci osiągnąć upragnione cele i mieć nadal wzór do naśladowania.

Horoskop dzienny na sobotę, 15 października 2022 r. - RYBY

Wreszcie przestaniesz martwić się sprawami, na które po prostu i tak nie masz wpływu. Postawisz na odpoczynek i na miłe spędzaniu czasu w gronie rodzinnym.