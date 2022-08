Spis treści: 01 Horoskop miesięczny na wrzesień 2022 r. - BARAN

02 Horoskop miesięczny na wrzesień 2022 r. - BYK

03 Horoskop miesięczny na wrzesień 2022 r. - BLIŹNIĘTA

04 Horoskop miesięczny na wrzesień 2022 r. - RAK

05 Horoskop miesięczny na wrzesień 2022 r. - LEW

06 Horoskop miesięczny na wrzesień 2022 r. - PANNA

07 Horoskop miesięczny na wrzesień 2022 r. - WAGA

08 Horoskop miesięczny na wrzesień 2022 r. - SKORPION

09 Horoskop miesięczny na wrzesień 2022 r. - STRZELEC

10 Horoskop miesięczny na wrzesień 2022 r. - KOZIOROŻEC

11 Horoskop miesięczny na wrzesień 2022 r. - WODNIK

12 Horoskop miesięczny na wrzesień 2022 r. - RYBY

Horoskop miesięczny na wrzesień 2022 r. - BARAN

Horoskop na 27 sierpnia. Co wydarzy się w sobotę? Wrzesień dla zodiakalnego Barana będzie dosyć wymagający, jednak finalnie okaże się bardzo dobry. Szczególnie jeśli chodzi o życie uczuciowe, ale także pod pewnymi warunkami, finansowe.

Uczucia: Wenus i Jowisz nastroją Barana romantycznie i uaktywnią w nim duże pokłady uczuć. Jednocześnie będzie to czas, w którym rodzina będzie dla niego bardzo ważna. Wszyscy mogą liczyć na jego wsparcie i przychylność, sam jednak również otrzyma od nich bardzo dużo w zamian. Wrzesień będzie dla Barana pod tym względem bardzo udany, jest to jeden z niewielu miesięcy, w których nie dojdzie w jego związku do kłótni, a relacje z najbliższymi się umocnią.

Samotne Barany mają szanse, aby właśnie w tym miesiącu wejść w gorący i namiętny romans, jednakże na stały związek szanse są małe.

Kariera i finanse: Wrzesień będzie pracowitym miesiącem w karierze Barana. Jowisz jednak pomoże mu podjąć trafne decyzje. Dzięki temu będzie zapracowany, ale spokojny i skoncentrowany. Do wykonywanych obowiązków podejdzie bardzo poważnie, ale dzięki temu zostanie doceniony i pochwalony. Dosyć dobrze będzie w tym miesiącu funkcjonował w zespole, nie będzie wychodził przed szereg, co sprawi, że zyska dużo sympatii i szacunku.

Finanse Barana w tym miesiącu będą na dosyć dobrym poziomie, mimo wielu drobnych wydatków, które złożą się na niemałą sumę. Słuchając dobrych rad kogoś bliskiego, ma szansę dużo zaoszczędzić albo dodatkowo zarobić.

Zdrowie: Baran będzie się cieszył dosyć dobrym zdrowiem. Zbilansowana dieta i dbanie o zdrowy sen, wystarczą, aby obyło się bez poważnych chorób.

Horoskop miesięczny na wrzesień 2022 r. - BYK

Wrzesień, dla zodiakalnego Byka będzie ciekawy i nieprzewidywalny. W tym czasie byk doświadczy kilku dobrych chwil, ale nie ominą go problemy, szczególnie w sferze uczuć. Najważniejsze będzie zachowanie spokoju, inaczej może dojść do sytuacji bez wyjścia.

Uczucia: Byk we wrześniu będzie pod dużym wpływem Merkurego, który przyćmi zarówno Wenus, jak i łaskawego Jowisza. To sprawi, że w jego związku pojawią się duże problemy. Przed nim ciężki czas kłótni, nieporozumień, także tych związanych z finansami. Upór i waleczna natura Byka na pewno mu nie pomogą w rozwiązywaniu konfliktów, tylko spokój i zdrowy rozsądek. To, czy dojdzie do rozstania, czy zgody, będzie zależało wyłącznie od siły ich uczuć.

