Horoskop tygodniowy finansowy na 24-30.06.2024 r. dla wszystkich znaków zodiaku przygotowała wróżka Anne.

Horoskop tygodniowy dla Barana

Już od samego poniedziałku będziesz skuteczny w swoich poczynaniach. W pracy na etacie denerwować cię będzie to, co się dzieje w firmie, a to sprawi, że wymkniesz się niespodziewanie do roboty w terenie albo w domu. Barany prowadzące własną działalność gospodarczą powinny pilnować swoich dokumentów i pieczątek, bo mogą im się nie opacznie gdzieś zagubić. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia staną się ofiarą krytyki potencjalnego pracodawcy. W sprawach finansowych czas sprzyjał będzie ryzykownym przedsięwzięciom, które w przyszłości mogą zaowocować większą gotówką.

Horoskop tygodniowy dla Byka

Czerwcowa aura zapewni ci najlepsze pomysły na ambitne zadania. W pracy na etacie najpierw zajmij się trudnymi sprawami, a pod koniec tygodnia rób to, co lekkie i przyjemne. Byki prowadzące własną działalność gospodarczą mogą się skarżyć na zastój w firmie, który przynosi im zmartwienie już od dłuższego czasu. W piątek poznasz osobę, która zainspiruje Cię do dalszego działania. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia mogą czuć się potrzebne byłemu pracodawcy. W sprawach finansowych będziesz spragniony zakupowych sytuacji, które zaspokoją twoją próżność do luksusu.

Sprawdź też swój horoskop dzienny

Horoskop tygodniowy dla Bliźniąt

W tym tygodniu wszędzie będziesz mile widziany. W pracy na etacie złagodzisz kłótnie, które są powodem tego, że praca w zespole się nie układa. Bliźnięta prowadzące własną działalność gospodarczą skupią się na aktywnej reklamie swojej firmy. W czwartek daj się namówić na spotkanie z dawnym znajomym. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia podpiszę umowę na dobry etat. W sprawach finansowych pośpiech może być twoim wrogiem, więc spokojnie zastanawiaj się, na co przeznaczysz swoje pieniądze. W weekend będziesz wyolbrzymiał problemy związane z niegospodarnością rodziny.

Horoskop tygodniowy dla Raka

Aura tego tygodnia uchroni cię przed błędami i kłótniami. W pracy na etacie częściej uśmiechaj się do ludzi, a pomogą ci w zaległościach, które nazbierały się z powodu urlopu. Raki prowadzące własną działalność gospodarczą zdobędą to, na czym im zależy. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia mają szansę na dobrą propozycję i ofertę pod warunkiem, że nie zrezygnują z rozmowy pod wpływem impulsu. W sprawach finansowych kiepsko możesz więc spodziewać się ostrych dyskusji na tematy kasy.

Horoskop tygodniowy dla Lwa

Przed tobą aktywny intelektualnie tydzień. W pracy czekają cię różnorakie spotkania, które mogą cię zainspirować do działania lub rozpoczęcia nauki. Lwy prowadzące własną działalność gospodarczą poczują się znużone wciąż tymi samymi zadaniami i zdecydują się na wkroczenie w nieznane. Nie działaj jednak impulsywnie, tylko dobrze rozpoznaj obcy ci rynek. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia skorzystają z pierwszej lepszej propozycji byle tylko coś zarobić. W sprawach finansowych będziesz szukał oszczędności w wydatkach domowych.

Horoskop tygodniowy dla Panny

W tym tygodniu będziesz realizował to, co miałeś zaplanowane. W pracy będziesz spokojnie robił to, co do ciebie należy i nie poddasz się presji ze strony innych, abyś ogarnął dodatkowe zadania. Lwy prowadzące własną działalność gospodarczą znajdą czas na podsumowania i porządki i będą zastanawiać się jakie zmiany wprowadzić, aby ich firma lepiej prosperowała. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia podejmą się takiego wakatu, który zapewni im możliwość aktywnego zarabiania pieniędzy. W sprawach finansowych dobre wiadomości, bo uda się zdobyć trochę dodatkowego grosza.

