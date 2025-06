Pochodzi od łacińskiego Antonius, czyli nazwy starego rzymskiego rodu. W tłumaczeniu może oznaczać "wartościowy", "bezcenny" albo "nieoceniony". Niektórzy wiążą je też z greckim słowem anthos - "kwiat", ale to już luźniejsza interpretacja. W każdym razie nie mówimy tu o pustym zlepku liter. Antoni to imię, które od wieków niesie treść. Nosili je ludzie, którzy zapisali się w historii: św. Antoni z Padwy - patron od spraw zagubionych i ludzi w potrzebie, św. Antoni Pustelnik - samotnik, który wybrał życie w ciszy i kontemplacji, rzymski polityk i żołnierz Marcus Antonius - bliski współpracownik Juliusza Cezara.

W numerologii Antoni odpowiada liczbie 1, a to liczba silna. Oznacza niezależność, odwagę i inicjatywę. Osoby o tej wibracji często są liderami z natury. Nie boją się podejmować decyzji, umieją wziąć odpowiedzialność za siebie i innych. Mają potrzebę działania na własnych warunkach, czasem nawet pod prąd. Jednocześnie jedynki potrafią być lojalne i oddane, zwłaszcza wobec bliskich. To osoby, które lubią mieć wpływ na rzeczywistość i ważne jest dla nich, by to, co robią, miało sens.