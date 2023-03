PANNA

Może dziś wydarzyć się coś nieoczekiwanego i będzie to dobre dla ciebie. Otwórz się tylko na nowości i na to co jest nieznane. To nie oznacza zaraz niczego złego. Nowo poznana dziś osoba, może wnieść do twego życia trochę świeżości, ale i tajemniczości. Jeśli się temu poddasz, przeżyć możesz niezapomniane chwile, a zdobyte w ten sposób doświadczenie okazać się może bezcenne dla twojej przyszłości.

STRZELEC

Czeka dziś ciebie udany dzień. W pracy rozwikłasz zagadki i odpowiesz na wiele nurtujących pytań. Jedna odpowiedź na pewno pozytywnie cię zaskoczy. Po pracy udasz się na zakupy. Tym razem zawitasz do księgarni. Będziesz chciał nadrobić zaległości w lekturach. Pomyśl może też o jakimś kursie udoskonalającym twoje zawodowe umiejętności. Na naukę nigdy nie jest za późno. A wieczorem możesz liczyć na nietypowe spotkanie. Długo o nim nie zapomnisz.



RYBY

Poczujesz, że wreszcie jesteś na właściwej drodze. Spotkasz dziś kogoś, kto spowoduje, że serce ci mocniej zabije, bo poczujesz, że to może być ta właściwa osoba. Szczęście w miłości ci sprzyja, ale nie tylko. Możesz dziś odkryć jakieś nowe hobby, które spodoba ci się od razu i będziesz chciał temu się poświęcić. Zawsze warto inwestować w siebie i swoje zainteresowania, by poszerzać myślowe horyzonty.

