Małgorzata Serafin o kobiecej twarzy depresji
Gościnią nowego odcinka Zdanowicz Pomiędzy Wersami była Małgorzata Serafin, dziennikarka, autorka książek. Jej ostatnią publikacją jest "Jak odzyskać siebie. Kobiece twarze depresji". - Jesteśmy socjalizowane do tego, żeby być grzeczne, żeby dbać o wszystkich dookoła. Jesteśmy tak nasyceni hasłami z dzieciństwa, że przestajemy dbać o siebie - mówiła Małgorzata Serafin.
"Zdanowicz pomiędzy wersami" to podcast w ramach którego topowa dziennikarka porusza tematy ważne społecznie, bez ckliwości i patosu mówiąc o tym, co budzi najgłębsze emocje. - Wspólnie rozprawimy się ze stereotypami i uprzedzeniami. Każdy z nas ma coś, co z różnych powodów skrywa pomiędzy wersami. Podczas programu pozwolimy, aby to głośno wybrzmiało - mówi Katarzyna Zdanowicz.