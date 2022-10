Spis treści: 01 Horoskop listopad 2022 - BARAN

02 Horoskop listopad 2022 - BYK

03 Horoskop listopad 2022 - BLIŹNIĘTA

04 Horoskop listopad 2022 - RAK

05 Horoskop listopad 2022 - LEW

06 Horoskop listopad 2022 - PANNA

07 Horoskop listopad 2022 - WAGA

08 Horoskop listopad 2022 - SKORPION

09 Horoskop listopad 2022 - STRZELEC

10 Horoskop listopad 2022 - KOZIOROŻEC

11 Horoskop listopad 2022 - WODNIK

12 Horoskop listopad 2022 - RYBY

Horoskop listopad 2022 - BARAN

W listopadzie Barany otulone będą dobrą energią. Otaczać będą ich dobrzy i życzliwi ludzie

Uczucia:

Wenus natchnie Barana miłosnym uczuciem. To, co przygasło, rozpali się od nowa. Duży wpływ na siłę i stabilność uczuć będzie miał też Pluton. Baran będzie bardzo dużo zawdzięczał partnerowi, jego poświęceniu, opiece i wyrozumiałości. Samotne Barany właśnie w listopadzie mogą przestać być samotne. Spotkają na swojej drodze dużo nowych osób, wśród których czeka na nich prawdziwa miłość.

Kariera i finanse:

Baran w tym miesiącu nie powinien pracować sam. I choć układ planet będzie kusił samodzielnym działaniem, to nie tędy droga do osiągnięcia sukcesu. Jednym z powodów, dla których powinien otworzyć się na innych, jest to, że może w tym miesiącu popełnić co najmniej kilka błędów, które pomogą mu naprawić inni. Będzie koło niego na tyle dużo życzliwych osób, że nauczy się czegoś nowego, ale też nie będzie musiał zostawać w pracy po godzinach.

Zdrowie: Baran w tym miesiącu powinien przede wszystkim zadbać o swoją odporność. Infekcja, spowodowana zaniedbaniem, może pokrzyżować wiele planów.

Horoskop listopad 2022 - BYK

W listopadzie Byk musi się nastawić na dużo stresu i nieprzewidzianych wydarzeń. Byk powinien na ten miesiąc unikać planowania, bo i tak niewiele z tego może wyjść

Uczucia:

Uczuciowo Byk będzie nastawiony bardzo bojowo do związku, głównie za sprawą Marsa, który będzie go walecznie nastrajał. Siła i negatywne nastawienie będą się potęgować szczególnie w pierwszej połowie miesiąca. Jest to jednak czas wystarczająco długi, aby doszło do poważnej kłótni i pogorszenie relacji z partnerem. Może także dojść do chwilowego rozstania. Samotne Byki nie będą miały ani czasu, ani ochoty na okazywanie uczuć. Dużo łatwiej będzie im się w tym miesiącu pokłócić, niż przed kimś otworzyć. Ewentualnych zalotników pozbędą się szybko i skutecznie tylko i wyłącznie ostentacyjną ignorancją.

Horoskop na 29 października. Sprawdź, co wydarzy się w sobotę Kariera i finanse:

Jak rzadko kiedy, Bykowi w pracy wiele się nie uda. Zazwyczaj ambitny, skoncentrowany i uparty człowiek, popełniać będzie wiele błędów. Negatywny wpływ Merkurego sprawi, że Byk nie będzie panował nad tym, co robi, będzie się opóźniał z wykonywaniem zadań. Nie umknie to uwadze innym, dlatego Byk może w tym miesiącu stracić swoją pozycję. Jeśli tylko ma taką możliwość, powinien wziąć co najmniej kilka dni wolnego. Jeśli chodzi o finanse, to Byk powinien zwracać baczną uwagę na wszystkie wydatki, bo może nad nimi nie zapanować.

Zdrowie: W listopadzie Byk powinien skupić się głównie na wspomaganiu swojej koncentracji.

