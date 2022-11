Spis treści: 01 Horoskop dzienny na poniedziałek, 7 listopada 2022 r. - BARAN

02 Horoskop dzienny na poniedziałek, 7 listopada 2022 r. - BYK

03 Horoskop dzienny na poniedziałek, 7 listopada 2022 r. - BLIŹNIĘTA

04 Horoskop dzienny na poniedziałek, 7 listopada 2022 r. - RAK

05 Horoskop dzienny na poniedziałek, 7 listopada 2022 r. - LEW

06 Horoskop dzienny na poniedziałek, 7 listopada 2022 r. - PANNA

07 Horoskop dzienny na poniedziałek, 7 listopada 2022 r. - WAGA

08 Horoskop dzienny na poniedziałek, 7 listopada 2022 r. - SKORPION

09 Horoskop dzienny na poniedziałek, 7 listopada 2022 r. - STRZELEC

10 Horoskop dzienny na poniedziałek, 7 listopada 2022 r. - KOZIOROŻEC

11 Horoskop dzienny na poniedziałek, 7 listopada 2022 r. - WODNIK

12 Horoskop dzienny na poniedziałek, 7 listopada 2022 r. - RYBY

Horoskop dzienny na poniedziałek, 7 listopada 2022 r. - BARAN

Postawa wojownika lub wojowniczki nie będzie cię dziś opuszczała przez cały dzień. Udowadnianie swoich racji i przekonywanie do nich innych, pochłonie cię dziś bez reszty. Ale uważaj. Szybko zyskasz głosy przychylne, jednak tych negatywnych może być znacznie więcej. Ostrożnie dobieraj słowa i uważaj kiedy, co, jak i komu mówisz. Wieczorem zrelaksuj się w domowym zaciszu. Musisz ukoić nerwy, zatem gorąca kąpiel to bardzo dobre rozwiązanie.

Horoskop dzienny na poniedziałek, 7 listopada 2022 r. - BYK

Zapowiada się dziś kłótnia z ukochaną osobą o to, że ostatnio mało czasu jej poświęcasz. Zacznij inaczej planować wolny czas. Spytaj o oczekiwania swoją ukochaną i staraj się tak dopasować, by obie strony były zadowolone. W przeciwnym razie pojawi się emocjonalny chłód i zniechęcenie, a to już krok do niepotrzebnych kłótni czy innych konfliktów. Nie doprowadź do takiego stanu rzeczy.

Horoskop dzienny na poniedziałek, 7 listopada 2022 r. - BLIŹNIĘTA

Pewne wydarzanie, które o dziwo, śniło się tobie ostatniej nocy, będzie miało dziś miejsce. To bardzo dobrze, gdyż zwróci to twoją uwagę na właściwy kierunek. Dotyczy to nowych rozwiązań w firmie oraz nowych sposobów na zarządzanie personelem. Jednocześnie wydarzenie to doda ci odwagi do działania i do utwierdzenia się, że wybory, jakich dokonujesz, są właściwe i przynieść mogą tylko sukces.

Horoskop dzienny na poniedziałek, 7 listopada 2022 r. - RAK

Uważaj dziś na samouwielbienie. Planeta Wenus, nie tylko wpływa na emocje, ale również potrafi ostrzegać przed zbytnimi przechwałkami na swój temat. Ktoś, kto będzie z boku cię obserwował, będzie chciał wyłapać twoje słabe strony i wykorzystać je do nastawienia innych przeciwko tobie. Bądź ostrożna w działaniu, zachowaj umiar w opowiadaniu innym o sobie, a najlepiej włącz krytyczne myślenie.

Horoskop dzienny na poniedziałek, 7 listopada 2022 r. - LEW

Zwróć dziś uwagę na potrzeby swoich sąsiadów. Ktoś będzie chciał, byś włączyła się w akcję sprzątania otoczenia. Znajdź czas na te sąsiedzkie sprawy, w przeciwnym razie sąsiedzi uznają cię za arogancką i samolubną osobę. Zatargi z sąsiadami nie należą do przyjemności. Dbaj również o swoje zatoki, może to już pora, by nosić jakieś jesienne nakrycie głowy?

