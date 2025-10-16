Spis treści: Autobus autonomiczny we Wrocławiu Autobus Blees BB-1 - co to za pojazd?

Autobus autonomiczny we Wrocławiu

Niewielki autobus autonomiczny działa już we Wrocławiu, na Cmentarzu Osobowickim. Ma jedynie pięć metrów długości i jest w stanie wziąć na pokład jednocześnie 15 pasażerów: siedmiu na siedząco i ośmiu na stojąco. Ponadto posiada rampę, na którą może wjechać osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim, a także rodzic z dzieckiem.

Na portalu internetowym Wroclaw.pl można dowiedzieć się więcej na jego temat - m.in. skąd wziął się pomysł na przekazanie takiego pojazdu do użytku na cmentarzu. Idea ta wiąże się z chęcią rozwoju ekologicznych rozwiązań we Wrocławiu.

Pojazd ten reprezentuje coś, co jest dla Wrocławia ważne, ważne jest w polityce prezydenta Jacka Sutryka, czyli inkluzywność, dostępność transportowa, ekologia i startupy. Jesteśmy otwarci na innowacje i dążymy do stworzenia miasta dostępnego dla wszystkich, a przy tym zielonego, z czystym powietrzem. Ten bus jest bardzo nowoczesny, zeroemisyjny i będzie zapewniać podwózkę wszystkim, którzy tego będą potrzebować.

Ponadto w mediach społecznościowych pojawił się filmik przedstawiający poruszanie się autobusu po cmentarzu.

Autobus Blees BB-1 - co to za pojazd?

Autonomiczne autobusy miały już swoje testy w innych miastach Polski - m.in. w Katowicach oraz Gliwicach LUKASZ KALINOWSKI East News

Autobus autonomiczny we Wrocławiu stworzyła gliwicka firma Blees we współpracy z naukowcami z Politechniki Śląskiej. Testowany był w wielu warunkach - najpierw jeździł po Parku Śląskim, a teraz rozwozi ludzi między sektorami liczącego ponad 50-hektarów Cmentarza Osobowickiego.

Pojazd ten nie wyjedzie poza bramy cmentarza, może jedynie przemieszczać się zgodnie z wyznaczoną trasą i na wszelki wypadek jest także pod nadzorem kierowcy. BB-1 może przejechać na jednym ładowaniu 200 km, co powinno wystarczyć na cały dzień. Póki co sprawdza się naprawdę dobrze i jest sporym ułatwieniem dla osób odwiedzających cmentarze - szczególnie seniorów i rodziców z dziećmi. Jego wnętrze jest przestronne, a sam pojazd rozwija niewielką prędkość. Przejażdżka autonomicznym autobusem to atrakcja sama w sobie. Projekt ma charakter pilotażowy i potrwa do 27 października.

''Wydarzenia'': Autonomiczny minibus na cmentarzu we Wrocławiu. Pomoże seniorom Polsat News Polsat News