Horoskop listopad 2022 - BLIŹNIĘTA

Zdjęcie Horoskop miesięczny - Bliźnięta w listopadzie mogą liczyć na wsparcie najbliższych

Dla Bliźniąt listopad to dobry czas w uczuciach. Jednakże to, na co powinny zwrócić uwagę, to zdrowie

Uczucia:

Dla Bliźniąt listopad będzie wspaniałym uczuciowo miesiącem. Duży wpływ będzie miała na to energia Wenus, ale też i samopoczucie Bliźniąt, które będą potrzebowały, czułości, bliskości i opieki. Na szczęście w zamian za okazanie serca, partner Bliźniąt postara się im dogodzić pod każdym względem, a i zaopiekuje się nimi podczas choroby. Co prawda pod koniec miesiąca na niebie zacznie mocno oddziaływać Mars, przez co Bliźnięta przestaną już być tak miłe i uczuciowe, ale nie zepsuje to ich związku. Samotne Bliźnięta miłości życia w tym miesiącu nie znajdą, jednakże w chwilach słabości przekonają się, że mają prawdziwych przyjaciół, gotowych pomóc w każdy możliwy sposób.

Kariera i finanse:

W pracy Bliźnięta nie będą najbardziej wydajne. Z całą pewnością czeka je dłuższy odpoczynek od pracy. Niemniej żadne zaległości im nie urosną i niewiele stracą z tego powodu, albowiem w pracy będzie to dosyć spokojny miesiąc.

Horoskop listopad 2022 - RAK

Zodiakalnego Raka czeka aktywny miesiąc

W listopadzie uda ci się Raku zrobić to, co wcześniej nie wychodziło, zalegało lub po prostu było niewykonalne wróżka Mariwa

Uczucia:

Rak w listopadzie będzie miał dużo siły na miłość, ale mało czasu. Przejmie więc inicjatywę w związku i w pełni wykorzysta wszystkie możliwe chwile, aby zadowolić i zaspokoić uczuciowo partnera. Rak będzie zaskakujący i czarujący, a co ważne nie będzie się bał nowych wyzwań i wzniesie swój związek na kolejny etap. Samotne Raki mają bardzo duże szanse znaleźć miłość swojego życia i to dosłownie. Zaryzykują, odważą się i zdobędą tego, kto im zawróci w głowie.

Kariera i finanse:

Listopad będzie bardzo dobrym miesiącem dla Raka. Przebije konkurencje, zgarnie całe możliwe uznanie i przywileje. Będzie zdecydowanie błyszczeć, ale to jeszcze nie wszystko. Dzięki swojemu zaangażowaniu i dobrym wynikom może się starać o awans, rozwój albo dużą podwyżkę.

Zdrowie: Rak w tym miesiącu będzie się cieszył bardzo dobrym zdrowiem. Nie zabraknie mu sił i wigoru, a i samopoczucie będzie miał bardzo dobre.

Horoskop listopad 2022 - LEW

To będzie trudny miesiąc dla zodiakalnego Lwa. Może spodziewać się zatem osłabienia, przemęczenia, złego samopoczucia, odtrącenia. Na pewno będzie mu potrzebna cierpliwość

Uczucia:

Listopad uczuciowo nie będzie rozpieszczał Lwa. Mocny wpływ Plutona i Merkurego sprawi, że Lew będzie się doszukiwał u partnera nielojalności, a może nawet zdrady. Niestety nie będzie to niczym poparte i sprawi tylko i wyłącznie pogorszenie się ich relacji. Partner zdecydowanie odsunie się od Lwa, może nawet dość do poważnej kłótni i rozłąki. Jeśli Lew nie zrozumie, że swoim zachowaniem rani partnera i jest niesprawiedliwy, może to nawet doprowadzić do końca ich związku. Samotnym Lwom nie będzie się uczuciowo wiodło w tym miesiącu. Choć trzeba przyznać, że będzie on próbował walczyć o czyjeś względy, jednakże nie będzie na tyle szczery i przekonujący, żeby tę walkę wygrać.

Kariera i finanse:

W tym miesiącu Lew przede wszystkim nie będzie myślał o pracy, nie będzie miał też na nią siły. Wpływ Merkurego sprawi, że Lew będzie rozkojarzony, nie będzie się odpowiednio skupiał. Przez to mogą pojawić się liczne błędy. A dużo małych błędów, może doprowadzić do poważnych problemów. Z finansami też najlepiej nie będzie. Lew może przeoczyć kilka znaczących wydatków, przez comiesięczne rozliczenie nie będą się zgadzać.

