Jesień w filiżance. Tych kaw musisz spróbować

Już kolejny rok z rzędu prawdziwym hitem jesieni jest Pumpkin Spice Latte - aromatyczna, kremowa i pachnąca przyprawami kawa. Ale to nie wszystko. Przedstawiamy aż pięć propozycji przygotowania jesiennej kawy - w końcu ten czas sprzyja eksperymentowaniu z gorącymi napojami, dlatego sięgniemy po syropy korzenne, mleczne pianki i egzotyczne przyprawy, które zamieniają filiżankę kawy w pyszny deser.

Przełomowym rozwiązaniem dla kawoszy jest funkcja Sweet Foam dostępna w wybranych modelach ekspresów marki Jura. O co chodzi? Tradycyjnie nalewany syrop po prostu opada na dno, przez co w całej kawie czuć go w niewielkim stopniu, a pod koniec picia na dnie filiżanki trafiamy na pokaźną zbyt słodką porcję. Tymczasem dzięki specjalnej nakładce do ekspresów Jura cała pianka mleczna jest aromatyzowana smakiem syropu, więc rozchodzi się on równomiernie w filiżance kawy. Dzięki temu smak jest intensywny i wyrazisty w całym napoju - co nadaje kawie zupełnie nowy wymiar smaku.

Pumpkin Spice Latte - największa jesieniara wśród kaw

To klasyk, bez którego nie sposób wyobrazić sobie październikowych i listopadowych poranków. Połączenie dyni, cynamonu, goździków i świeżo parzonego espresso tworzy napój, który smakuje jak jesień zamknięta w kubku. Dobra wiadomość: nie musimy obierać i piec całej dyni, żeby przygotować puree, wystarczy dodać dwie łyżki dyniowego przecieru dla niemowląt!

Składniki:

120 ml mleka

1 espresso

1 cappuccino

2 łyżki puree z dyni (niesłodzonego)

1 łyżeczka cukru

½ łyżeczki mieszanki przypraw pumpkin spice (cynamon, imbir, gałka muszkatołowa, goździki)

Przygotowanie:

Podgrzewamy połowę mleka z puree dyniowym i cukrem, dodajemy przyprawy, a następnie łączymy z jednym espresso. Napój przelewamy do kubka i podstawiamy pod ekspres. Resztę mleka wykorzystujemy, by przyrządzić porcję cappuccino. Mleczną piankę z wierzchu posypujemy cynamonem.

W ekspresie Jura J8 możemy użyć funkcji Sweet Foam, aby spienić mleko już z dodatkiem syropu dyniowego - efekt jest jeszcze bardziej aromatyczny i kremowy.

Flat White z kardamonem - jesień z nutą orientu

Do filiżanki dodajemy kardamon i cukier, a następnie przygotowujemy flat white

Jeśli klasyczne latte to dla nas za dużo mleka, flat white sprawdzi się idealnie. To kawa o intensywnym smaku espresso, złagodzona jedynie aksamitną warstwą mlecznej pianki. A kardamon doda jej egzotycznej głębi.

Składniki:

1 flat white

1 łyżeczka cukru

¼ łyżeczki mielonego kardamonu

Przygotowanie:

Do filiżanki dodajemy kardamon i cukier, a następnie przygotowujemy flat white i delikatnie mieszamy, żeby połączyć składniki. Na koniec piankę z wierzchu posypujemy odrobiną kardamonu.

Cappuccino z nutą cynamonu - klasyka w jesiennej odsłonie

Syrop możemy dodać bezpośrednio do filiżanki lub korzystając z funkcji Sweet Foam, połączyć go z mleczną pianką 123RF/PICSEL

Cappuccino to kawa, która nigdy nie wychodzi z mody, ale jesienią pijemy ją z jeszcze większą przyjemnością. Szczególnie jeśli dodamy do niej cynamon - rozgrzewający i oszałamiający zapachem.

Składniki:

cappuccino (mleko spieniane przez 11 sekund, 50 ml espresso)

10 ml syropu cynamonowego

szczypta cynamonu do dekoracji

Przygotowanie:

Do filiżanki wlewamy syrop cynamonowy, a następnie przygotowujemy cappuccino. Wierzch pianki posypujemy odrobiną cynamonu.

Jeśli korzystamy z funkcji Sweet Foam w ekspresie Jura, cynamonowy syrop możemy dodać na etapie spieniania mleka - dzięki temu smak jest intensywniejszy i bardziej wyrazisty.

Jesienna magia - piernikowe latte

Piernikowe przyprawy w połączeniu z gorącą mleczną kawą rozgrzeją nas i otulą od środka Metka Studio materiały promocyjne

Piernik pachnie korzennymi przyprawami, idealnie więc nadaje się do jesiennej kawy. Ten napój łączy orientalne nuty z kremową pianką mleczną i mocnym espresso.

Składniki:

120 ml mleka

15 ml syropu piernikowego

szczypta przyprawy do piernika

40 ml espresso

Przygotowanie:

Podgrzewamy mleko z syropem piernikowym i przyprawami, spieniamy, a następnie łączymy z espresso. Jeśli korzystamy z funkcji Sweet Foam, przygotujemy tę kawę jednym przyciskiem - wystarczy wlać syrop do nakładki i przyrządzić cappuccino..

Kawowa panna cotta - deser idealny na jesień

Alternatywą dla słodkich mlecznych kaw jest deser panna cotta z dodatkiem espresso DIA - stock.adobe.com Adobe Stock

A gdyby tak, zamiast deserowej kawy przyrządzić… deser kawowy? Idealną propozycją na jesienne popołudnie będzie kawowa panna cotta, włoski deser na bazie śmietanki kremówki.

Składniki:

500 ml śmietany kremówki

100 ml mocnej kawy

100 g cukru

2 łyżeczki żelatyny

2 łyżeczki ekstraktu waniliowego

Przygotowanie:

Żelatynę namaczamy w dwóch łyżkach zimnej wody. Śmietanę, kawę i cukier podgrzewamy do rozpuszczenia cukru, dodajemy wanilię i żelatynę, dokładnie mieszamy i przelewamy do słoiczków. Schładzamy minimum cztery godziny. Deser możemy podać z bitą śmietaną lub posypany startą gorzką czekoladą.

Przyszła jesień? Zamiast załamywać ręce, sprawmy, żeby ten czas stał się najpiękniejszy, najbardziej magiczny w całym roku. Jak? Po prostu zwolnijmy i cieszmy się drobnymi przyjemnościami. Kawa - w różnych odsłonach - staje się wtedy nie tylko napojem, ale także rytuałem i sposobem na poprawę nastroju. Pumpkin Spice Latte, cappuccino z cynamonem, flat white z kardamonem, piernikowe latte czy kawowa panna cotta - każdy z tych przepisów to inny sposób na jesienną celebrację. Wystarczy filiżanka, koc i ulubiona książka, by poczuć pełnię jesiennego hygge.