Horoskop tygodniowy dla Wagi

Aura tego tygodnia doda ci więcej energii. W pracy zadbaj o ważne dla ciebie sprawy i wycofaj się z niewygodnych układów, które utrudniają ci rozwój kariery. Wagi prowadzące własną działalność gospodarczą mogą mieć problemy wynikające z opóźnień. W środę czas sprzyjał będzie nawiązywaniu wpływowych znajomości. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia będą komuś pomagać, kto pomoże im zarobić nieco grosza. W sprawach finansowych zainteresuj się nowymi możliwościami zdobywania gotówki. W weekend wygospodarujesz nieco czasu na dodatkową naukę.

Horoskop tygodniowy dla Skorpiona

W tym tygodniu będziesz dokładny i obowiązkowy, a więc z niczym się nie pomylisz. W pracy na etacie zajmij się swoją wygodą i popraw jakość warunków wykonywanej roboty. Skorpiony prowadzące własną działalność gospodarczą przeciągną do siebie więcej klientów pod warunkiem, że nie będą próżnować tylko postanowią zapracować na te nagrodę. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia nie powinny przekładać na potem aplikowania, bo stracą swoje szanse. W sprawach finansowych znieść ze spokojem swoje niepowodzenia i pomyśl o tym, co możesz zrobić, aby pozbyć się wysokich kosztów życia.

Horoskop tygodniowy dla Strzelca

Czeka cię pracowity tydzień. W pracy na etacie nie wszystko będzie szło zgodnie z twoim planem i będziesz musiał się napracować, żeby wybrnąć z tego zwycięsko. Strzelce prowadzące własną działalność gospodarczą będą miały więcej wydatków w firmie związanych z rozwojem i inwestowaniem w technikę. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia poproszą kogoś bogatego o pomoc. Sprawy finansowe będą układały się pomyślnie pod warunkiem, że nie będziesz bezmyślnie wydawał pieniędzy na przyjemności tylko zainwestujesz w naukę. W weekend czeka cię spotkanie z ważnymi osobami.

Horoskop tygodniowy dla Koziorożca

Czerwcowa aura zapewni ci zdobycie dostęp do poufnych informacji. W pracy na etacie dowiesz się o planach szefa wobec innych, co będzie dla ciebie niemiłym zaskoczeniem. Koziorożce prowadzące własną działalność gospodarczą będą bardzo niezadowolone, bo wciąż będą miały wrażenie, że ich firma przynosi za mało pieniędzy, a one nie wiedzą, jak wyrwać się z tego marazmu. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia dzięki wsparciu ze strony kogoś wpływowego zdobędą lukratywny wakat. W sprawach finansowych zapewnisz sobie oszczędny tryb życia i będziesz z tego dumny.

Wszystko o znakach zodiaku. Sprawdź>>> 123RF/PICSEL

Horoskop tygodniowy dla Wodnika

W tym tygodniu będziesz optymistycznie nastawiony do wszystkich. W pracy na etacie nie zajmuj się cudzymi potrzebami, tylko wykonuj swoje bieżące obowiązki, a nie będziesz musiał zabierać roboty po godzinach do domu. Wodniki prowadzące własną działalność gospodarczą zabiorą się do aktywnego działania i realizowania tego, co sobie wcześniej zaplanowały. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia powinny przestać się złościć i na spokojnie zastanowić się, co robią nie tak, że nie mogą znaleźć pracy. W sprawach finansowych nie marnuj pieniędzy na rzeczy, które wcale nie są ci potrzebne.

Horoskop tygodniowy dla Ryb

Nadchodzący tydzień przyniesie kilka nieoczekiwanych sytuacji. W pracy na etacie nie podejmuj impulsywnych decyzji, bo szybko możesz ich pożałować. Ryby prowadzące własną działalność gospodarczą będą robić roszady w swojej firmie, bo właśnie się przekonały, że większość rzeczy muszą wykonać same. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia będą próbowały zyskać pomoc dawnych znajomych i dzięki determinacji im się to uda. W sprawach finansowych wpadniesz na kilka rewolucyjnych pomysłów, jak zgromadzić więcej oszczędności.

Okupnik o zderzeniu z macierzyństwem INTERIA.PL