Retrogradacja Marsa zafunduje nam mocną końcówkę roku. Bliźnięta, miejcie się na baczności

Mars jest jedną z najbardziej przerażających i jednocześnie najbardziej czczonych planet w astrologii. Będąc bogiem wojny, pasji, ambicji i seksualności, tym, co napędza jest instynkt. Co się stanie, gdy planeta konfliktów zacznie się cofać, czyli rozpocznie retrogradację? Z całą pewnością zmusi nas wszystkich do przemyśleń, szczególnie nad naszymi impulsami. Retrogradacje zmuszają nas do stawiania czoła problemom, których dotychczas unikaliśmy. Teraz jest czas, by w końcu zostawić je za sobą.

Retrogradacja Marsa - horoskop dla Barana

Mars jest twoją planetą rządzącą, co oznacza, że poczujesz tę retrogradację na niewiarygodnie głębokim poziomie. Ta retrogradacja może wznowić jakieś stare spory, zwłaszcza bliskimi przyjaciółmi i rodzeństwem. Pomyśl, czy macie jakieś niewyjaśnione kwestie. Może czas, aby w końcu oczyścić atmosferę? Retrogradacja zmusi cię również do ponownego odkrycia swojej namiętności, znów poczujesz motyle w brzuchu i mocniejsze bicie serca. Przed tobą mentalne przełomy. Przemyśl sposób, w jaki funkcjonujesz w świecie.

Retrogradacja Marsa - horoskop dla Byka

W ciągu najbliższych kilku miesięcy może się okazać, że będziesz porządkować swoje finanse i godzić się ze swoimi nawykami związanymi z wydawaniem pieniędzy. Czy twoje nawyki zakupowe stają się coraz bardziej kosztowne? A może odmawiasz sobie po prostu przyjemności? Gdy Mars wkracza w retrogradację, zmusza cię to do przemyślenia sposobu, w jaki lokujesz swoje zasoby. Jeśli twoja pewność siebie zależy od czegoś, co tak naprawdę nie wzbogaca twojego życia, być może nadszedł czas, aby zmienić priorytety.

Retrogradacja Marsa - horoskop dla Bliźniąt

Następne kilka miesięcy może być wyzwaniem dla twojego temperamentu, możliwe że trzeba będzie go nieco przytemperować. Na szczęście ta retrogradacja może również dać ci okazję, by w końcu stanąć we własnej obronie. Jeśli kiedyś zastanawiałeś się nad tym, jakby to było dać komuś drugą szansę i spróbować jeszcze raz, teraz możesz mieć okazję, by to sprawdzić. Musisz jednak znaleźć w sobie odwagę do podjęcia tego kroku. Nie chodzi bowiem o to, żeby zamieść problem pod dywan, ale żeby wyjaśnić i iść dalej. Znajdź w sobie mądrość, by dobrze decydować, czy to czas na poruszenie problemu, czy może na wycofanie się.

Retrogradacja Marsa - horoskop dla Raka

Możesz mieć wrażenie, że podczas tej retrogradacji niewiele masz pod kontrolą. Możesz poczuć się jakby... nieobecny. Ale za to twoja wyobraźnia będzie pracować na pełnych obrotach. Jeśli zauważysz, że dryfujesz w kierunku negatywnych myśli, zrób wszystko, co w twojej mocy, by zmienić kierunek. W czasie retrogradacji Marsa będzie to trudniejsze niż zwykle. Czasami wszystko, co możemy zrobić, to płynąć z prądem, mając świadomość, że i prądy w końcu się zmieniają. Czasami wszystko, co możesz zrobić, to poruszać się w jedynym kierunku, który wydaje się naturalny.

Retrogradacja Marsa - horoskop dla Lwa

Czy czujesz, że w twoim otoczeniu nie dzieje się dobrze? Że twoje relacje są na krawędzi? Jeśli tak, może to mieć coś wspólnego właśnie z retrogradacją Marsa. To czas na przerwanie toksycznych więzi. Jeśli nieporozumienia rujnują ci życie, nadszedł czas z nimi skończyć. Brzmi prosto, ale niestety w tym czasie będziesz mieć trudności z wprowadzaniem zmian do swojego życia. Pamiętaj jednak, że wystarczy nawet zwrócić uwagę na problem, żeby jego ciężar odrobinę się zmniejszy.