Samotne Byki w tym miesiącu mają bardzo małe szanse na miłość. Będzie to czas, w którym bliżej im do kłótni i znienawidzenia kogoś, niż sympatii i miłosnych uniesień. To nie odpowiedni czas - na miłość przyjdzie mu jeszcze poczekać.

Kariera i finanse: Ten sam Merkury, który namiesza Bykowi w uczuciach, sprawi, że będzie on miał w sobie wiele zapału do pracy. Zabłyśnie pomysłami, zgromadzi wokół siebie zwolenników, którzy pomogą mu odnieść duży sukces. Będzie to również dobry miesiąc na poprawę stosunków z osobami, z którymi do tej pory Byk był skonfliktowany.

Pieniędzy w tym miesiącu Bykowi nie zabraknie, a nawet jest szansa na dodatkowy zarobek, czy premię. To jednak nie jest dobry czas na wydawanie. Większym zyskiem będzie założenie dobrej lokaty.

Zdrowie: Byk, ze względu na trudną sytuację uczuciową, będzie w złym stanie psychicznym, a to przełoży sikę na jego samopoczucie, które nie będzie najlepsze. Najważniejsze dla niego będzie zachowanie spokoju. Byk w tym miesiącu może się też spodziewać niegroźnych infekcji.

Horoskop miesięczny na wrzesień 2022 r. - BLIŹNIĘTA

Dla zodiakalnych Bliźniąt wrzesień będzie bardzo dobrym, ale też bardzo aktywnym i wymagającym miesiącem. Wiele się wydarzy, a chwilami może za dużo. Niemniej pomysłowość i kreatywność Bliźniąt, pomogą im ze wszystkim sobie poradzić.

Uczucia: Merkury i Jowisz z niemałym wpływem Wenus sprawią, że Bliźnięta będą bardzo zaangażowane w związek, uczucia w nich będą buzować i zechcą zdecydowanie więcej od życia, partnera, związku. Wrzesień będzie miesiącem, w którym Bliźnięta poważnie będą rozważać kolejny, bardzo ważny krok w związku, ślub, dziecko, wspólne zamieszkanie, coś, co będzie potwierdzeniem stałości, stabilizacji, czy też po prostu pewności i stałości w uczuciach. Same dadzą z siebie bardzo dużo i tyle samo będą oczekiwać od partnera.

Układ planet sprawi, iż samotne Bliźnięta postanowią połączyć przyjemne z pożytecznym i będą poszukiwać kogoś, z kim miło spędzą czas, ale też zrobią przy okazji dobry interes.

Kariera i finanse: Wpływ Merkurego sprawia, iż Bliźnięta czekają nowe możliwości i wyzwania. Przed nimi widoczna droga do rozwoju, awansu, ale będą musiały na to ciężko zapracować. Na pewno powinny włożyć w to wiele sił, determinacji, ale to wciąż za mało. Jeśli Bliźnięta chcą się rozwijać i osiągnąć dużo więcej, to powinny właśnie teraz postawić na naukę, dokształcanie, szkolenia, tylko udokumentowana wiedza im pomoże w realizacji ambitnych planów. Pod względem finansowym czeka je dużo wydatków, ale jeśli będzie to inwestycja w siebie, będą warte każdej zapłaconej złotówki.

Zdrowie: Bliźnięta w tym miesiącu będą się czuły dobrze - nie muszą w jakiś specjalny sposób na siebie nie uważać. Na pewno powinny o siebie dbać, ale bez przesady, bo nic złego nie będzie się działo.

Horoskop miesięczny na wrzesień 2022 r. - RAK

Dla zodiakalnego Raka wrzesień będzie czasem dużych zmian, ale też możliwością wykazania się odwagą, a może nawet brawurą, głównie jeśli chodzi o karierę. Jego upór i determinacja mogą sprawić, że osiągnie w tym miesiącu bardzo dużo. Musi jednak sam tego chcieć.

