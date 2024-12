Dostojne i szlachetne imię dla dziewczynki. Na pewno nieczęsto je słyszysz

Ulryka to imię, które brzmi dostojnie i elegancko. Niewiele kobiet je nosi w Polsce, bo na koniec 2024 r. jest ich zaledwie 21. Mimo to, kryje ono w sobie długą historię i szlachetne pochodzenie. Czy panie o tym imieniu są równie wyjątkowe? Jaka praca będzie ich wymarzoną? Sprawdź, co je wyróżnia!