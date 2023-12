Horoskop dzienny na 24 grudnia 2023 r. dla wszystkich znaków zodiaku od wróżki Airy

Horoskop dzienny dla Barana

Od rana dziś będziesz miał bardzo trafne spostrzeżenia. Pewne zachowania twoich bliskich nie umkną ci dziś nawet wtedy, kiedy zasiądziecie wspólnie do wigilijnego stołu. Późnym wieczorem, a nawet nocą, zadbaj o spacer z całą rodziną. W końcu taka noc zdarza się tylko raz w roku.

Horoskop dzienny dla Byka

Postaraj się dziś nie marnować czasu. Zostało bowiem jeszcze wiele zadań do wykonania, a czasu jak zwykle jest niewiele. Rób sobie krótkie przerwy. Inaczej padniesz ze zmęczenia i zniknie cała radość z dzisiejszego dnia, a jak wiadomo, dzień ten jest dziś bardzo szczególny. Nie zapomnij o pustym miejscu przy stole dla zbłąkanego przechodnia.

Horoskop dzienny dla Bliźniąt

Od rana dziś będziesz chodził cały zdenerwowany. Zadbaj o swój dobrostan, zwłaszcza w tak szczególnym dniu jak ten dziś. Może trochę czasu spędzonego na świeżym powietrzu dobrze ci zrobi? Kilka chwil w samotności pozwoli nabrać dystansu i choć na chwilę pozwoli również zapomnieć o codziennych kłopotach. Wieczór dziś bowiem jest szczególny.

Horoskop dzienny dla Raka

Od rana dziś bądź miły dla wszystkich, a w tym ferworze przygotowań do tej szczególnej kolacji, pielęgnuj cały czas dobre i same pozytywne relacje z najbliższymi. Niech nerwówka tego dnia nie przesłoni ci jego dobra. Od dalszych członków rodziny odbieraj dziś telefony. Możesz spodziewać się bowiem samych dobrych wieści oraz szczególnych życzeń.

Horoskop dzienny dla Lwa

Otwórz dziś swoje serce dla innych. Bądź oryginalny w tym wyjątkowym dniu. Zobaczysz, jak szybko dobro wraca. Twoje dobre serce oraz pozytywne podejście do innych i do ich spraw bardzo wzbogaci atmosferę świąt. Niech zapanuje od dziś radość. Nie wdawaj się dziś, przy wigilijnym stole zwłaszcza, w żadne polityczne dyskusje.

Horoskop dzienny dla Panny

Mimo tak szczególnego dnia ty i tak wciąż myślisz o pracy. Daj sobie jednak czas na refleksję. Zawsze zdążysz załatwić sprawy zawodowe. Przecież w święta cuda się zdarzają, ale trzeba im trochę w tym pomóc. Wystarczy bardzo mocno o nich pomyśleć. To nie jest trudne, ale przekonać się musisz o tym sam na własnej skórze.

Horoskop dzienny dla Wagi

Masz wrodzony talent do wprowadzania w życie i tworzenia iście rodzinnej atmosfery. Niech dziś, w tym szczególnym dniu, również tak będzie. W końcu to rodzina, to najbliżsi są najważniejsi i to oni nadają sens naszemu życiu. Znajdź dziś czas na wasze wspólne pasje i zainteresowania, które możecie razem wypełnić, po spożyciu wyjątkowej dziś kolacji.

Horoskop dzienny dla Skorpiona

Czeka dziś ciebie spokojny dzień, niemniej pełen emocji. Dzięki odpowiedniemu planowaniu masz już wszystko zrobione i ze spokojem, wraz z sobie bliskimi, zasiądziesz dziś do wigilijnej kolacji. Nie angażuj się tylko w cudze spory. Niech intuicja podpowiada ci dziś same pozytywne rozwiązania. Ciesz się tym wyjątkowym dniem jak i nocą, które zdarzają się tylko raz w roku.

Horoskop dzienny dla Strzelca

Dzień będzie dla ciebie korzystny pod warunkiem, że ty sam okażesz się dziś cierpliwy oraz opanowany. Przygotowaniom do świąt jak i do kolacji wigilijnej zawsze towarzyszy nerwowa atmosfera, ale można zrobić na tyle dużo, by zminimalizować skutki tej nerwowości. Masz w sobie pokłady spokoju i dziś postaraj się ich użyć dla siebie i bliskich.

Horoskop dzienny dla Koziorożca

Musisz się dziś po prostu zatrzymać. To czas na refleksje i nie da się dziś od nich uciec. Ale to dobrze. To pozwoli na zmianę punktu widzenia pewnych spraw życiowych. Skup się tylko na pozytywach, a wszelkie negatywy zostaw za sobą. Gdy już będziesz gotowy, zaproś swoich bliskich na wyjątkową dziś kolację.

Horoskop dzienny dla Wodnika

Chętnie byś dziś wszystko rzucił i udał się gdzieś za miasto. Chcesz być z dala od tego zgiełku i tych nerwowych przygotowań do świąt. Ale tak prosto dziś nie będzie. Twoi bliscy oczekują od ciebie obecności w tym ważnym dniu jak i pełnego uczestnictwa w kolacji. To się zdarza tylko raz w roku i możesz dziś dać im całego siebie.

Horoskop dzienny dla Ryb

Szacunek, zaufanie to bardzo ważne elementy. Niech hasła te nie będą tylko frazesami, ale niech zagoszczą w twoim słowniku wyrazów ważnych do zapamiętania na zawsze. Dziś wiele się może zdarzyć. Ponoć nawet zwierzęta mówić będą ludzkim głosem. Warto wsłuchać się w to, co mogą mieć do powiedzenia.