Uczucia: Merkury i Wenus będą w tym miesiącu dominować nad głową Raka. Jednakże wpływ Merkurego będzie znacznie silniejszy i sprawi, że życie rodzinne i uczuciowe pozostaną u Raka na drugim planie. Mimo tego Rak nie powinien się obawiać rozpadu związku, czy też kryzysu. W uczuciach nie będzie szczególnie dużych wzlotów ani upadków. Wrzesień to całkiem spokojny miesiąc z małą ilością czasu do wygospodarowania dla najbliższych. Mimo to ich zdanie może być dla Raka bardzo ważne i pomocne.

Samotne Raki będą miały wiele sytuacji do poznania nowych osób, może się okazać, że ktoś zagości w ich życiu na dłużej.

Kariera i finanse: wrzesień będzie bardzo ważnym czasem w kwestii pracy dla Raka. Wszystko, co się stanie w tym miesiącu, może obrócić się na jego korzyść. A zdarzyć się może wiele. Istnieje widmo zwolnienia, utraty pracy, zakończenia kontraktu, czy utrata kluczowego klienta. Ta z pozoru negatywna sytuacja zapoczątkuje zmiany na dobre. Z pomocą Rakowi przybędą najbliżsi, którzy otworzą mu drogę do nowych możliwości. Rak ma również w tym miesiącu szansę na osiągnięcie sukcesu, zakładając własną firmę, czy rozpoczynając pracę na własny rachunek.

Raka czeka kilka nerwowych momentów, w których może się pojawić obawa o płynność finansową, dlatego nie powinien sobie pozwalać na impulsywne zakupy. W tym miesiącu lepiej postawić na oszczędności.

Zdrowie: Rak powinien skoncentrować się głównie na swojej psychice. To bowiem, będzie jego słabym punkt w tym miesiącu. Atmosfera będzie napięta, dużo stresu, niepewności, a tą Rak znosi bardzo źle, od tego tylko krok do słabej odporności.

Horoskop miesięczny na wrzesień 2022 r. - LEW

Dla zodiakalnego Lwa wrzesień na pewno nie będzie spokojnym miesiące. Żeby przetrwał go bez większego uszczerbku, powinien zadbać o swoje wnętrze, duchowość. Jego największymi sprzymierzeńcami będą spokój i opanowanie.

Uczucia: dla Lwa będącego w związku, nie będzie to niestety najlepszy miesiąc w tym roku. Czeka go bowiem wiele kłótni, niezrozumienie, co może się zakończyć nawet rozstaniem. Brak opanowania i kilka słów za dużo, może doprowadzić do tego, że nie będzie ani o co walczyć, ani czego ratować. Jednakże opanowanie, dobra wola i chęci mogą zdziałać cuda.

Samotne Lwy czeka bardzo udany uczuciowo czas. W ich życiu pojawią się nowe osoby, a wraz z tym zauroczenie, spotkania, flirty. Na życie towarzyskie Lwy we wrześnie na pewno nie będą narzekać

Kariera i finanse: choć Merkury wpłynie pozytywnie na zodiakalnego Lwa, to nie będzie to dla niego miesiąc sukcesów. Będzie on zdystansowany do wykonywania obowiązków. Zazwyczaj silny i odważny Lew w tym miesiącu straci swój zapał i wigor. Trudno więc liczyć w tym czasie na awans, czy podwyżkę. Z tego powodu powinien on uważać na swoje pieniądze, aby nie okazało się pod koniec miesiąca, że więcej wydał niż zarobił, a perspektyw na dodatkowe pieniądze nie będzie.

