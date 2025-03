Simona to kobieta empatyczna, troskliwa i otwarta. Jest gotowa poświęcić swoje dobro dla wyższej idei. Kocha naturę i uwielbia przebywać na świeżym powietrzu. Uważa, że zwierzęta to najlepsi przyjaciele. Nie znaczy to jednak, że stroni od kontaktów towarzyskich z innymi ludźmi. Rodzina jest dla niej najwyższą wartością. Simona to numerologiczna dziewiątka. Cechują ją mądrość życiowa i życie zgodne z konkretnymi zasadami. Simona to kobieta uczuciowa.