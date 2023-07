Horoskop finansowy od wróżki Anne

Horoskop finansowy - BARAN

To będzie pracowity tydzień. Możesz liczyć na zwiększoną liczbę obowiązków. Ktoś sobie o tobie przypomni i zacznie obdarowywać cię nowymi zadaniami, na które wcale nie będziesz miał ochoty. Barany prowadzące własną działalność gospodarczą powinny pomyśleć, co jeszcze mogą zmienić bądź naprawić w firmie, by lepiej funkcjonowała. Natomiast zodiakalne Barany, które poszukują pracy, powinny umówić się na spotkanie ze swoimi dobrymi znajomymi, aby poprosić ich o pomoc. W sprawach finansowych pamiętaj o tym, by odkładać to, co uda ci się dodatkowo zarobić.

Reklama

Czytaj również: Nadchodzi mroczny czas. Te osoby powinny mieć się na baczności

Horoskop finansowy - BYK

Aura tego tygodnia nakłoni cię do realizacji nowych pomysłów. Spodziewaj się dobrej energii. Zasłużysz na pochwały i komplementy, bo świetnie poradzisz sobie z organizacją braków w zespole. Byki prowadzące własne biznesy powinny uważać, aby nie dać się złapać na kłamstwie, bo stracą więcej niż jednego klienta. W sprawach finansowych będzie wiele okazji, aby zarobić dodatkowe pieniądze. Będzie jeden warunek - musisz zaangażować się w zdobywanie informacji.

Horoskop finansowy - BLIŹNIĘTA

W tym tygodniu możesz już zapomnieć o wszystkich urzędowych sprawach. Wszystkie uda ci się dopiąć na ostatni guzik. W pracy na etacie pytaj o interesujące cię sprawy, a uda ci się osiągnąć zamierzone cele. Bliźnięta prowadzące własną działalność gospodarczą będą otwarte na nowe przedsięwzięcia, które szybko uda się zrealizować. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia będą starały się zmienić swój stan bezrobocia, ale nie łatwo będzie im to szło. Dobra rada na ten tydzień: bądź rozrzutny i nie wydawaj wszystkiego, co zarobisz.

Horoskop finansowy - RAK

To może być tydzień zmian. Lipcowa aura zachęci cię do podejmowania nowych wyzwań. Koledzy z pracy wyjadą na długo wyczekiwane wakacje, a ty zostaniesz w biurze z dodatkowymi obowiązkami. Pamiętaj - bierz tylko te, które mogą cię czegoś nauczyć. Raki, które mają firmę, powinny skupić się na promocji w internecie. To jedyny sposób, aby dotrzeć do większej liczby klientów. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia mogą liczyć na wsparcie osób, które mają coś do powiedzenia firmie, do której się starają. W sprawach finansowych nie będzie to najlepszy tydzień na wysokie wydatki.

Horoskop finansowy - LEW

To pewne, aura tego tygodnia przyniesie pozytywny przepływ energii. Przypadkiem otrzymasz wiadomość, wykorzystaj ją, gdy trzeba będzie bronić terytorium. Lwy, które prowadzą własny biznes, dokonają inwestycji, które zaprocentują w przyszłości. Jeśli poszukujesz pracy, poświęcić więcej czasu na dotarcie do potencjalnych pracodawców. Sprawy finansowe będą przebiegać prawidłowo, ale poprzez nieoczekiwane wydatki, zostaniesz zmuszony do rozplanowania nowego budżetu.

Sprawdź także: Lipiec przyniesie głębokie przemiany i transformacje. Ryby będą błyszczeć, a Barany wariować

Horoskop finansowy - PANNA

Zaległości, zaległości. Lepiej weź się do roboty, bo szef niebawem wyruszy na kontrolę. Panny prowadzące własną działalność gospodarczą będą starały się pokazać z jak najlepszej strony potencjalnym klientom. Osoby spod tego znaku poszukujące pracy powinny same zadbać o siebie i przestać oglądać się na innych. W sprawach finansowych możesz być zadowolony dzięki właściwemu podejściu do pieniędzy.