Zdrowie: Lew we wrześniu będzie bardzo osłabiony. Dlatego, jak najczęściej powinien korzystać ze świeżego powietrza, a także nie może zapominać o tym, aby się porządnie wysypiać. Zrezygnowanie z używek, także na pewno wpłynie pozytywnie na jego odporność i samopoczucie. To dobry czas na zerwanie z uciążliwymi nałogami i zadbanie o swój stan psychiczny.

Zdjęcie Horoskop na wrzesień 2022 / 123RF/PICSEL

Horoskop miesięczny na wrzesień 2022 r. - PANNA

Dla zodiakalnej Panny, wrzesień będzie bardzo ciężkim miesiącem, podczas którego Panna powinna ponad wszystko postawić na samokontrolę. Będzie wiele chwil nerwowych, stresujących, prowadzących do kłótni i konfliktów, które mogą Pannie zaszkodzić.

Uczucia: Merkury wraz ze Słońcem sprawią, że Panna będzie miała bardzo dużo uczuć w sobie, jednakże nie bardzo będzie mogła sobie z nimi poradzić. Wszystko odczuje za zwięszkoną siłą, stanie się przewrażliwiona na swoim punkcie, a stąd blisko do obrażania się, pretensji, a co za tym idzie kłótni i konfliktów. Jeśli Panna nad sobą nie zapanuje, to tak właśnie we wrześniu będzie wyglądał jej związek.

Samotne Panny w swoich poszukiwaniach miłości powinny być bardzo ostrożne, gdyż mają bardzo duże szanse na to, że ktoś ich w sobie rozkocha i porzuci, co będzie bardzo bolesne.

Kariera i finanse: dzięki wpływowi Słońca i Merkurego, w pracy Panna będzie miała dużo siły i zapału. Co prawda, powinna zdecydowanie unikać pracy zespołowej, bo w tym miesiącu bliżej jej będzie do sprowokowania konfliktu, niż wspólnego rozwiązywania problemów. Jednakże sama będzie parła do przodu jak burza. Dzięki temu, że ktoś dostrzeże zaangażowanie Panny i to, jak dużo z siebie daje, ciężko pracuje, ma dużą szansę na rozwój i awans.

Zdrowie: Panny we wrześniu powinny o siebie zadbać. Szczególnie o swoje wnętrze, harmonię, emocje i spokój ducha. To nie będzie dla niej łatwy czas, ale może być jeszcze gorszy, jeśli Panna o siebie nie zadba.

Horoskop miesięczny na wrzesień 2022 r. - WAGA

Dla zodiakalnej Wagi, wrzesień będzie bardzo ważnym miesiącem. To wówczas podejmie ona poważne decyzje, które będą miały duży wpływ na jej przyszłość.

Uczucia: Słońce nie będzie w tym miesiącu sprzymierzeńcem Wagi, dlatego może ona czuć się mocno rozdrażniona, niezadowolona, nawet jeśli nie będzie ku temu żadnych powodów. Trudno jej będzie zachować harmonię w rodzinie i spokój w związku. Będzie poddenerwowana, ale też chwilami nieobecna, ze względu na dużo obowiązków, a może też problemów w pracy. Nie może jednak się usprawiedliwiać, a zapanować nad sobą, inaczej czekają ja poważne problemy w związku. Wszystko powinno się uspokoić i wyjaśnić po 20 września, kiedy to Wenus natchnie Wagę miłością i namiętnością.

Samotne Wagi nie będą miały w tym miesiącu szczęścia w miłości. Dlatego zdecydowanie powinny poświęcić się pracy.

Kariera i finanse: mimo iż Waga przez większość września nie będzie nastawiona pozytywnie do ludzi, to w wykonywaniu zawodowych obowiązków nie będzie miała sobie równych. Może zdobyć nowe kwalifikacje, ale powinna postawić w tym miesiącu na naukę, wszelkiego rodzaju kursy, szkolenia, a nawet studia otworzą jej bardzo szybko nowe drzwi do kariery.

