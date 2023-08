Dla tych osób najbliższy czas będzie wyjątkowo ciężki. Muszą mieć się na baczności

Zdaniem ekspertów od astrologii, to co przyniesie każdy dzień, tydzień oraz miesiąc można odczytać z gwiazd dużo wcześniej. Nie jest tam co prawda zapisany dokładny przebieg zdarzeń, jednak wiadomo, czy będzie to czas pełen beztroski i sielanki, czy też wprost przeciwnie. Ostatnio pisaliśmy o tym, co czeka poszczególne znaki zodiaku w sierpniu.

Czytaj więcej: Złoty czas dla czterech znaków zodiaku. Wróżka wie, co stanie się w sierpniu

Reklama

Dla wielu z nich druga połowa wakacji okaże się być szansą na wiele nowych wyzwań, osiągnięć zawodowych, nawiązanie nowych znajomości i znalezienie drugiej połówki.

Okazuje się, że dla niektórych sierpień będzie trudnym i bardzo wymagającym miesiącem. Co więcej, komplikacje najpewniej rozpoczną się już niedługo. Oto trzy znaki zodiaku, które w ciągu tych dni może czekać wiele przeciwności losu.

Zdjęcie Niektóre znaki zodiaku będą chciały, aby sierpień szybko minął. Trudny czas czeka szczególnie trzy spośród wszystkim dwunastu / 123RF/PICSEL

Te trzy znaki zodiaku czeka trudny czas. Zła energia przypłynie w ciągu najbliższych dni

Ryby

Sierpień dla ryb nie będzie wymarzonym miesiącem. Negatywne wibracje przyczynią się do gorszego nastroju, słabszej kondycji, nieporozumień w związku, a być może nawet złamanego serca. Trudny czas może nadejść już w najbliższy piątek. Aby go przetrwać otaczaj się osobami, które są dla ciebie wsparciem i dodają motywacji. Nie bierz sobie zbyt dużo na głowę, a raczej skup się na odpoczynku i regeneracji.

Koziorożec

Dla Koziorożca najbliższy weekend może być trudny ze względu na wygórowane ambicje i natłok obowiązków w pracy. Osoby spod tego znaku zodiaku będą musiały postarać się znaleźć balans pomiędzy karierą a życiem prywatnym. W innym przypadku sierpień będzie dla nich bardzo wyczerpujący i może odbić się negatywnie na ich zdrowiu. Osłabienie i gorsze samopoczucie odczują już w nadchodący weekend.

Waga

Osobom spod znaku wagi najbliższe dni również mogą dać się we znaki. Wszystko z powodu natłoku wydatków i spraw do ogarnięcia. Sierpień negatywnie odbije się na ich portfelach, przez co zodiakalne wagi będą sfrustrowane i zrezygnowane. Wszystko to może z kolei pociągnąć za sobą inne konsekwencje - kłótnie w rodzinie i nieporozumienia w pracy. W najbliższy weekend może się okazać, że wydatków w tym miesiącu jest znacznie więcej niż pozwala na to budżet. Póki jeszcze jest czas spokojnie je przeanalizuj i zaplanuj, by nie popaść w długi.

Czytaj także: Zwróć uwagę na konkretne linie na dłoni. Mają one spore znaczenie