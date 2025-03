W życiu czasem tłumaczymy sobie, że co nie jest zabronione, to jest dozwolone. Nie kieruj się jednak wyłącznie suchą literą prawa ani jego niedopatrzeniami. Etyczne zachowanie, dobre obyczaje i nienaganne maniery mogą kogoś ku Tobie skłonić i ułatwić negocjacje w przyszłości. W finansach uczciwość i przyzwoitość okażą się równie ważne jak przestrzeganie przepisów.

W relacjach prywatnych wybujały indywidualizm może prowadzić do skrajnego egoizmu i zachowań manipulacyjnych. Nie wolno traktować ludzi jak pionków. Szanuj podmiotowość Drugiej Strony i trzymaj się tych, którzy to samo zapewniają Tobie. Nie ma co liczyć, że ktoś się teraz zmieni. W finansach szlachetna idea może zostać zniekształcona.

W relacjach prywatnych udzielaj łaski w przemyślany sposób. Cechą każdego prezentu jest to, że obdarowany ma prawo zrobić z nim, co chce. Jeśli więc nie chcesz mieć pretensji ani do ludzi, ani do siebie, starannie wybieraj, komu poświęcisz czas, energię, uwagę. W finansach dyskrecja stanie się absolutną koniecznością. Ktoś może wykraść dane, manipulować faktami.