O finanse nie powinna się martwić, Jowisz sprawi, że pojawi się dodatkowa gotówka, a Waga nie będzie się musiała ograniczać z jej wydawaniem, co będzie miłą odmianą, po okresie prowadzenia oszczędnego trybu życia.

Zdrowie: wrzesień nie będzie dla Wagi najlepszym miesiącem pod względem zdrowia. Przede wszystkim powróci niedokończony problem zdrowotny z przeszłości. Waga powinna przejść szereg badań i wdrożyć niezbędne leczenie, im szybciej tym lepiej.

Horoskop miesięczny na wrzesień 2022 r. - SKORPION

Dla zodiakalnego Skorpiona wrzesień będzie miesiącem koncentracji i cierpliwości. Szczególnie w sferze zawodowej będzie się dużo działo, choć mało będzie widać, dlatego ważne jest, aby Skorpion nie stracił zapału.

Uczucia: Słońce i Merkury we wrześniu sprawią, że Skorpion będzie bardzo otwarcie manifestował swoje uczucia. Z całą pewnością zaskoczy to jego partnera, a jeszcze bardziej to, że Skorpion będzie bardzo dużo z siebie dawał, ale tak samo dużo wymagał, a jeśli partner nie dotrzyma mu kroku, mogą na tym polu pojawić się konflikty. Zbyt duże oczekiwania Skorpiona mogą sprawić, że w jego związku pojawi się rysa, która w zależności od tego co zrobi, może się powiększać, albo zabliźnić.

Samotne Skorpiony na pewno będą szukać kogoś nowego. Wenus sprawi, staną się bardzo atrakcyjne i z powodzeniem będą przyciągać do siebie inne osoby.

Kariera i finanse: W tym miesiącu skrzydeł do działania Skorpionowi da Jowisz i to on sprawi, że ten, będzie miał dużo siły i wytrwałości, oby jej wystarczyło do końca miesiąca, gdyż nie będzie to najłatwiejszy czas. Przede wszystkim Skorpion będzie bardzo ciężko pracował, starał się, będzie miał dobre pomysły i dużo sił do ich realizacji, tylko niestety nie będzie widać efektów. Przez to będzie sfrustrowany i poddenerwowany, choć zupełnie niepotrzebnie. Wszystko, co Skorpion zrobi w tym miesiącu przyniesie wymierne korzyści i będzie miało pozytywne rezultaty, tylko z opóźnieniem od miesiąca do nawet kilku.

Finansowo czeka go dobry czas. W tym miesiącu pieniędzy nie powinno mu zabraknąć, jednakże jeśli do tej pory jeszcze tego nie zrobił, to właśnie teraz jest najlepszy czas na zadbanie o swoją finansową przyszłość.

Zdrowie: Skorpion w tym miesiącu będzie psychicznie w nie najlepszym stanie, a to może spowodować osłabienie organizmu i infekcja lub przeziębienie są bardzo realną wizją.

Horoskop miesięczny na wrzesień 2022 r. - STRZELEC

Dla zodiakalnego Strzelca wrzesień będzie miesiącem zmian, głównie w sferze zawodowej. To będzie dobry miesiąc, jednakże pełen zwrotów i niespodzianek. Przed Strzelcem konieczność podjęcia ważnych życiowych decyzji wróżka Mariwa

Uczucia: układ planet sprawi, że Strzelec większość swojej energii poświęci na sprawy zawodowe. To głównie tam będą skierowane jego myśli. Jednakże Wenus da o sobie znać i Strzelec poczuje przypływ gorących uczuć. Wraz z partnerem przeżyją miłe chwile. Czasu dla siebie nie będą mieć dużo, jednakże wykorzystają go w pełni. Udane życie uczuciowe doda Strzelcowi pewności siebie i wigoru.

Samotne Strzelce będą zdeterminowane do tego, aby znaleźć miłość swojego życia. Zrobią to tak mocno i aktywnie, że są w stanie znaleźć ko9goś do związku.

