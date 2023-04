Retrogradacja Merkurego w Byku. Trudny czas dla wielu z nas

Już wkrótce czeka nas pierwsza z trzech retrogradacji Merkurego. Zjawisko rozpocznie się 21 kwietnia i potrwa do 15 maja. W tym czasie wszyscy możemy mierzyć się z jego pechowymi skutkami.

Retrogradacja Merkurego może przynieść nam spadek nastroju, a także wiązać się z pasmem porażek i złych decyzji. Zjawisko może szczególnie mocno namieszać w życiu czterech znaków zodiaku. Te powinny już teraz skupić się na sobie i zastanowić się nad tym, co chciałyby osiągnąć w przyszłości.

Byk

Retrogradacja Merkurego w Byku będzie dla tego znaku zodiaku prawdziwym wyzwaniem, sprawiając, że Byki będą musiały przedefiniować sposoby wyrażania swoich myśli i uczuć, a trzytygodniowy cykl może w efekcie doprowadzić ich do zniekształconego postrzegania siebie.

Zmiany będą w tym okresie nieuniknione. Co więcej, nie wszystko zostanie rozwiązane z dnia na dzień. Nie warto jednak panikować. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji zastanów się kilkukrotnie nad ewentualnymi scenariuszami. To odpowiedni czas na powrót do przeszłości. Skup się na tym, co nie zostało dotąd rozwiązane i poszukaj alternatyw. To idealna okazja do rozwiązania problemów.

Zdjęcie Retrogradacja Merkurego może przynieść nam spadek nastroju, a także wiązać się z pasmem porażek i złych decyzji / 123RF/PICSEL

Lew

Retrogradacja Merkurego w Byku mocno odbije się na karierze Lwów. Zapoczątkuje zmiany, sprawiając, że osoby spod tego znaku zodiaku zaczną mocno zastanawiać się nad dalszą ścieżką swojej zawodowej kariery.

W tym czasie nie warto jednak działać pod wpływem chwili. Mimo iż nieszablonowe myślenie jest wówczas wskazane, zapomnij o podejmowaniu ryzykownych decyzji. Poważny krok wiąże się w tym przypadku z dokładnym planem. Cierpliwość popłaca.

Skorpion

Retrogradacja Merkurego wymusi na Skorpionach dokładną analizę systemu działania osób, z którymi dzielą swoje życie. 21 kwietnia Merkury dokona retrogradacji w ich siódmym domu partnerstwa i związków, co może doprowadzić do nieporozumień i kłótni. Nerwowa wymiana zdań może przywrócić nierozwiązane dotąd traumy z przeszłości. Możliwe, że do życia Skorpionów powróci w tym czasie były partner.

Osoby spod tego znaku zodiaku mogą poczuć nagły brak stabilizacji, co sprawi, że zaczną wyjątkowo intensywnie myśleć o tym, co daje im obecny partner. Może okazać się, że wspólnie dojdziecie do wniosku, iż zmierzacie w odmiennych kierunkach. W tym czasie nie warto ukrywać czegokolwiek przed swoim partnerem.

Zdjęcie Dla Wodników najbliższe dni pełne będą nieporozumień, zarówno wśród najbliższych, jak i w miejscu pracy / 123RF/PICSEL

Wodnik

Najbliższe dni pełne będą nieporozumień, zarówno wśród najbliższych, jak i w miejscu pracy. Przygotuj się na prawdziwą mieszankę. Zbliża się czas, kiedy trudno będzie uniknąć gorących dyskusji i rozmów, które nie będą prowadzić do żadnych rozwiązań.

Jeśli chcesz zmienić swoją sytuację życiową, w tym czasie coś może skutecznie pokrzyżować twoje plany. Kluczem do sukcesu jest jednak cierpliwość. W trakcie retrogradacji Merkurego zastanów się nieco dłużej nad tym, czego oczekujesz od siebie samego, a także gdzie widzisz siebie w przyszłości. Kiedy retrogradacja odpuści, będziesz miał jasny obraz całej sytuacji.

Co to znaczy retrogradacja?

Retrogradacja oznacza ruch wsteczny, czyli okres, w którym planety poruszają się w odwrotnym kierunku niż normalnie. W rzeczywistości jednak zjawisko to jest jedynie pozorne, a jego wyjaśnienie opiera się na zrozumieniu faktu, że każda planeta krąży wokół Słońca z różną prędkością i znajduje się w różnej odległości od niego.

Retrogradacja występuje średnio raz na kwartał i trwa mniej więcej trzy tygodnie. Każda z nich, w zależności od położenia Merkurego w danym znaku zodiaku, jest jednak inna, przynosząc do naszego życia zupełnie inne emocje.