Zdrowie: Lew nie powinien w tym miesiącu odczuwać poważnego bólu, ani też przechodzić poważnych chorób. Niemniej osłabienie, przesilenie i ogólne rozbicie, dadzą o sobie znać.

Horoskop listopad 2022 - PANNA

Listopad będzie miesiącem powrotu do przeszłości. Pannę dopadnie nostalgiczny nastrój, który może przynieść chęć zmian i działania

Zdjęcie Horoskop na listopad 2022 dla wszystkich znaków zodiaku / 123RF/PICSEL

Uczucia:

Panna będzie pod wpływem energii aż trzech planet: Wenus, Saturna i Merkurego, które sprawią, że rodzina i najbliżsi będą w tym czasie wyjątkowo ważni. Pannę czeka miły czas spotkań z bliskimi, zarówno przyjaciółmi, jak i rodziną, tą bliższą i dalszą, jednakże powinna ona uważać na to, aby nie oddalić się przez to od partnera. Samotne Panny czeka wiele spotkań towarzyskich, na których poznają kogoś wyjątkowego, kogoś, kto może skraść ich serce. Ale tylko wtedy, kiedy nie będą zaangażowane w coś, co jest nieudane i bez przyszłości.

Kariera i finanse:

Panna w pracy będzie z nostalgią patrzyła na to, co jej wyszło w przeszłości. Będzie rozpamiętywać swoje sukcesy. Podsumowanie dokonań zawodowych może okazać się niewystarczające, dlatego też zacznie się zastanawiać nad tym, co jeszcze może osiągnąć i w jaki sposób. Rozwiązań znajdzie kilka, jednakże, zanim poczyni jakieś kroki w tym kierunku, powinna wszystko dokładnie sprawdzić, ponieważ jedna z możliwości będzie pułapką, w której Panna może stracić znaczne pieniądze.

Zdrowie: Panna w tym miesiącu nie powinna spodziewać się problemów ze zdrowiem.

Horoskop listopad 2022 - WAGA

Listopad dla zodiakalnych Wag to czas dużych zmian. To, co będzie w tym miesiącu najważniejsze, to wsłuchanie się w swoje potrzeby, oczekiwania i zweryfikowanie ich z rzeczywistością, codziennym życiem i przeszkodami

Uczucia:

Saturn i Pluton sprawią, że Waga będzie się zastanawiała nad zasadnością bycia w obecnej relacji. Zdezorientowany partner nie będzie pomocny w umacnianiu związku, a wręcz przeciwnie, jego dezorientacja, a co za tym idzie frustracja i złość, będą przysparzać Wadze jedynie dodatkowych wątpliwości. Jeżeli nie zostaną one rozwiane, może dojść do zakończenia ich związku i poszukiwaniu nowej, uczuciowej drogi życia. Samotne Wagi w tym miesiącu będą miały tendencję do zmiany swoich upodobań, czy też zainteresowań. Może się więc zdarzyć, że zaczną się umawiać na spotkania z kilkoma osobami w jednym czasie. Takie zachowania nie gwarantuje jednak stworzenia trwałego i stałego związku.

Kariera i finanse:

Za sprawą Plutona, Waga będzie gotowa do dużych zmian zawodowych. Co istotne, chodzi o zmiany całkowite, kompletne. Wadze nie będzie zależało na zmianie stanowiska, będzie chciała zmienić wszystko: miejsce pracy, branżę, ludzi, z którymi współpracuje.

Istnieje ryzyko, że założone plany się nie powiodą, dlatego Wagi nie powinny kłaść wszystkiego na jedną szalę, warto się zabezpieczyć na wypadek porażki wróżka Mariwa

Zdrowie: Waga będzie się zmagać ze słabościami ze strony układu pokarmowego, a także z niegroźną infekcją.