Kariera i finanse: Jowisz sprawi, że Strzelec ponad wszystko będzie potrzebował zmian i będzie szukał wszelkich możliwości, aby je wprowadzać w swoim życiu zawodowym. W tym miesiącu jest w stanie rzucić pracę, aby znaleźć lepszą, zerwać kontrakt, założyć działalność, dokonać rzeczy nieprzewidywalnych. Głównie dotyczy to tych Strzelców, które pracują w służbie zdrowia, ale nie tylko. Dodatkowo, okaże się, że Strzelec we wrześniu będzie posiadał ponadprzeciętną intuicję w sprawach finansów, inwestowanie z zyskiem i pomnażanie pieniędzy przyjdzie mu z dużą łatwością, dlatego powinien to koniecznie wykorzystać.

Zdrowie: Strzelec będzie się w tym miesiącu cieszył bardzo dobrym zdrowiem i niespożytymi pokładami energii. Dobrze byłoby, gdyby ją spożytkował poświęcając więcej czasu na ćwiczenia

Horoskop miesięczny na wrzesień 2022 r. - KOZIOROŻEC

Dla zodiakalnego Koziorożca wrzesień będzie dosyć ciężkim i wymagającym miesiącem. W pracy będzie mu się dobrze wiodło, natomiast w życiu uczuciowym czekają go problemy.

Uczucia: Słońce sprawi, że Koziorożce będą mocno pobudzone i za wszelką cenę będą próbowały dominować w związku. Nie wprowadzi to dobrej atmosfery, a wręcz będzie przyczynkiem do kłótni i swarów. Im bardziej Koziorożec będzie chciał zademonstrować swoją wyższość, tym w jego związku będzie się coraz gorzej działo. Nie oznacza to definitywnego zakończenia dotychczasowej relacji, a jedynie konieczność wzięcia przez Koziorożca pod uwagę potrzeb i odczuć partnera. Pod koniec miesiąca górę weźmie energia Wenus, która to dużo naprawi w jego związku.

Samotne Koziorożce mają szansę na spotkanie miłości swojego życia. Będą otwarte na nowe osoby, a Słońce i Wenus sprawią, że będą wydawać się bardziej atrakcyjne niż zwykle. Dlatego w tym miesiącu mogą zacząć nowy związek.

Kariera i finanse: układ planet sprawi, iż Koziorożce osiągną sukces na dużą skalę. Oczywiście będzie to wymagało dużo pracy, wytrwałości i uporu, jednakże na pewno się opłaci. Jeśli Koziorożec prowadzi działalność gospodarczą, powinien rozszerzyć zakres działania, czy też asortyment, a na pewno tego nie pożałuje, tak samo jak zwiększenia wydatków na reklamę i marketing. Finansowo wrzesień zapowiada się bardzo dobrze, choć będzie dużo wydatków planowych i niewiele jest w stanie finansowo Koziorożca zaskoczyć. Będzie miał on wszystko pod kontrolą, nie powinien jednak nikomu pożyczać pieniędzy, bo może mieć problem z ich odzyskaniem.

Zdrowie: Koziorożce we wrześniu będą cieszyć się bardzo dobrym zdrowiem. Nie muszą na nic szczególnie uważać. Wskazane jest przebywanie na świeżym powietrzu i korzystanie z ostatnich chwil ładnej pogody, co będzie miało przełożenie na lepszą odporność.

Zdjęcie Horoskop na wrzesień 2022 przygotowała wróżka Mariwa / pexels.com

Horoskop miesięczny na wrzesień 2022 r. - WODNIK

Dla zodiakalnego Wodnika wrzesień nie będzie najlepszym miesiącem w tym roku. O ile finansowo zakończy go z sukcesem, o tyle sprawy sercowe mogą się okazać całkowitą porażką. Wodnik będzie miał ważne decyzje do podjęcia, od których będzie zależała jego przyszłość.

