Każdy dzień tygodnia znajduje się pod wpływem jednej z planet - taki podział wywodzi się jeszcze ze starożytności. To właśnie dlatego dzień, w którym się urodziliśmy, może wpływać na nasze cechy osobowości. Energia konkretnego dnia tygodnia może kształtować nasz charakter, a także mieć wpływ na to, co spotka nas w życiu.

Jeśli nie wiesz, w jaki dzień tygodnia przyszedłeś na świat, łatwo to sprawdzisz. Wystarczy skorzystać z internetowych kalendarzy, które pozwalają cofnąć się do daty twoich narodzin i ustalić dzień tygodnia. Przekonaj się, czego jeszcze o sobie nie wiedziałeś.

Poniedziałek - dzień, w którym na świat przychodzą wrażliwcy

Poniedziałek to dzień, który objęty jest patronatem Księżyca. Przez to osoby urodzone tego dnia charakteryzują się wrażliwością oraz dużymi pokładami empatii. Ich nastrój jest jednak bardzo zmienny - tak jak Księżyc, który przechodzi przez swoje fazy. Z tego powodu ich humor może zmieniać się jak w kalejdoskopie, a podejmowanie decyzji nie jest dla nich proste. Poniedziałkowe osoby roztaczają wokół siebie aurę tajemniczości, a inni mogą mieć wrażenie, że nigdy nie są w stanie ich do końca poznać.

Bardzo ważna jest dla nich rodzina, a w życiu mogą dążyć do stworzenia ciepłego i bezpiecznego domu. W miłości są wierne i lojalne, a zakochują się raz na zawsze.

Poniedziałkowe cechy charakteru mogą być najbardziej widoczne u osób, które są spod znaku zodiaku Raka - to znak, którym również rządzi Księżyc. Z tego powodu wpływ tego ciała niebieskiego może jeszcze mocniej odbijać się na ich osobowości.

Wtorek - dzieci przepełnione energią

Do wtorku przypisany jest Mars - planeta, która kojarzona jest z takimi cechami jak wojowniczość oraz niezłomność. Z tego powodu nie powinno nas dziwić, że osoby urodzone tego dnia są energiczne i uwielbiają rywalizację. W życiu szukają wyzwań, dzięki którym będą mogły się sprawdzić, a także cieszyć zwycięstwem. Lubią władzę, zmianę i ryzyko. Może im ciężko przyjmować krytykę, a także wypracowywać kompromisy. Z tego powodu czasami można uznać ich za konfliktowych i kłótliwych.

Co więcej, urodzeni we wtorek lubią pieniądze. Niekoniecznie są materialistami. Jednak w życiu mogą kierować się chęcią wzbogacenia się. Wynika to z tego, że pieniądze są dla nich sposobem na ustanowienie swojego statusu społecznego. Ich ambicja sprawia, że są pracowici i zdeterminowani.

Mars rządzi także Baranem oraz Skorpionem - te cechy charakteru szczególnie u tych dwóch znaków zodiaku mogą być szczególnie widoczne.

Środa - osoby, które lubią chaos

Środą rządzi Merkury, czyli planeta, która związana jest z komunikacją, intelektem oraz elastycznością. Z tego powodu osoby urodzone tego dnia są otwarte na świat, sprytne i dość wyluzowane. Potrafią doskonale dostosować się do różnych warunków, a kryzysowe sytuacje przyjmują ze spokojem i logiką. Potrafią działać spontanicznie, lubią improwizować.

Środowe osoby lubią podróżować, poznawać nowych ludzi i nienawidzą nudy. Z tego powodu ich życie może być chaotyczne i wypełnione najróżniejszymi przygodami. Są tolerancyjne i mogą mieć mnóstwo znajomych. Akceptują życie takim, jakim jest, co dla innych może być trudne do zrozumienia.

Markury patronuje także Bliźniętom oraz Pannie. Z tego powodu kiedy poznajemy osobę urodzoną w środę pod tym znakiem zodiaku, możemy wiedzieć, czego się spodziewać.