Horoskop listopad 2022 - SKORPION

Listopad będzie dosyć dobrym, a przede wszystkim spokojnym i harmonijnym miesiącem dla Skorpiona. Dzięki temu będzie miał szansę wypocząć, ale też przemyśleć kwestie dotyczące przyszłości

Uczucia:

Astrologia Znaki zodiaku, które pasują do siebie w łóżku - trafiliście dobrze w życiu? Wenus w gwiazdozbiorze Skorpiona sprawi, że związek Skorpiona będzie zgodny i harmonijny. Wraz z partnerem będą tak samo myśleć i mówić jednym głosem, a kilkudniowy wspólny wypoczynek sprawi, że ich relacja się umocni. Skorpion poczuje się we właściwym miejscu i zacznie poważnie myśleć nad przyszłością. Na samotne Skorpiony czeka natomiast wyjątkowa relacja. W tym miesiącu, na ich drodze stanie ktoś wyjątkowy, kto w bardzo szybkim czasie stanie się przyjacielem, bratnią duszą, a w dalszej perspektywie może się narodzić między nimi prawdziwa miłość.

Kariera:

Wpływ Jowisza sprawi, że dla Skorpiona listopad będzie bardzo spokojnym miesiącem pracy. Wyzwań będzie miał niewiele, problemów również. Skorpion do wszystkich spraw podejdzie spokojnie, mądrze i zdroworozsądkowo.

Zdrowie: Skorpion nie będzie miał powodów do zmartwień o swoje zdrowie w listopadzie. Dużo snu, spokój i zbilansowana dieta będą sprzyjały jego dobremu samopoczuciu.

Horoskop listopad 2022 - STRZELEC

Listopad to dla Strzelca dobry czas na to, aby odzyskać wewnętrzną równowagę i spokój ducha

Zdjęcie Horoskop miesięczny od wróżki Mariwy / 123RF/PICSEL

Uczucia:

Energia Urana sprawi, że Strzelec spojrzy zupełnie inaczej na swój związek, ale do tego będzie potrzebował czasu w samotności. Jeśli tylko jego partner to zrozumie, to koniec miesiąca będzie dla ich związku bardzo udany. Strzelec po zregenerowaniu sił, powróci odmieniony, pełen pozytywnej energii, uczuć i zapragnie być bliżej partnera niż kiedykolwiek wcześniej. Samotne Strzelce w listopadzie powinny pozostać same. Nie będą bowiem dobrymi kompanami, ciekawymi rozmówcami, kreatywnymi kochankami. O randkach mogą zacząć myśleć dopiero pod koniec miesiąca, a do tego czasu powinny skupić się głównie na sobie.

Kariera i finanse:

Silna energia Urana sprawi, że Strzelec będzie chciał zrobić i zmienić dużo. Będzie miał wiele pomysłów, planów i celów, jednakże w tym miesiącu nie będzie miał wystarczająco dużo siły na realizację tego wszystkiego. Praca ponad siły nie przyniesie dobrych rezultatów, dlatego Strzelec powinien pozostać w sferze planowania, wstrzymać się z działaniem i najpierw odpocząć. W innym wypadku nie zdziała wiele, a dodatkowo ucierpi jego zdrowie. Finansów mu w listopadzie nie zabraknie, jednakże dodatkowej gotówki nie widać, a wydatki mogą zaskoczyć.

Zdrowie: Strzelec powinien przede wszystkim postawić na odpoczynek, najlepiej na świeżym powietrzu. Ważne jest to, aby wykonał rutynowe badania kontrolne, bo czasami brak sił i osłabienie, to objawy czegoś poważniejszego.

Horoskop listopad 2022 - KOZIOROŻEC

W listopadzie Koziorożec będzie musiał mierzyć się z wieloma problemami, szczególnie w kwestiach zawodowych i uczuciowych

Uczucia:

Koziorożec w listopadzie nie będzie w miłosnym nastroju, wręcz przeciwnie, prawie przez cały miesiąc będzie poddenerwowany i niezadowolony, co odbije się na jego związku. Nie będzie starał się być miły i uprzejmi, a jego cięty język sprawi partnerowi dużo przykrość. Jedyne, czego Koziorożec może się spodziewać w tym miesiącu, to kłótnie i nieporozumienia. A wszystko to za sprawą Marsa, który nastroi go walecznie i bardzo bojowo. Na szczęście pod koniec miesiąca jego siła osłabnie, a Koziorożec będzie miał wystarczająco dużo czasu na poprawę partnerskich relacji. Samotne Koziorożce pokłócą się ze wszystkimi, którzy nie będą się z nimi zgadzać. Dużo łatwiej będzie im znaleźć w tym miesiącu wrogów, niż kogoś, kto ich pokocha.

