Zaćmienie Słońca w Wadze. Co to oznacza?

14 października, a dokładnie w sobotę o godzinie 19:54 nastąpi pierścieniowe zaćmienie Słońca. Warto mieć na uwadze, że Księżyc jest symbolem emocji, intuicji oraz pragnień. Natomiast Słońce jest uosobieniem naszej siły życiowej. Nałożenie się na siebie obu symboli jest idealnym momentem na odkrywanie swojego wnętrza i przeanalizowanie naszych dotychczasowych wyborów. Jeśli do tej pory z czymś się kryliśmy lub omijaliśmy to szerokim łukiem to będzie najlepszy czas na wyjawienie prawdy. Zaćmienie Słońca odkrywa to co zostało głęboko zakopane.

Nasze dotychczas skrywane emocje ujrzą światło dzienne. Czasem nawet w niekontrolowany sposób. Warto być ostrożnym i postarać się nie rzucać słów na wiatr, gdyż dotychczasowe frustracje mogą nieść ze sobą przykre konsekwencje. Będziemy mieć do czynienia z zaćmieniem Słońca w Wadze, a spowoduje to przede wszystkim zmiany w związkach i znajomościach międzyludzkich. Może powstać spore zamieszanie.

Co zwiastuje zaćmienie? Te 3 znaki zodiaku muszą być ostrożne

W najbliższym czasie powinny uważać zodiakalne Ryby. Wszelkie skrywane problemy finansowe, takie jak kredyty lub długi mogą ujrzeć światło dzienny. Ten znak będzie musiał poważnie wziąć się w garść i ogarnąć swoje dotychczasowe nieprzemyślane decyzje, jeśli chce wyjść z tego z podniesioną głową. Wszystko może pójść po jego myśli, jednak będzie go to kosztowało sporo zachodu.

Zodiakalne Bliźnięta wrócą do życia towarzyskiego, jednakże muszą uważać, na to z kim nawiązują kontakt. Czasem powrót do starej znajomości może okazać się kiepskim pomysłem. Ten znak zodiaku może dowiedzieć się o zdradzie. To będzie dla niego dużym zaskoczeniem.

Zodiakalny Strzelec poważnie musi zastanowić się nad swoją relacją. Być może aktualny związek nie daje mu tyle satysfakcji, ile powinien. Ten znak zodiaku będzie skłonny do refleksji i zmian w swoim życiu. Nowości z początku mogą przerażać i nie być wygodne, jednak przeprowadzone w przemyślany sposób przyniosą finalnie pozytywne efekty.