Horoskop dzienny na poniedziałek, 7 listopada 2022 r. - PANNA

Jeśli tylko poczujesz, że zbliżają się kłopoty, zdaj się na swoją intuicję. Ona zawsze podpowie to, co najlepsze w danym momencie. Dlatego też skup się na działaniu. Również nie ulegaj emocjom, gdy usłyszysz na swój temat jakieś plotki. Nie warto się przejmować tym, co mówią inni...

Horoskop dzienny na poniedziałek, 7 listopada 2022 r. - WAGA

Będziesz miała dziś sporo obowiązków w pracy i w domu. Dlatego nie odkładaj niczego na potem, bo to potem może nie nadejść i tylko wpędzisz się w kłopoty. Za to już popołudnie oraz wieczór sprzyjać będą spotkaniom ze znajomymi, oraz przyjaciółmi. Wspólnie odreagujecie ten wyjątkowo ciężki dzień i naładujecie akumulatory. Daj się ponieść zabawie i zaszalej, ale pamiętaj, rób to z głową.

Horoskop dzienny na poniedziałek, 7 listopada 2022 r. - SKORPION

Sama zadziwisz się, jak bardzo potrafisz być dziś wyrozumiała dla innych ludzi. Dostrzeżesz chęć niesienia innym pomocy i zrezygnujesz z egoistycznego podejścia do innych. W pracy przełoży się to na miłą atmosferę, co znów przełoży się na szybkie wykonywanie zadań. W domu zaś najbliżsi będą zadziwieni twoją postawą i sami ruszą do gotowania, czy sprzątania, a ty będziesz mogła spokojnie delektować się wolnym popołudniem.

Horoskop dzienny na poniedziałek, 7 listopada 2022 r. - STRZELEC

Jeśli twoje zainteresowania zawodowe to ekonomia, marketing czy handel, to dobrze się składa. Masz szanse na jeszcze większy rozwój w tym zakresie. Szef skieruje cię na wiele szkoleń z tych właśnie tematów. Jeśli zaś prowadzisz firmę w tych obszarach, to szereg spotkań oraz szkoleń przyniesie wiele nowych kontaktów, oraz nowych intratnych kontrahentów.

Horoskop dzienny na poniedziałek, 7 listopada 2022 r. - KOZIOROŻEC

Będziecie dziś, razem ze swoim partnerem, bardzo sobie potrzebni. Jednak uważaj na zbytnie wykorzystywanie twojej osoby. Jeśli tak się właśnie poczujesz, to pora na przedyskutowanie wzajemnych oczekiwań. Tylko szczera rozmowa jest podstawą właściwego funkcjonowania relacji. Jeśli jej brak - to czarne chmury mogą pojawić się nad waszym związkiem w każdej chwili, a naprawianie relacji to bardzo trudne wyzwanie.

Horoskop dzienny na poniedziałek, 7 listopada 2022 r. - WODNIK

Jeśli nie wdasz dziś w otwartą walkę na słowa, to zobaczysz i posłuchasz szeregu plotek na swój temat. To pozwoli ci dokonać czystek w kontaktach. Będziesz wiedziała, komu można i w jakim stopniu zaufać. A zaufanie to przecież podstawa wspólnego funkcjonowania w firmie. Pamiętaj też, by nie dać się prowokować do złych zachowań, bo to zawsze może niespodziewanie zadziałać na twoją niekorzyść.

Horoskop dzienny na poniedziałek, 7 listopada 2022 r. - RYBY

Zwróć się o pomoc do pewnej, silnej kobiety w twojej firmie. Ona tylko czeka na kontakt. To bardzo ważne, gdyż ma informacje, które oczyszczą cię z postawionych ci zarzutów i zachowasz dobre imię. Daj sobie pomóc. Od tego też zależy tym razem twoje być albo nie być w tej firmie. Bądź też miła dla innych. Zbudujesz taką postawą silną pozycje liderki i już nikt tobie nie zaszkodzi.