Kariera i finanse:

Listopad zdecydowanie nie będzie dobrym czasem dla zodiakalnego Koziorożca. Saturn i Merkury pokrzyżują mu wszystkie plany. To, co miało wyjść, nie wyjdzie na pewno. Dodatkowo będzie on rozproszony, rozkojarzony i na niczym nie będzie się w stanie skupić. Problemy będą się piętrzyć, a Koziorożec będzie coraz bardziej zestresowany i sfrustrowany. Uparty i pracowity Koziorożec ze wszystkim sobie poradzi, chociaż będzie go to kosztować bardzo dużo siły. Nie byłby jednak sobą, gdyby odpuścił.

Zdrowie: Listopad będzie bardzo stresującym miesiącem dla Koziorożca, co przyczyni się do spadku odporności.

Horoskop listopad 2022 - WODNIK

Wodnik w listopadzie rozkwitnie i będzie miał szansę dużo osiągnąć

Uczucia:

Za sprawą Plutona i Strzelca, Wodnik nie będzie w wybitnie romantycznym nastroju, a i czasu na miłość za dużo mieć nie będzie. To akurat wyjdzie na dobre jego związkowi. Nie będzie zbyt wielu sposobności do kłótni, a oddalenie, wzmocni tęsknotę, która pod koniec miesiąca rozgrzeje atmosferę i pozwoli nadrobić stracony czas. Wodnik stanie na wysokości zadania i sprawi, że jego partner poczuje się dzięki temu szczęśliwy. Samotne Wodniki zdecydowanie mogą liczyć na nowe znajomości, a nawet na pewno poznają nowe osoby. Jednakże znajomości te bardziej będą dotyczyły spraw zawodowych niż sercowych.

Kariera:

Bardzo korzystny układ planet sprawi, że Wodnik będzie miał szansę osiągnąć wiele na polu zawodowym. Los dodatkowo będzie też sprzyjał Wodnikowi, ponieważ nie będzie miał on silnej konkurencji w pracy. Kiedy inni będą przechodzili przesilenie jesienne, on będzie pracował za dwóch. Dodatkowo w tym czasie wyróżni się kreatywnością i pomysłowością, co zostanie zauważone i docenione.

Zdrowie: Wodnik będzie się czuł bardzo dobrze. Nie musi się obawiać o swoje zdrowie.

Zdjęcie Wszystko o znakach zodiaku / 123RF/PICSEL

Horoskop listopad 2022 - RYBY

Zodiakalne Ryby będą w tym miesiącu mocno rozdarte pomiędzy życiem prywatnym, uczuciowym, rodzinnym a pracą

Uczucia:

Związki zodiakalnych Ryb w listopadzie będą przechodziły kryzys, jednakże dosyć nietypowy. Ryby nie stracą zainteresowania partnerem i na swój sposób będą okazywać swoje uczucie, jednakże będą poświęcać najbliższym bardzo mało czasu, a nawet jeśli fizycznie będą z ukochaną osobą, to myślami nie wyjdą poza swoje zawodowe obowiązki. Będzie to rodziło w ich związku wiele nieporozumień, a wręcz kłótni. Samotne Ryby mogą się w tym miesiącu zapomnieć i wdać w romans w miejscu pracy. Relacja ta ma małe szanse na przekształcenie się w długotrwały i szczęśliwy związek, ale będzie to odskocznia od napięcia i stresu.

Kariera:

Listopad pozornie może się wydawać dobrym miesiącem w sferze zawodowej dla Ryb. Będą one pracować bardzo dużo i dużo myśleć o pracy, głównie za sprawą Merkurego i Saturna. Jednakże takie zaangażowanie, a wręcz przesilenie, nie będą się przekładać na wyniki w pracy. Wręcz przeciwnie, Ryby będą się mylić, popełniać błędy, które będą chciały naprawić, przez co jeszcze bardziej będą zaangażowane w pracę. Pojawi się pewne rozgoryczenie, że ich działania nie dają satysfakcjonujących efektów.

Zdrowie: Zodiakalne Ryby powinny większą uwagę poświęcić diecie i higienicznemu trybowi życia.