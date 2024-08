Numerologia - chociaż uznawana za pseudonaukę, w niektórych kulturach nadal cieszy się ogromną popularnością. Niektórzy przypisują poszczególnym liczbom konkretne właściwości i wierzą np. w to, że mieszkanie pod konkretnym numerem może przynosić szczęście lub pecha. Część osób z liczb stara się natomiast wyczytać swoją przyszłość, m.in. za pomocą daty urodzenia.

Czy jest chińska numerologia?

Również w chińskiej numerologii liczby nie stanowią wyłącznie symboli matematycznych. Posiadają głębokie znaczenie kulturowe i duchowe. Numerologia chińska jest znana również jako "Liczby Lo Shu". Jeden z najstarszych systemów numerologicznych na świecie swoje początki bierze w starożytnych Chinach. Zgodnie z tradycją każda liczba ma swoje znaczenie i wpływa na życie danej osoby.

W Chinach część osób do dziś wierzy, że konto bankowe, piętro budynku, numer telefonu czy adres zamieszkania mają znaczenie. Niektóre z liczby przynoszą pecha, a inne z kolei uchodzą za szczęśliwe. Oto liczby, które zdaniem Chińczyków mają przynosić dobrobyt i szczęście.

Za szczególnie szczęśliwe, uchodzą liczby to 2,6,8 i 9. Jakie jest ich znaczenie?

Dwójka, czyli wspólnota

Dwójka w chińskiej numerologii symbolizuje wspólnotę. Oznacza dobrobyt, łatwe osiąganie zamierzonych celów i karierę. Cyfra jest też kojarzona z partnerstwem i wsparciem.

Szóstka przyciąga bogactwo

Szóstka ma mieć właściwości przyciągające bogactwo, dobra materialne. Jest też dobrym znakiem, jeśli chodzi o usuwanie przeszkód pojawiających się na drodze do celu. Wiąże się ze słowami "płynąć", "przepływać", co ma sprawiać, że to, co sobie zamierzymy, zakończy się happy endem.

Ósemka to sukces i pomyślność

Ósemka to przede wszystkim pieniądze, sukces, pomyślność, dobrobyt, ale i odwrócony znak nieskończoności. Cyfra ta ma przede wszystkim działać jak magnes na sukcesy zawodowe i związane z nimi korzyści materialne. Uchodzi za bardzo szczęśliwą cyfrę. Kształt Ósemki jest symetryczny, co dodatkowo ma gwarantować harmonię, równowagę. Nie bez powodu uchodzi za ulubioną cyfrę osób prężnie działających w biznesie. Takie osoby dbają o to, by Ósemka pojawiała się w adresie firmy, cenach oferowanych produktów czy nieruchomości. Zdarza się nawet, że cyfra widnieje w nazwie firmy czy przedsiębiorstwa.

Dziewiątka jako symbol jedności

Za szczęśliwą cyfrę uchodzi również Dziewiątka, będąca symbolem jedności Ziemi i Nieba. Cyfra ma pomóc w przyciągnięciu dostatniego życia i uznania w otoczeniu. To jednak nie wszystko, bo w końcu to Dziewiątka jest największą liczbą pojedynczą. To sprawia, że przypisywane są jej inne magiczne właściwości. Jest również symbolem wiecznej miłości.

W gronie szczęśliwych liczb znajdują się również Trójka symbolizująca narodziny i życie oraz Osiemnastka - jedyna dwucyfrowa liczba przynosząca pomyślność.