Retrogradacja Marsa - horoskop dla Panny

Czy czujesz, że cała twoja ciężka praca idzie na marne? Czy masz dość ciągłej konieczności autopromocji? W dobie ambicji i presji mediów społecznościowych utrata mocy nie jest rzadkim objawem. Możesz mieć do czynienia z niechcianą uwagą lub, co gorsza, z całkowitym brakiem zaangażowania. Poświęcając czas na ponowne odkrycie siebie, przygotowujesz się do zmiany.

Retrogradacja Marsa - horoskop dla Wagi

Dobrze przyjrzyj się swoim długoterminowym celom podczas tej retrogradacji. Zaczniesz zastanawiać się nad tym, co motywuje cię do poszukiwania prawdy i przyjmowania tego, co ma dla ciebie los. Aby się rozwijać, musisz zaakceptować, że nic nie potoczy się dokładnie tak, jak masz nadzieję. Uwolnij się od wszelkich oczekiwań.

Retrogradacja Marsa - horoskop dla Skorpiona

Ostatnie miesiące 2022 roku mogą być dla ciebie najbardziej stresujące i najbardziej znaczące w całym roku, Skorpionie. Będziesz zmuszony do ponownego przemyślenia tego, jakie motywacje kierują tobą, kiedy dajesz coś od siebie ludziom, a jakie, kiedy od nich coś bierzesz. Co sprawia, że łączysz się z inną osobą? Jakie granice nie podlegają negocjacjom?

Retrogradacja Marsa - horoskop dla Strzelca

Przygotuj się na starcia w swoich bliskich związkach, Strzelcu. Bądź cierpliwy i staraj się podchodzić do konfliktu z intencją zrozumienia, zwłaszcza, że retrogradacja Marsa może uwolnić twoje naturalne ogniste wybuchy. Jeśli związek już ci nie służy, być może nadszedł czas, aby pozwolić mu odejść. Nowy partner może wejść w twoje życie, prawdopodobnie taki z przeszłości.

Retrogradacja Marsa - horoskop dla Koziorożca

Być może nadszedł czas, aby rozebrać system i złożyć go z powrotem, ponieważ coś już nie działa. Najbliższe miesiące zmuszą cię do wprowadzenia równowagi między pracą, którą wykonujesz dla innych, a pracą, którą wykonujesz dla siebie. Czy to, co robisz na co dzień hamuje twoje marzenia? Być może nadszedł czas, aby poeksperymentować z nowymi sposobami utrzymania się. Ta retrogradacja może zmusić cię do przezwyciężenia lęku przed powrotem do zdrowego rytmu, którego pragnie twoje ciało. Przywróć równowagę w swoim życiu.

Retrogradacja Marsa - horoskop dla Wodnika

Jeśli wydaje się, że ogień namiętności w twoim związku przeszedł w fazę delikatnego "pykania" na najmniejszym palniku, nic dziwnego. Mars w tej retrogradacji przechodzi przez twój znak w miejscu zabawy, pasji, seksu i wyrażania siebie. Poczujesz potrzebę nowości. Jeśli wydaje ci się, że w jakiś niewyjaśniony sposób zgubiłeś swój urok, nie ma powodu do paniki. Poeksperymentuj w sypialni.

Retrogradacja Marsa - horoskop dla Ryb

Czy twoje życie rodzinne było bardziej burzliwe niż zwykle? Czy twoja rodzina ma problemy? Czy bałagan w twoim salonie gromadzi się szybciej, niż jesteś w stanie to ogarnąć? Mars w retrogradacji rzuci światło na frustracje gromadzące się za zamkniętymi drzwiami, niewyjaśnione konflikty. Czas uwolnić tę stłumioną wściekłość. Twoja osobista przestrzeń wkrótce zostanie gruntownie oczyszczona, ale musisz zacząć od siebie.

