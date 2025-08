Mawia się, że oczy są zwierciadłem duszy. Coś w tym jest, jak inaczej wytłumaczyć to, że używamy określeń w stylu "Ma mądre spojrzenie" lub "Ma szczere oczy"? Często też jesteśmy w stanie odczytać stan emocjonalny bliskiej nam osoby po samym jej spojrzeniu - po oczach widzimy, że coś jest nie tak i uruchamiamy proces wsparcia. Przykłady można mnożyć, ale jedno jest pewne - oczy mówią o nas więcej niż się nam wydaje. Teoria mówiąco o tym, że w zależności od koloru naszej tęczówki zależy też poziom naszej inteligencji może rozpalić wyobraźnię niejednego i robi to z powodzeniem od lat. Czy to w ogóle możliwe? Przecież kolor oczu zależy od ilości melaniny w tęczówce, a to z kolei jest wynikiem dziedziczenia genetycznego. Geny odpowiadające za ciemniejszy kolor oczu (taki jak piwny) są zwykle bardziej dominujące od tych odpowiedzialnych za jasną tęczówkę (na przykład niebieską). Ale co ma do tego poziom inteligencji?