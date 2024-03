Waga

Zodiakalną Wagę wyróżnia inteligencja, chęć do nauki i zamiłowanie do długich dyskusji, dosłownie na każdy temat. Waga chłonie wiedzę, a w rozmowie jest w stanie przywołać ciekawostki i informacje, które zdobyła nawet wiele lat temu. To obycie sprawia, że jest bardzo lubiana w towarzystwie - ludzie lgną do niej dosłownie jak "pszczoły do miodu".

Waga nie boi się wyrażać swojej opinii, kocha słowne utarczki i przycinki i zawsze walczy o swoje zdanie. Ponieważ patronuje jej waga - symbol sprawiedliwości oraz dążenia do równowagi - ona sama także dąży do balansu i zazwyczaj udaje się go jej osiągnąć. Choć Waga jest mistrzynią w rozwiązywaniu trudnych problemów, to tak naprawdę... bardzo tego nie lubi. Kłótnie, niesnaski i kłopoty stara się omijać szerokim łukiem, bo nie znosi nieprzyjemnych sytuacji i czuje się w nich wyjątkowo niekomfortowo.

Zodiakalna Waga ma mnóstwo zalet - jest sprawiedliwa, taktowna, pokojowo nastawiona, dyplomatyczna i łatwo nawiązuje kontakty. To wszystko sprawia, że odnajdzie się w każdym zawodzie, który pozwoli jej na bliskie interakcje z ludźmi. Będzie doskonałym psychologiem, prawnikiem, doradcą i asystentem, ale także artystą! Waga jest zaskakująco wrażliwa, kreatywna i bardzo twórcza - kocha muzykę, taniec, sztukę i na każdym kroku zachwyca się otaczającym ją pięknem. Kobieta spod tego znaku zodiaku powinna więc jak najszybciej odkryć swój artystyczny talent i poświęcić się sztuce.

Strzelec

Zodiakalny Strzelec kocha kontakt z ludźmi, jest bardzo otwarty, bezpośredni i w większości przypadków - wygadany. Nic dziwnego więc, że jest urodzonym mówcą - z powodzeniem organizować może np. kursy z dziedziny samorozwoju czy duchowości, bo w tych dziedzinach czuje się jak ryba w wodzie. Strzelec uznawany jest także za jednego z najbardziej utalentowanych znaków zodiaku. To urodziny artysta, który sprawdzi się w zasadzie w każdej dziedzinie sztuki.

Kobieta spod znaku Strzelca z dużą łatwością tworzyć będzie dzieła ponadczasowe i z satysfakcją obserwować, jak jej idee przekształcają się w rzeczywistość. Z pasją tworzyć będzie nowe rzeczy, przedmioty oraz projekty i cieszyć się ich pięknem.

Ryby

Zodiakalne Ryby uznawane są za najbardziej wrażliwy i rozemocjonowany znak zodiaku. Są też przy tym pełne sprzeczności i zazwyczaj same nie wiedzą czego chcą. Ryby długo szukają swojej życiowej drogi i przeznaczenia, ale gdy już znajdą zajęcie, które będzie przy okazji ich pasją, mocno się zaangażują i dadzą z siebie "sto procent".

Ryby to też najwięksi artyści wśród wszystkich znaków zodiaku. Mają ogromną wyobraźnię i kochają tworzyć, a ich misją jest zarażanie innych ludzi radością i zwracanie ich uwagi na piękno. Kobieta spod znaku Ryb może być genialną wokalistką, aktorką, malarką czy tancerką - jeśli tylko odkryje swój talent, jest w stanie osiągnąć wszystko.

