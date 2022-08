Bywa jednak, że zaczynamy zauważać pewne zmiany w zachowaniu partnera. Bywa, że w określonych sytuacjach zapalają się nam tzw. czerwone lampki, a w sercu i głowie pojawia się niepewność. Oczywiście sama niepewność nie jest powodem do rzucania podejrzeń, czy stawiania spraw na ostrzu noża. Chodzi o to, żeby słuchać swojej intuicji, wyłapywać sygnały i jak najszybciej zareagować.

Sygnały, że on rozważa zdradę (albo już zdradził)

1. Pyta, co byś zrobiła, gdyby cię zdradził

Ktoś, kto myśli o oszukiwaniu, może często o tym mówić, żeby "wybadać teren", oszacować potencjalną reakcję partnera i po prostu się na nią przygotować, np. obmyślając wymówkę, usprawiedliwienie, kłamstwo. Może zapytać: "Co byś zrobiła, gdybym HIPOTETYCZNIE cię zdradził?" Albo: "Mój kolega z pracy zdradził ostatnio swoją dziewczynę" i uważnie obserwować, jak zareagujesz i co odpowiesz.

2. Złapałaś go na kłamstwie

Jeśli wcześniej zdarzało ci się przyłapać go na kłamstwach, szczególnie na temat tego, gdzie i z kim był, powinnaś być czujna. Ktoś, kto pozwala sobie na taką nieszczerość, prawdopodobnie nie będzie miał skrupułów i jeśli tylko będzie okazja, posunie się do zdrady. Przyjrzyj się też jego znajomym. Jeśli jego kumple to banda palantów, albo wiesz, że kryją nawzajem swoje krętactwa - bądź czujna.

3. Zdradził swoją byłą

Nie wszyscy ludzie, którzy oszukiwali wcześniej, będą oszukiwać ponownie, ale z pewnością jest to wskazówka, że są do tego zdolni.

4. Nagle jest przez cały czas zajęty

Kiedy ktoś przygotowuje się do zdrady, prawdopodobnie zacznie się od ciebie dystansować. Może np. coraz częściej zostawać do późna w pracy lub zerwie kontakty z waszymi wspólnymi znajomymi. Zwróć uwagę na to, jak on się zachowuje, ponieważ jeśli zaczyna się wycofywać, to prawdopodobnie dlatego, że coś już się dzieje lub ma się wydarzyć.

5. Dystansuje się emocjonalnie

Dla ofiary jest to dość łatwe do zaobserwowania i niezwykle trudne do zaakceptowania. Emocjonalne zdystansowanie się od kogoś, kogo kochasz, jest jak cios w serce. Niestety, często zapowiada problemy w związku. Potencjalnemu oszustowi łatwiej jest zdystansować się emocjonalnie od kogoś niż skonfrontować się z prawdziwym problemem.

6. Brak seksu lub intymności

Kiedy dwoje ludzi jest zakochanych, intymność i/lub seks są codzienną i naturalną potrzebą. Jeśli partner nie wykazuje zainteresowania intymnością, może to być oznaką jego niewierności. Jest to szczególnie ważne, jeśli wcześniej nie mieliście problemów łóżkowych. Koniecznie porozmawiajcie już przy pierwszych niepokojących sygnałach - to przecież może być kwestia stresu, choroby, czy wypalenia.

7. Nagła postawa obronna może wskazywać, że on może oszukiwać

Dwoje ludzi w poważnym związku powinno znać nawzajem swoje potrzeby i rozumieć ewentualne różnice. Mam nadzieję, że rozumiesz wady swojego partnera i akceptujesz je. Osobliwe jest zatem, że partner nagle staje się defensywny w odniesieniu do oczywistych zmian zachowania. Racjonalny dialog jest koniecznością dla każdej relacji, jeśli więc nagle staje się problemem, możesz poczuć się zaniepokojona.

8. Nieregularne nagłe i niespodziewane wydatki

Dwie osoby zaangażowane w poważny związek rozmawiają o finansach, ufają sobie wzajemnie w tej kwestii. Zazwyczaj jedno mówi drugiemu o swoich potrzebach i konieczności wydania pieniędzy na coś niespodziewanego. Jeśli twój partner nagle ma wydatki, z których nie może się rozliczyć, może to być w najlepszym razie oznaką rozrzutności, a w najgorszym - oszustwa.

9. Staje się "świadomy mody"

Wszyscy chcemy wyglądać jak najlepiej. Przykładamy wagę do tego, co na siebie zakładamy, rozróżniamy sytuacje, w których należy ubrać się elegancko od tych, w których możemy pozwolić sobie na luz. Dbamy o swoje ciała, chodzimy do fryzjera itp. itd.. Jednak nagła zmiana w wyglądzie jest rzadkością, szczególnie dla tych, którzy wcześniej wykazywali niewielkie zainteresowanie tym, jak się prezentują. Osoby w kryzysie wieku średniego często powołują się na zmianę stylu jako "motywację" do wyglądania młodziej i bardziej reprezentacyjnie. A skąd ta potrzeba? Czasem z serca, a czasem z potrzeby podobania się komuś młodszemu.

10. Pilnuje swojego telefonu/komputera/notesu

Nikt nie lubi, gdy ktoś grzebie mu w prywatnych rzeczach, a takimi niewątpliwie wymienione wyżej telefon, laptop, czy notatnik. Jednak w poważnym związku lub małżeństwie raczej nikt nie reaguje nerwowo, gdy partner zagląda mu przez ramię, kiedy przegląda strony internetowe. Naprawdę, to nie jest taka wielka sprawa... chyba że ma się coś do ukrycia. Jeśli twoja druga połówka nagle sprzeciwi się temu, co wcześniej nie było problemem, możesz rozważyć dodatkową ostrożność.

