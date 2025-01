Dla Byków koniec stycznia będzie czasem zbiorów . Wenus, planeta pieniędzy i obfitości, wchodzi w korzystny aspekt z Jowiszem, planetą szczęścia. Dlatego Byki pod koniec stycznia zaskoczy informacja o premii lub zwrocie z inwestycji. Może się również zdarzyć, że ktoś odda osobom spod tego znaku pożyczone dawno temu pieniądze. Dodatkowy przypływ gotówki będzie miał jakiś związek z działaniami podjętymi w przeszłości , które teraz przyniosą owoce. Oprócz gotówki Byki zdobędą również poczucie sprawczości i przekonanie, że to, co robią, ma sens.

Dla Panien koniec stycznia to czas finansowej ulgi po długim okresie posuchy. Końcówka roku obfitowała w niespodziewane wydatki i zapobiegliwe zazwyczaj Panny zaczęły się martwić o stan swoich finansów. Obawy były niepotrzebne, bo Mars w korzystnym aspekcie z Panną znakiem zwiastuje sukcesy zawodowe, a księżyc w pełni (27 stycznia) oświetli drogę do niespodziewanych dochodów. Być może będzie to dodatkowy zarobek lub nagła wiadomość o spadku czy wygranej. W każdym razie zastrzyk finansowy nie tylko uspokoi Panny, ale bardzo je zaskoczy.