Uczucia: życie prywatne Wodnika będzie w tym miesiącu mocno napięte i nieudane. On zajęty sprawami zawodowymi i wszystkimi innymi nie mającego nic wspólnego ze związkiem i z partnerem, bardzo się odsunie. Sprawi to, że w jego relacji pojawią się konflikty, a nawet zazdrość. Niezadowolony z takiego obrotu sprawy, odważony przez Słońce, może wdać się w romans, a to może doprowadzić do rozpadu związku. Te moralne decyzje musi on podjąć sam.

Samotne Wodniki mają szansę przeżyć szalony romans, a nawet nie jeden. Będzie to dla nich miesiąc flirtów, zabawy i niezobowiązujących zbliżeń.

Kariera i finanse: w pracy Wodnika będzie panowała mocno napięta atmosfera. Tymczasem Wodnik znajdzie sposób na to, żeby się nie napracować, a dużo zrobić. Będzie polegał głównie na pracy zespołowej i na tym, co zrobią inni. Sam jednak nie da o sobie zapomnieć i silnie podkreśli swoje zasługi. Może to zrobić na tyle skutecznie, że otrzyma za to dodatkową gratyfikację pieniężną. To dobry czas na podnoszenie swoich kompetencji i kwalifikacji.

Wrześniowe wyniki finansowe Wodnika będą dobre, nieplanowanych wydatków dużo nie będzie, dlatego zdecydowanie powinien zainwestować pieniądze w swój rozwój.

Zdrowie: Wodniki mogą w tym miesiącu narzekać na swoje zdrowie. Wyraźny spadek energii i formy spowoduje, że mogą się spodziewać drobnych, acz nieprzyjemnych infekcji.

Horoskop miesięczny na wrzesień 2022 r. - RYBY

Dla zodiakalnych Ryb wrzesień będzie dosyć dobrym miesiącem, szczególnie jeśli chodzi o uczucia. Przed nimi dużo ciężkiej pracy, problemów i konfliktów, jednakże o finanse nie będą musiały się martwić.

Uczucia: Rybom w tym miesiącu przyświecać będzie energia Wenus, dzięki czemu ich życie uczuciowe będzie przebiegać zgodnie i harmonijnie. W ich związku będzie wiele ciepła, wsparcia i zrozumienia. Ryby odnajdą w związku odskocznię od problemów zawodowych i nie zawiodą się na partnerze. Dadzą dużo miłości, ale same również jej dużo otrzymają.

Samotne Ryby, zdecydowanie mają szanse poznać niejedną ciekawą osobę, która może odmienić ich życie. A wszystko to dzięki temu, że Ryby będą się w tym miesiącu cieszyć bardzo dużym powodzeniem. Na brak adoratorów nie będą mogły narzekać.

Kariera i finanse: w pracy Ryb będzie intensywnie i dosyć ciężko, Głównie przez konflikty, jakie pojawią się w miejscu pracy. Współpraca z innymi i komunikacja międzyludzka, nie będzie w tym miesiącu u Ryb na najwyższym poziomie, dlatego zdecydowanie powinny one unikać pracy w zespole, a skupić się na realizacji zadań indywidualnych, choć i tu łatwo nie będzie. Ryby będą miały dosyć wolne tempo pracy, będą się gubić w zadaniach i popełniać błędy. Dlatego powinny się bardzo skupić i dokładnie wszystko sprawdzać, inaczej mogą nawet ponieść konsekwencje służbowe. Finansowo czeka je natomiast dobry czas, głównie z tego powodu, że dostaną zaległe zobowiązania.

Zdrowie: Ryby we wrześniu mogą być apatyczne i na nic nie będą miały ochoty, dotyczy to także jedzenia. Dlatego tym bardziej powinny postarać się o dobrze zbilansowane posiłki, bogate w witaminy i mikroelementy. Ponadto, jak najczęściej powinny przebywać na świeżym powietrzu i dotleniać swój organizm. Bardzo wskazana jest też dla nich odpowiednia suplementacja.