Aida w poruszającym wpisie do fanów: "Zawsze za twoimi plecami"

Aida Kosojan - Przybysz, najsłynniejsza polska jasnowidzka i wizjonerka opublikowała na Instagramie nowy post, w którym zwróciła się do fanów. Mocne słowa Aidy skłoniły obserwatorów do odpowiedzi. "To dopiero początek marca" - piszą poruszeni.