Środowe osoby lubią podróżować, poznawać nowych ludzi

Czwartek - wtedy rodzą się optymiści i szczęściarze

Czwartek to dzień tygodnia, którego patronem jest Jowisz - planeta kojarzona w astrologii ze szczęściem oraz pomyślnością. Osoby, które się wtedy urodziły, cechuje optymizm oraz dojrzałość, dzięki której potrafią poradzić sobie w trudnych sytuacjach. Cechuje je również wrażliwość i empatia. Warto mieć w swoim życiu osobę urodzoną w czwartek, ponieważ potrafi udzielać mądrych rad i nie odmówi pomocy. Ma to jednak swoje wady - niektórzy mogą odbierać je jako osoby przemądrzałe i kontrolujące.

Czwartkowe osoby są przywiązane do rodziny oraz do swoich bliskich. Stawiają ich na pierwszym miejscu. To jednak nie przeszkadza im w odkrywaniu nowych rzeczy i podejmowaniu w życiu wyzwań. Mogą szybko się nudzić, przez co są skłonne do częstych zmian i urozmaicania swojej codzienności.

Jowisz rządzi również Strzelcem i Rybami.

Piątek - na świat przychodzą esteci

Z piątkiem powiązana jest planeta Wenus, która odpowiada za harmonię, romantyzm i piękno. Osoby urodzone tego dnia to prawdziwi esteci. Uwielbiają piękno, sztukę oraz przyjemności. Niestety wiąże się to z tym, że mają bardzo wysokie wymagania w stosunku do siebie i do rzeczywistości. Lubią luksus, przez co w życiu dążą do tego, aby móc go sobie zapewnić. Mogą być uznawane za materialistyczne, a nawet płytkie.

Osoby urodzone w piątek są pełne pasji i namiętności. Rządzą nimi uczucia, przez co miłość jest dla nich ważnym aspektem życia. Nie zawsze jest to miłość romantyczna. Mogą kochać swoje pasje czy pracę - poświęcają się im w całości. To osoby kreatywne, które lubią się angażować w różne projekty. Ogranicza je ich perfekcjonizm, a czasami też zamiłowanie do wygody.

Te cechy osobowości współgrają z osobami urodzonymi pod znakiem Byka i Wagi - nimi również rządzi Wenus.

Sobota - dojrzali i zorientowani na cel

W sobotę rodzą się osoby dojrzałe, zdeterminowane i odpowiedzialne. Patronuje im Saturn. To osoby pracowite, które mają poczucie obowiązku. Zwykle cechują się obiektywnym spojrzeniem na świat i rzadko kiedy kierują nimi emocje. To skromne osoby, które często mogą być również nieśmiałe i skryte. Nie czują się dobrze na pierwszym planie i wolą trzymać się z dala od centrum uwagi. To indywidualiści, którzy nie lubią tłumów i odpowiada im życie samotnika.

Sobotnie osoby nie przepadają za zmianami, a ich celem w życiu jest uzyskanie stabilności oraz harmonii. Nie oznacza to jednak, że nie lubią wyzwań. Ich chłodne podejście do wielu spraw, powoduje, że doskonale radzą sobie z nawałem pracy oraz stresującymi sytuacjami. To lojalni, dobrzy pracownicy, którzy wykonują obowiązki odpowiedzialnie i sumiennie.

W astrologii Saturn rządzi również Koziorożcem i Wodnikiem - nic dziwnego, że właśnie te znaki zodiaku cechują się ambicją, zamiłowaniem do porządku i stabilności.

Niedziela - tego dnia rodzą się liderzy

Niedzieli przypisane jest Słońce. Nic więc dziwnego, że osoby, które się urodziły w ten dzień to prawdziwi liderzy. To wulkany energii, które zarażają swoim optymizmem. Są pełne uroku i wrodzonego magnetyzmu, który sprawia, że inni z chęcią im się podporządkowują. Niestety ma to swoje wady - osoby urodzone w niedzielę mogą być autorytatywne i egocentryczne. Brak szacunku jest dla nich niedopuszczalny, przez co mogą szybko odejść w przypadku nawet lekkiej zniewagi.

Osoby urodzone w niedzielę to wolne duchy, które cenią swoją niezależność i indywidualność. Podejmując decyzję nie będą patrzeć na innych, ani kierować się ogółem. Cechuje je spora odwaga, dzięki której potrafią kierować swoim życiem tak, jak tego tylko zapragną.

Słońce rządzi również osobami spod znaku Lwa. Kombinacja tych dwóch czynników może sprawić, że niedzielne Lwy będą dobrymi liderami.

