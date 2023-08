Spis treści: 01 Horoskop na piątek 11.08.2023 - BARAN

02 Horoskop na piątek 11.08.2023 - BYK

03 Horoskop na piątek 11.08.2023 - BLIŹNIĘTA

04 Horoskop na piątek 11.08.2023 - RAK

05 Horoskop na piątek 11.08.2023 - LEW

06 Horoskop na piątek 11.08.2023 - PANNA

07 Horoskop na piątek 11.08.2023 - WAGA

08 Horoskop na piątek 11.08.2023 - SKORPION

09 Horoskop na piątek 11.08.2023 - STRZELEC

10 Horoskop na piątek 11.08.2023 - KOZIOROŻEC

11 Horoskop na piątek 11.08.2023 - WODNIK

12 Horoskop na piątek 11.08.2023 - RYBY

Horoskop na piątek 11.08.2023 - BARAN

To będzie dość sympatyczny dzień. Ale twój wewnętrzny głos pragnie ci go popsuć. Co może być tego powodem? Refleksja nad życiem jest istotna ale nie może destrukcyjnie wpływać na twoje samopoczucie. Potrzebujesz spokoju. Musisz sam sobie go dostarczyć i znaleźć sposób na ukojenie własnych myśli. Uda ci się.

Horoskop na piątek 11.08.2023 - BYK

Skup się dziś na poprawieniu swojego dobrostanu oraz na zaspokajaniu swoich własnych potrzeb. Unikaj dziś podejmowania pochopnych decyzji. Przeanalizuj wszelkie za i przeciw. Jeśli sobie z czymś nie radzisz, nie bój się ani nie wstydź prosić innych o pomoc. To wszystko dla twojego własnego dobra.

Horoskop na piątek 11.08.2023 - BLIŹNIĘTA

Odczuwać dziś będziesz dobry stan swojego organizmu. Twoje zdrowie również ma się w bardzo dobrej kondycji. Wprowadzenie zmian dało rezultaty. Teraz tylko musisz się trzymać podjętych decyzji odnośnie diety i ruchu na świeżym powietrzu. Już wiesz, że jest to dobre dla ciebie. Wieczorem wybierz się na spacer.

Horoskop na piątek 11.08.2023 - RAK

Nie będziesz miał dziś powodów do narzekania na pieniądze czy ich brak, mimo nagłego wydatku, o którym się dowiesz, zaraz po przyjściu z pracy do domu. Z uśmiechem na ustach przyjmiesz ten wydatek i stwierdzisz, że nie będzie on powodem do kłótni z twoją drugą połową. To bardzo dobra postawa. Nie masz czasu na kłótnie.

Horoskop na piątek 11.08.2023 - LEW

Pojawić się dziś może ktoś nowy w twoim życiu. Zaczniecie od rozmowy i będzie wam się dobrze prowadziło konwersację. Stwierdzicie, że chcecie tego więcej i częściej. Otwórz zatem swoje serce na nową miłość, która, jak się okazuje, zbliża się do ciebie wielkimi krokami. Daj z siebie wszystko, by ta relacja się nie zmarnowała.

Horoskop na piątek 11.08.2023 - PANNA

Nie wychodź za bardzo przed szereg. Twoje krytyczne podejście nie każdemu może przypaść do gustu. Poza tym, licz się też z uczuciami innych osób. Nie każdy przecież musi być takim omnibusem jak ty. Weź też pod uwagę, że szef nie musi być zawsze zadowolony z twego postępowania. A zły szef to...zły szef.

Horoskop na piątek 11.08.2023 - WAGA

Mogą dziś nastąpić pewne zmiany w pracy. Zamiast je krytykować, warto się do nich dostosować, bo i tak wyjścia nie masz. Spójrz na to z zupełnie innej strony. Poczuj w tym plusy oraz tego, co może ciebie rozwijać a nie hamować. Daj sobie czas, jeśli go potrzebujesz, na oswojenie się z nowościami. Szybko dostrzeżesz, że jest to dobre dla ciebie.

Horoskop na piątek 11.08.2023 - SKORPION

W twoim związku będą dziś chwile pełne serdeczności. Widać, że wchodzicie na jego wyższy poziom oraz widać też, że nabiera on co raz bardziej intensywnych barw. Aura dnia sprzyjać będzie głębokim rozmowom oraz przemyśleniom. Wykorzystajcie to najlepiej jak potraficie, dla poprawienia jakości waszego związku. Wasze marzenia już dziś, stać się mogą waszymi planami.

Horoskop na piątek 11.08.2023 - STRZELEC

Jeśli czujesz się samotny, zaczniesz robić coś w kierunku tego, by tak nie było. Masz przecież ku temu możliwości. Nie przejmuj się potknięciami, one zdarzają się każdemu. To nie oznacza, że jesteś zdyskwalifikowany z poszukiwań swojej drugiej połowy. Skup się dziś na tym, by wieczorem umówić się na pierwszą randkę.

Horoskop na piątek 11.08.2023 - KOZIOROŻEC

Zwróć dziś uwagę na towarzystwo, w jakim się obracasz. Coś jest nie tak. Są tam osoby, które niekoniecznie życzą tobie dobrze. Dobieraj sobie osoby pozytywne z dobrą energią. Użyj swojej intuicji by sprawdzić, kto może znajdować się w twoim zasięgu a kogo trzeba będzie wyeliminować. Liczą się tylko szczere relacje.

Horoskop na piątek 11.08.2023 - WODNIK

Może dziś pobolewać ciebie głowa oraz zatoki. To może źle wpływać na twoje ogólne samopoczucie i dlatego musisz koniecznie się tym zająć. Jeśli jest konieczna wizyta u specjalisty umów się na nią. Zwróć ogólnie uwagę na kondycję swojego organizmu. Pamiętaj, że zdrowy odpoczynek to podstawa dobrego zdrowia.

Horoskop na piątek 11.08.2023 - RYBY

Stracisz dziś zapał do pracy oraz do większości swoich obowiązków. Coś się wypaliło. Pytanie teraz tylko, dlaczego tak się stało. Zmień szybko nastawienie bo okazać się może, że stracić możesz bezpowrotnie to, na co pracowałeś przez większość swojego życia. Pamiętaj, że szef ma oczy wokół całej głowy.