Zdjęcie Wszystko o znakach zodiaku / 123RF/PICSEL

Horoskop finansowy - WAGA

Już od samego poniedziałku będziesz tryskał optymizmem. W pracy na etacie nie wszyscy będą spostrzegawczy tak jak ty, dzięki czemu kilka twoich drobnych błędów nie zostanie zauważonych. Wagi prowadzące własną działalność gospodarczą będą sprawnie pracować z klientem, a wszelkie usługi zostaną wykonane na czas. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia mogą liczyć na wymarzony wakat. Sprawy finansowe będą układać się pomyślnie, jednak unikaj brania drobnych kredytów czy pożyczek, bo to tylko pogorszy twoją sytuację.

Horoskop finansowy - SKORPION

Aura tego tygodnia nieco cię rozleniwi. W pracy nie będziesz miał ochoty na męczące cię obowiązki i zapragniesz się od nich wymigać bądź pójść choćby na jednodniowy urlop. Skorpiony prowadzące własną działalność gospodarczą rozpoczną nowe inwestycje, które wymagać będą od nich dodatkowej uwagi, a przecież czas nie jest z gumy. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia będą miały szczęście, bo nie zawiedzie ich intuicja. W sprawach finansowych nie daj się oszukać ani nie pożyczaj nikomu pieniędzy, kto nie zamierza ci ich oddawać.

Horoskop finansowy - STRZELCE

W tygodniu będziesz doskonale sobie radził ze wszystkimi obowiązkami. W pracy na etacie możesz liczyć na spokojne i rzeczowe rozmowy z szefem, dzięki czemu lepiej go zrozumiesz. Strzelce prowadzące własną działalność gospodarczą będą szybko podejmować decyzje, a to sprawi, że prace pójdą im sprawnie. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia nie będą miał ochoty na działania. W finansach nie zapominaj o regulowaniu na czas swoich płatności, bo potem będziesz miał z tego tytułu problemy.

Horoskop finansowy - KOZIOROŻEC

Lipcowa aura przyniesie więcej niecierpliwości. W pracy na etacie wiele zrobisz i świetnie pokierujesz ludźmi, jednak irytować cię będzie siedzenie za biurkiem, gdy za oknem gorące słońce. Gdy tylko zamkniesz oczy od razu usłyszysz szum fal! Koziorożce prowadzące własną działalność gospodarczą będą pełne dobrych pomysłów, niestety zabraknie ci czasu na ich realizację. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia będą chodzić po prośbie, aby uzyskać stosowną pomoc. W sprawach finansowych doskonale poradzisz sobie z bieżącymi wydatkami, a nawet zgromadzisz więcej gotówki na weekendowy wyjazd za miasto.

Przeczytaj też: Pełnia w lipcu będzie wyjątkowa. Wykorzystaj ją na rytuał

Horoskop finansowy - WODNIK



Aura tego tygodnia przyniesie więcej spotkań towarzysko - zawodowych. W pracy na etacie miej na uwadze fakt, że nie musisz niczego nikomu udowadniać nawet jeśli ktoś podważa twoje kompetencje. Wodniki prowadzące własną działalność gospodarczą chętnie zabiorą się za rozwinięcie swoich talentów artystycznych, aby wykorzystać je w biznesie. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia będą musiały z większym zaangażowaniem przygotować się do czekającej ich rozmowy. W sprawach finansowych wydawaj pieniądze tylko na zaplanowane wydatki i nie pozwalaj sobie na luksusy na które cię nie stać.

Horoskop finansowy - RYBY

W tym tygodniu zwracaj uwagę na drogę, bo możesz dorobić się całkiem pokaźnego mandatu. W pracy na etacie nie daj się sprowokować do awantury, a czas upłynie ci całkiem przyjemnie. Ryby prowadzące własną działalność gospodarczą w mig ogarną swoje obowiązki i więcej czasu poświęcą na nowe hobby. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia będą nieco interesować się potencjalnymi ofertami, ale nic na siłę. W sprawach finansowych uważaj, by nie ponieść strat na skutek własnej naiwności.