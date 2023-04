Panna - nie wybacza zdrady

Panna pedantyczna, egoistyczna, zazwyczaj spokojna. Ma swoje plusy i minusy, jak każdy znak zodiaku, ale w jedne kwestii jest wyjątkowo nieugięta. Zdrada to temat, który podnosi ciśnienie każdej zodiakalnej Pannie. A jak już dotknie ją osobiście, to nie ma litości. Panna nie podaruje nikomu, kto ją zdradzi. Osoby spod tego znaku zodiaku długo noszą w sobie urazę. I chociaż tego nie pokazują na zewnątrz, to i tak już planują zemstę. Czekają na odpowiedni dla siebie moment i atakują. Wykorzystując przy tym wszystkie ukryte cechy. Dogryzą wtedy, kiedy wróg czuje się spokojny i myśli, że problemu już nie ma.

Baran - tylko on ma rację

Astrologia Często łamią reguły, kłamią i manipulują. Na te znaki zodiaku szczególnie trzeba uważać Urodzony przywódca. Dość wybuchowy z ciężkim charakterem. Jest przekonany o swojej nieomylności. Sfokusowany na swoim ja i przeczulony na swoim punkcie. Łatwo więc wyprowadzić go z równowagi, podnieść mu ciśnienie i zranić. Jeśli ktoś powie coś, co nie będzie pasowało do jego teorii, to nie powstrzyma się od ataku. Barany ranią innych słowami. Nie zastanawiają się nad tym co mówią, do kogo, w jakich okolicznościach. Przy tym ich ton wypowiedzi, wyraz twarzy, to dodatkowe - raniące innych - elementy. Zodiakalne Barany potrafią też manipulować i wmawiać innym coś, czego nie zrobili, nie powiedzieli. A wszystko po to, żeby udowodnić, że to one mają racje. Długo pamiętają niepowodzenia i ludzi z nimi związanymi. Nie wybaczają, chociaż często mówią, że już zapomnieli.

Skorpion - mściwość to jego najgorsza cecha

Skorpion nigdy nie wybacza. Nie ma litości dla tych, którzy go zranili. Zniszczy wszystko, co było dla niego ważne. Jest skrupulatny w realizowaniu swojego niszczycielskiego planu, a najgorsze w tym wszystkim jest to, jak napawa się ich cierpieniem. Nawet latami może układać taki plan zemsty. I chociaż od zranienia mijają lata, on dalej go realizuje. Skorpiony są niezwykle waleczne i zdeterminowane. Najlepszą obroną jest dla nich atak, a każdy napotkany człowiek to potencjalny wróg. Poznając Skorpiona, musisz liczyć się z tym, że dokładnie ciebie analizuje, próbując poznać słabe strony i motywy działania.

